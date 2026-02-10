Thời tiết lạnh cận tết: Bác sĩ cảnh báo tăng nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim

Tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh), kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân B. tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ê kíp nhanh chóng nong mạch và đặt stent, giúp tái thông dòng máu kịp thời.

Trong lúc ca can thiệp đang được thực hiện, Khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm một người bệnh khác với triệu chứng mệt mỏi, đau ngực sau xương ức. Qua thăm khám lâm sàng, điện tâm đồ và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán ông L.V.T (60 tuổi, ở Tây Ninh) bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới giờ thứ nhất. Chụp mạch vành ghi nhận tình trạng tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, kèm hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ca can thiệp được triển khai khẩn trương và thành công, giúp người bệnh nhanh chóng giảm đau ngực, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Tương tự, em V.T.N.Tr (7 tuổi, ở An Giang) trong lúc đang đi học thì bị bị ngất, kèm co giật. Tại bệnh viện địa phương, trẻ lừ đừ than mệt, nhợn ói, đau đầu vùng trán, đau ngực, tay chân lạnh, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh thất trên ECG, được hỗ trợ hô hấp đặt nội khí quản giúp thở, truyền adrenalin, dopamine, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim ngày 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau can thiệp ẢNH. Y.V

Thời điểm cận tết là giai đoạn nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch

Ngày 10.2, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, thời điểm cận tết là giai đoạn nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp. Thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng, trong khi thói quen sinh hoạt thay đổi như thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ, sử dụng rượu bia và gắng sức đột ngột có thể trở thành “chất xúc tác” khiến mảng xơ vữa trong mạch vành bong ra, gây tắc mạch cấp tính.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp ở giai đoạn đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau nhói ngực thoáng qua, tức ngực nhẹ, khó thở khi gắng sức… Khi người bệnh nhập viện muộn, tổn thương cơ tim đã lan rộng, việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ biến chứng, thậm chí tử vong tăng cao.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, lưu ý đến phụ huynh vào thời điểm giáp tết, thời tiết lạnh thất thường, có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim. Khi có các triệu chứng bất thường, phụ huynh hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, định bệnh chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử trí thích hợp.

Người dân ra đường trong những ngày cuối năm thời tiết se lạnh ẢNH: LÊ CẦM

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim dịp tết

Theo bác sĩ Nguyễn Công Vân, những nhóm người có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao trong dịp tết gồm: Người cao tuổi; người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường; người thừa cân, béo phì; người hút thuốc, uống rượu thường xuyên; người ít vận động, mất kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, căng thẳng tâm lý, thay đổi giờ giấc sinh hoạt, thức khuya kéo dài cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong dịp lễ cuối năm, người dân nên lưu ý:

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Ăn giảm muối, giảm chất béo, tăng rau xanh và trái cây.

Duy trì vận động nhẹ nhàng, đều đặn, kể cả trong những ngày tết.

Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài.

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần uống thuốc đều đặn, theo dõi sức khỏe thường xuyên và thăm khám bác sĩ trước tết.

Trong trường hợp có dấu hiệu đau ngực, khó thở, hoặc mệt mỏi đột ngột, hãy nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời.