Thời tiết chuyển lạnh, 5 điều cần lưu ý gì khi sử dụng ô tô

Không chỉ ở miền Bắc, thời tiết diễn biến phức tạp khiến nhiệt độ tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành phố ở miền Nam giảm mạnh, đặc biệt vào buổi tối và sáng sớm. Thời tiết se lạnh bất thường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà ảnh tác động đến một số chi tiết, bộ phận trên ô tô. Nếu người dùng không chú ý kiểm tra, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng ô tô có thể khiến xe khó khởi động, thậm chí phát sinh sự và ảnh hưởng đến an toàn vận hành.

Theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô khi nhiệt độ môi trường thay đổi, thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc-quy, áp suất lốp thay đổi… Do đó, người dùng cần chú ý làm "nóng máy" vào mỗi buổi sáng trước khi khởi hành hay chú ý chỉnh hệ thống điều hòa phù hợp để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như an toàn vận hành xe.

Dưới đây là 5 điều cần lưu ý khi sử dụng ô tô khi sử dụng ô tô vào những ngày thời tiết chuyển lạnh:

Kiểm tra hệ thống điện, ắc-quy

Trung bình một chiếc bình ắc-quy lắp trên ô tô mới thường có tuổi thọ từ 1,5 - 2 năm, một số xe thậm chí còn thời gian sử dụng ắc-quy dài hơn. Điều này tùy thuộc vào thói quen của người dùng ô tô nhưng môi trường cũng đóng vai trò quan trọng quyết định đến tuổi thọ ắc-quy.

Khi nhiệt độ môi trường giảm, thời tiết lạnh khiến hiệu suất ắc-quy suy giảm đáng kể, đặc biệt với những dòng xe đã sử dụng trên 2 - 3 năm. Ắc-quy yếu thường dẫn đến tình trạng khó đề máy buổi sáng hoặc chết máy đột ngột khi đang di chuyển chậm. Do đó, người dùng nên chú ý kiểm tra điện áp ắc-quy, quan sát đầu cực có bị oxy hóa hay không, đồng thời tránh bật nhiều thiết bị điện khi xe chưa khởi động xe.

Theo dõi áp suất lốp xe

Khí nén thường được các garage, xưởng dịch vụ ô tô sử dụng để bơm lốp thực chất là không khí, gồm 78% nitơ, 21% oxy và các loại khí khác bao gồm cả hơi nước hoặc độ ẩm không khí (khoảng 1%). Do đó, mỗi lần bơm khí thường, hơi nước đi vào bên trong lốp là điều khó tránh khỏi. Tùy điều kiện môi trường sử dụng ô tô, khi thời tiết lạnh áp suất lốp sẽ giảm đáng kể.

Lốp non hơi khiến xe ì, tốn nhiên liệu và tăng nguy cơ nổ lốp khi chạy tốc độ cao. Do đó, khi thời tiết trở lạnh, tài xế nên chú ý theo dõi áp suất thông qua hệ thống cảnh báo hoặc tự kiểm tra bằng đồng hồ cầm tay. Nếu phát hiện áp suất lốp xe xuống thấp và chênh lệch quá lớn giữa các lốp, nên bơm đủ áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất đồng thời kiểm tra tình trạng lốp.

Chú ý khởi động ô tô, "làm nóng" máy trước khi khởi hành

Ô tô để qua đêm dầu động cơ thường lắng xuống cacte (dưới đáy động cơ). Điều này kết hợp thời tiết lạnh khiến dầu động cơ hay nhiên liệu lưu thông chậm. Do đó, khởi động ô tô để "làm nóng máy" cũng như các bộ phận khác là điều cần thiết trước khi sử dụng xe. Theo anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM: "Việc khởi động và để động cơ chạy không tải vài phút vào buổi sáng, trước khi khởi hành sẽ giúp dầu nhớt động cơ được bơm đều lên các bộ phận như piston, trục cam, van… Bên cạnh đó, thói quen này cũng giúp ổn định vòng tua máy, hệ thống nhiên liệu và động cơ đạt đến nhiệt độ làm việc lý tưởng".

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến động cơ khi khởi động ô tô vào buổi sáng, đầu tiên khi bước vào xe, nên chú ý kiểm tra tắt các tính năng, hệ thống như điều hòa nhiệt độ… Điều này sẽ giúp động cơ không phải làm việc quá nhiều ngay từ khi chưa được làm nóng.

Sau đó, đạp bàn đạp phanh, nhấn nút khởi động và để động cơ hoạt động không tải 1 - 3 phút hoặc cho đến khi vòng tua máy giảm xuống dưới 1.000 vòng/phút và tiếng máy nghe nhẹ, êm hơn… có thể bắt đầu hành trình. Lưu ý, trong khoảng 2 - 3 phút lái xe đầu tiên nên tập trung, tránh đạp thốc ga để tăng tốc hoặc ép vòng tua máy quá cao.

Chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp

Vào những ngày thời tiết lạnh, việc sử dụng hệ thống điều hòa cũng cần chú ý để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trong xe. Theo lời khuyên của các chuyên gia, dù thời tiết lạnh vẫn nên sử dụng điều hòa để lưu thông không khí trong xe đồng thời hạn chế khói bụi lọt vào xe. Tuy nhiên, khi sử dụng điều hòa nên chú ý, chỉ bật điều hòa sau khi đã khởi động làm nóng máy, thao tác này sẽ giúp động cơ được làm nóng, hoạt động ổn định trước khi chạy máy nén của hệ thống điều hòa.

Bên cạnh đó, chỉ nên chỉnh nhiệt độ trong xe chênh lệch 2 - 3 độ C so với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Trước khi kết thúc hành trình, nên tắt điều hòa từ 3 - 5 phút để cơ thể dần quen với nhiệt độ bên ngoài, tránh tình trạng sốc nhiệt do thay đổi môi trường cũng như hạn chế ẩm mốc cho hệ thống điều hoà.

Bỏ túi các mẹo nhỏ để ngăn tình trạng kính ô tô bị mờ hơi sương

Chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài cabin ô tô những ngày thời tiết lạnh dễ dẫn đến hiện tượng kính chắn gió, kính cửa sổ ô tô bị mờ do hơi nước. Do đó, người dùng ô tô nên bỏ túi một số mẹo nhỏ để khắc phục tình trạng này.

Ngoài việc chỉnh điều hoà, của gió hay sử dụng chức năng sấy kính… một số lái xe còn áp dụng phương pháp dùng khăn khô, bọt cạo râu hoặc chất chất phụ gia chống bám hơi nước để lau từng vùng nhỏ trên bề kính xe, kính cửa sổ hai bên của xe. Cách làm này khá cầu kỳ nhưng cũng mang lại hiệu quả giúp kính xe không bị hơi nước ngưng tụ.