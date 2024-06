Thời tiết cả nước các ngày thi tốt nghiệp THPT 2024 thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra từ ngày 26 - 29.6. Trong đó, ngày 26.6, thí sinh làm thủ tục dự thi; các ngày 27 28.6 thí sinh làm bài thi; ngày 29.6 là lịch dự phòng. Trước ngày thi chính thức, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thời tiết trên cả nước để phụ huynh, học sinh nắm được.

Thời tiết miền Bắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 ở miền Bắc có nắng nóng, có lúc có mưa rào và giông ĐÌNH HUY





Khu vực Bắc bộ

Ngày 27.6: Buổi sáng trời có lúc có mưa rào và giông. Buổi chiều trời nắng. Nhiệt độ khoảng 26 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày 28.6: Buổi sáng trời nắng; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào nhẹ. Buổi chiều trời nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 29.6: Buổi sáng trời nắng. Buổi chiều trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Trung bộ

Ngày 27.6: Buổi sáng trời nắng. Buổi chiều trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa giông, xác suất mưa giông 55 - 60%. Nhiệt độ từ 27 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 28.6: Buổi sáng trời nắng. Buổi chiều trời nắng, vùng núi phía tây có nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 - 35 độ C, vùng núi phía tây 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 29.6: Buổi sáng trời nắng nóng. Buổi chiều trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ

Ngày 27.6: Buổi sáng không mưa, trời nắng nhẹ. Buổi chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông, xác suất mưa giông 70 - 80%.

Nhiệt độ tại Tây nguyên 20 - 32 độ C; tại Nam bộ 24 - 34 độ C.

Ngày 28.6: Buổi sáng không mưa, trời nắng nhẹ. Buổi chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông, xác suất mưa giông 65 - 75%.

Nhiệt độ tại Tây nguyên 21 - 32 độ C; tại Nam bộ 24 - 33 độ C.

Ngày 29.6: Buổi sáng không mưa, trời nắng nhẹ. Buổi chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông, xác suất mưa giông 70 - 75%.

Nhiệt độ tại Tây nguyên 20 - 32 độ C; tại Nam bộ 24 - 34 độ C.