Thời tiết TP.HCM nắng nóng, nhiều người né... hàng rong: 'Bị ngộ độc một lần, sợ luôn'

"Sẽ xử lý thẳng tay!"

TP.HCM đang trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024" với chủ đề: "Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Tháng hành động diễn ra từ ngày 15.4 - 15.5.2024.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thời điểm nắng nóng này.

Bà cho biết đặc biệt với những nơi bán món ăn đường phố, nhất là những hàng quán di động, phương tiện bảo quản thực phẩm không nhiều, việc vệ sinh chén bát cũng khó. Chưa kể họ di chuyển, đi lại nhiều nơi khiến nguy cơ vi khuẩn xâm hại thực phẩm cao, không đảm bảo an toàn.

Theo bà Lan, với 15.400 cơ sở bán thức ăn đường phố ở TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tập trung tăng cường nhận thức cho họ như tập huấn, trang bị dụng cụ nấu ăn hợp vệ sinh. Họ cũng nằm trong đối tượng thường xuyên lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm, gây mất an toàn thực phẩm, Sở sẽ xử lý thẳng tay.

"Có những trường hợp chúng tôi phát hiện làm sushi, nấu cơm ngày hôm trước sáng hôm sau mới cuộn cuộn làm, cắt ra bán cho học sinh. Cũng có trường hợp bán bánh giò còn ế, hôm sau hâm lại bán tiếp, chả lụa để nhớt ra vẫn bán. Nguy cơ gây ngộ độc, mất vệ sinh an toàn thực phẩm là rất lớn", bà Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo.