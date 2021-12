Thời tiết cả nước dịp nghỉ tết Dương lịch 2022 ra sao ?

Chiều nay 30.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin nhận định về diễn biến thời tiết trong dịp nghỉ tết Dương lịch 2022 ở các vùng miền trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, ở các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có thời tiết rét đậm, rét hại ở vùng núi cao. Trong ngày đầu tiên của năm 2022, Bắc bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trong đó, riêng phía đông Bắc bộ đêm 1.1 đến sáng 2.1.2022 có mưa nhỏ rải rác.

Các tỉnh Bắc bộ có thời tiết rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 6 - 9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc bộ từ 22 - 25 độ C.





Các tỉnh Trung bộ những ngày đầu năm mới thời tiết phổ biến là ít mưa, riêng khu vực Trung Trung bộ có mưa, mưa rào. Khu vực Bắc Trung bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 20 - 24 độ C. Khu vực Nam Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26 - 30 độ C.

Thời tiết khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong dịp nghỉ tết Dương lịch 2022 phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C; tại khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.