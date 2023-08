Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày như thế nào?

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ sáu (1.9) đến hết thứ hai (4.9).

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày là nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của bộ luật Lao động.

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.



Trước đợt nghỉ lễ dài ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có dự báo về thời tiết các khu vực trên cả nước để người dân nắm được.

Theo đó, khu vực miền Bắc từ ngày 1 - 4.9, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31 - 34 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ chiều và tối có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây nguyên phổ biến 27 - 30 độ C; ở Nam bộ phổ biến 29 - 32 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32 - 34 độ C.