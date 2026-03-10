Thời tiết không gian có thể cản trở tín hiệu từ người ngoài hành tinh

Hình ảnh Dải Ngân hà trên bầu trời đêm ở Paranal, Chile hôm 21.7.2007 ảnh: eso

Nghiên cứu mới của Viện SETI (trụ sở tại Silicon Valley, bang California, Mỹ) rút ra kết luận rằng thời tiết không gian quá dữ dội đã khiến các tín hiệu vô tuyến đến từ vũ trụ xa xôi khó được phát hiện hơn.

Viện SETI, nhận được tài trợ một phần từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cho biết các hoạt động sao như bão mặt trời hoặc nhiễu động plasma từ một ngôi sao gần "hành tinh nguồn" có thể tác động đến tín hiệu của người ngoài hành tinh.

Dưới ảnh hưởng của thời tiết không gian, năng lượng của tín hiệu bị phân tán rộng hơn trên nhiều tần số, khiến các phương pháp tìm kiếm tín hiệu băng hẹp truyền thống khó phát hiện, theo báo The Guardian dẫn lời nhà thiên văn học Vishal Gajjar thuộc Viện SETI.

Báo cáo của ông với đồng tác giả là nhà nghiên cứu Grayce C Brown đã được công bố trên chuyên san Astrophysical Journal.

Trong nhiều thập niên qua, Viện SETI và các nhà nghiên cứu khác đã lắng nghe những tín hiệu phi nhân loại đến từ vũ trụ xa xôi bằng cách xác định các đỉnh tần số, chỉ những tín hiệu được cho là khó có khả năng đến từ các quá trình thiên văn tự nhiên.

Giả thuyết ‘chết chóc’ giải thích tại sao trái đất chưa gặp người ngoài hành tinh

Báo cáo đã nêu bật một thách thức trong nỗ lực tìm kiếm tín hiệu ngoài trái đất, đó là tín hiệu bị bóp méo sau khi rời nguồn phát và di chuyển qua những quãng đường xa xôi trước khi đến địa cầu.

Nói một cách đơn giản, viện nghiên cứu cho rằng người ngoài hành tinh có thể tồn tại và thậm chí đang cố liên lạc với chúng ta. Tuy nhiên, các điều kiện thời tiết không gian khó lường có thể đã làm nhiễu tín hiệu, khiến con người vẫn chưa thể bắt được.