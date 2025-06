Thời tiết TP.HCM, Hà Nội tuần này thế nào?

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 – 34 độ C. Mưa có xu hướng gia tăng từ cuối tuần do gió mùa tây nam hoạt động ổn định từ tầng thấp lên cao. Trong khi đó, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C, trước khi chuyển mưa giông diện rộng từ chiều 2.6.