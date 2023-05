Thời tiết đang phản bội Ukraine?

Theo tờ The New York Times, hiện quân đội Ukraine gần như đã có đủ những thứ họ cần để phản công, bao gồm nhiều đạn dược và khí tài quân sự hạng nặng. Tuy nhiên, các lực lượng Kyiv dường như vẫn chưa thể tiến lên phía trước, không phải do các cuộc tấn công dữ dội của Nga, mà bởi một đối thủ đáng gờm hơn: bùn lầy.

Bùn lầy làm tê liệt hệ thống vũ khí

Đặc trưng đất ở miền trung Ukraine vào mùa xuân là độ lầy và lớp bùn sâu. Đây là một chướng ngại vật mà quân đội Ukraine hầu như chưa thể vượt qua. Các vũng lầy không chỉ khiến xe tăng không thể di chuyển, mà còn níu chân binh sĩ Ukraine theo nghĩa đen. The New York Times ví bùn đất như kẻ cướp, nuốt chửng những đôi ủng của các binh sĩ.

"Sẽ không có cuộc phản công nào cho đến khi thời tiết được cải thiện", một trung úy thuộc Lữ đoàn pháo binh độc lập số 43 , được biết đến với tên Serhii, nói với The New York Times.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk REUTERS

Tình hình bùn lầy tồi tệ nhất ở tỉnh Zaporizhzhia (của Ukraine nhưng Nga đang kiểm soát một phần). Khu vực này được giới phân tích dự đoán sẽ trở thành mặt trận phản công chính của Ukraine bởi nằm ở vị trí chiến lược đối với mục tiêu quân sự của cả 2 nước.

Zaporizhzhia sở hữu diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, kéo dài đến tận biển Azov. Chính vì thế, việc bùn đất không khô đúng kế hoạch sẽ khiến Ukraine không thể phản công.

Theo các chỉ huy Ukraine, trong số tất cả các biến số mà họ phải xem xét trước khi phản công, thời tiết là yếu tố khó đoán nhất. Những cơn mưa mùa xuân năm nay dữ dội hơn nhiều so với bình thường. Các trận mưa lớn ở Zaporizhzhia trong vài tuần qua đã biến chiến trường thành một bãi lầy thực sự.

Ukraine dồn sức, Nga đào hào đắp lũy chờ ngày phản công

"Đây là một mùa xuân bất thường. Chưa bao giờ có nhiều mưa như thế này trước đây", một chỉ huy khác của Lữ đoàn pháo binh độc lập số 43 cho biết.

Các trở ngại thời tiết đã khiến một số chỉ huy quyết định rút tất cả pháo tự hành P anzerhaubitze 2000 ( PzH-2000 ) vừa nhận được từ Đức ra khỏi chiến trường, vì sợ rằng những khẩu pháo nặng 60 tấn sẽ không thể chạy thoát nếu chúng bị tấn công.

Ngoài ra, loại pháo tự hành này cũng cực kỳ nhạy cảm với điều kiện bẩn thỉu. Tất cả 14 khẩu pháo tự hành PzH-2000 đều chứa các thiết bị điện tử dễ bám bụi và thấm hơi nước. Các binh sĩ Ukraine thậm chí phải đi dép lê hoặc ủng khi bước vào xe để nó không bị dính bùn, theo The New York Times.

"Xe Panzer (gọi tắt của Panzerhaubitze) thực sự yêu thích sự sạch sẽ. Nếu bạn bắn hết cơ số đạn, bạn cần dành một ngày để bảo dưỡng nó", chỉ huy khẩu đội pháo binh tên Mykola của Ukraine cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên quân độ i Ukraine đối phó với thách thức vũ khí bị kẹt trong bùn. Các đơn vị đã báo cáo rằng xe tăng T-64 cũng đang bị m ắc kẹt trong địa hình bùn lầy, theo tờ Business Insider.

Nga chuẩn bị gì trước đợt phản công của Ukraine?

Bản cập nhật thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 21.4 cho biết bùn lầy cũng tạo ra các vấn đề về khả năng di chuyển cho các lực lượng Nga và làm chậm các hoạt động quân sự của Moscow. "Với điều kiện nền đất yếu trên hầu hết lãnh thổ Ukraine, bùn đất dày đặc có khả năng làm chậm hoạt động của cả hai bên trong cuộc xung đột", theo báo cáo.

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn pháo binh hạng nặng số 43 lái xe lựu pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức ở tỉnh Donetsk ngày 5.2 REUTERS

Theo Business Insider, Nga đã hiện đại hóa các phiên bản pháo tự hành do Liên Xô sản xuất, chẳng hạn như pháo 2S7 Pion. Pháo binh Nga đôi khi cũng bị mắc kẹt, nhưng do thiết kế cải tiến, 2S7 Pion thực sự hoạt động tốt hơn các loại vũ khí của Ukraine trong điều kiện lầy lội.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tăng cường phòng thủ ở các vùng phía nam Ukraine, bao gồm đào các lớp hào chống tăng, đặt mìn và chướng ngại vật.

Nhà Trắng lo lắng gì nếu Ukraine phản công bất thành?

Một số hình ảnh vệ tinh được Công ty Maxar Technologies chụp lại và chia sẻ với đài CNN vào ngày 26.4 cho thấy các chiến hào rộng lớn của Nga đang được đào ở phía đông thị trấn Polohy thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Các phân tích hình ảnh từ hãng tin Reuters cho thấy Nga đã xây dựng hàng nghìn vị trí phòng thủ trên một khu vực rộng lớn.

Ngoài ra, Nga cũng đào các hào chống tăng gần Polohy kéo dài 30 km nhằm chặn xe tăng và pháo tự hành của Ukraine, cũng như xây dựng các công sự xung quanh các thị trấn quan trọng như Tokmak (tỉnh Zaporizhzhia).

"Các vị trí phòng thủ của Nga tập trung nhiều nhất ở gần tiền tuyến ở khu vực đông nam Zaporizhzhia, ở phía đông và trên dải đất hẹp nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine", theo phân tích của Reuters.

Các khu vực mà Nga đang xây dựng phòng thủ có vai trò rất quan trọng. Nếu muốn tiến về thành phố Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) và chia cắt lực lượng Nga ở phía nam, hoặc để giành một chiến thắng mang tính quyết định hơn, Ukraine phải vượt qua được các chướng ngại vật của Moscow.