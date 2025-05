Thời tiết dị thường, tháng 5 vẫn có không khí lạnh gây mưa to

Chiều 23.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng thời tiết trên đất liền, trên biển của nước ta trong những ngày tới.



Không khí lạnh tiếp tục gây mưa vừa, mưa to ở miền Bắc trong những ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo ngày mai 24.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ. Từ khoảng ngày 25.5, không khí lạnh được tăng cường ảnh hưởng đến bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24.5, thời tiết Bắc bộ trời mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Ngoài ra, không khí lạnh nén rãnh áp thấp gây ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 23.5 đến đêm 24.5.

Chia sẻ với Thanh Niên, chuyên gia khí tượng thủy văn Lưu Minh Hải cho biết, tháng 5 thường là thời điểm miền Bắc bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, thậm chí có những đợt nắng nóng cực đoan.

Nhưng giai đoạn cuối tháng 5 năm nay vẫn ghi nhận một đợt không khí lạnh đủ mạnh để gây giảm nhiệt độ từ 8 - 10 độ C, trời mát và đặc biệt là gây lạnh ở vùng núi là điều không thường xuyên xảy ra.

Thông thường, những đợt không khí lạnh cuối mùa thường có cường độ yếu, chủ yếu gây ra mưa giông chứ ít khi làm nền nhiệt độ giảm sâu, gây cảm giác lạnh.

"Đợt không khí lạnh cuối tháng 5 này được coi là một hiện tượng thời tiết dị thường, khá hiếm gặp và nằm ngoài quy luật thông thường", ông Hải nói.

Dự báo không khí lạnh trong những ngày tới sẽ gây ra thời tiết xấu, biển động, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Cụ thể, từ ngày 24.5, ở bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông gió chuyển hướng bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.