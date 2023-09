Thời tiết TP.HCM lễ Quốc khánh 2.9: Người dân đi chơi coi chừng mưa rào nhiều nơi

Hôm nay (1.9), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 dài 4 ngày. Từ sáng sớm, thời tiết TP.HCM khá dễ chịu, trời nhiều mây, không nắng gắt. Đến 10 giờ, một số quận nội thành bắt đầu có mưa rào như: Gò Vấp, Bình Thạnh.

Cơn mưa rào diễn ra nhanh kèm gió mạnh chỉ trong khoảng 10 - 15 phút rồi ngưng. Ít phút sau mưa rào lại tiếp tục xuất hiện.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay TP.HCM nhiều mây, trời nắng gián đoạn, không mưa.





TP.HCM có mưa rào trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh Vũ Phượng

Hôm nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung Trung bộ nối với cơn bão số 3 ở đông bắc Biển Đông tiếp tục hoạt động mạnh. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Người dân cũng cần lưu ý một số diễn biến của thời tiết trong cả 4 ngày nghỉ lễ vì sẽ xuất hiện mưa rào.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết lễ Quốc khánh 2.9 tại TP.HCM chuyển xấu với mưa giông tăng dần cả về diện, lượng và thời gian có mưa.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc bộ nối với cơn bão SAOLA ở đông bắc Philippines tăng dần cường độ. Gió mùa tây nam ở khu vực Nam bộ có cường độ tăng dần.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn - điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM trong các kỳ nghỉ và cả dịp cuối tuần Vũ Phượng

Theo đó, thời tiết chung từ 31.8 – 3.9 mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa giông.

Tuy nhiên, do chủ yếu là những cơn mưa rào nên thời gian xảy ra mưa không quá dài, hầu hết chỉ kéo dài trong khoảng 1 - 3 giờ rồi tạnh ráo trở lại. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC, thấp nhất từ 24 - 25oC.

Do đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý người dân TP.HCM đi chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 chủ động mang theo dù, áo mưa để tránh những cơn mưa rào và giông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở Nam bộ nằm trong ngưỡng ngưỡng trung bình đến cao (4,7 - 7,5). Riêng chỉ số tia UV tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình, từ 10 giờ đến 13 giờ ở ngưỡng cao. Người dân ra đường trong khung giờ này cần chú ý các biện pháp che chắn như mang dù, đeo kính mát để bảo vệ mắt và da.

Ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo đạt mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6,0 - 10,0) ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.