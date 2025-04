Thời tiết ủng hộ đại lễ

TP.HCM - trời đẹp mừng đại lễ

Trong những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM thường xuyên xuất hiện mưa giông chuyển mùa vào chiều tối và đêm. Mưa làm cái nóng bớt gay gắt nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng không biết thời tiết ngày 30.4 ra sao. Bởi để được vào khu vực trung tâm thành phố dự lễ chính thức hôm nay, nhiều người đã phải giữ chỗ từ tối hôm trước. Anh Ngô Văn Hưng (TP.HCM) cho biết: "Từ buổi lễ tổng duyệt, tôi và các bạn trong công ty đã trắng đêm để giữ chỗ. Nay là lễ chính thức nên càng không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều 29.4 lại bất ngờ thấy trời âm u nên cũng khá lo lắng".

Thời tiết đẹp trong ngày đại lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: Mai Thanh Hải

Thế nhưng thời tiết cũng ủng hộ đại lễ lịch sử của dân tộc khi hôm nay trời dịu mát hơn so với những ngày trước đó. Đài khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết: Thời tiết TP.HCM trong những ngày tới chịu sự chi phối của áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam sau suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động trở lại và thiết lập rãnh thấp có trục ở vào khoảng 23 - 25 độ vĩ bắc. Ở phía nam, khoảng ngày 30.4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và nâng trục chậm lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu, khoảng ngày 1.5 có xu hướng lấn tây trở lại.

Do những hình thế thời tiết nói trên chi phối, tại khu vực Nam bộ, nắng nóng đang có xu hướng thu hẹp dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Từ ngày 1.5, mưa giông chuyển mùa có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam bộ, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời tiết tại một số điểm du lịch Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên

Đặc biệt tại TP.HCM, trong hôm nay có nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ C. Chiều tối và đêm hầu như không mưa, thích hợp cho các hoạt động lễ hội ngoài trời. Tuy nhiên, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô. Ở khu vực trung tâm lễ hội, lượng người tập trung đông đúc và nắng nóng (trên 35 độ C) có thể gây say nắng. Do vậy, người dân tham dự lễ hội trực tiếp cần trang bị dù, áo chống nắng, nước uống để giải nhiệt cho cơ thể. Mặt khác, hiện nay ở TP.HCM và Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa nên người dân cũng cần trang bị thêm áo mưa để phòng trường hợp thời tiết diễn biến bất thường.

Đi đâu để hưởng mát mẻ dịp nghỉ lễ?

Sau lễ diễu binh, diễu hành ngày 30.4, người dân vẫn còn 4 ngày nghỉ lễ, vậy kế hoạch tiếp theo là gì? Những điểm đến nào đáng chú ý gần TP.HCM? Gia đình anh Lê Đức Dinh đến từ Hà Nội cho biết: "Chúng tôi sẽ ở TP.HCM tham dự những sự kiện trọng đại và các hoạt động mừng đại lễ trong ngày 30.4, đến sáng 1.5 sẽ xuôi về các tỉnh miền Tây để hít thở không khí miệt vườn ở khu vực Tiền Giang, Bến Tre. Sau đó, về Tây Đô tham quan chợ nổi và các điểm du lịch, nghỉ dưỡng ở đó đến hết kỳ lễ rồi bay thẳng về Hà Nội". "Đây là hành trình tôi đã nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ để hạn chế tình trạng mất thời gian do kẹt xe. Tôi rất kỳ vọng về một kỳ nghỉ trọn vẹn và nhiều ý nghĩa", anh Dinh lạc quan về kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Đồ họa: Tuấn Anh

Còn chị Nguyễn Ngọc Thùy ở TP.HCM sẽ cùng gia đình đến Tây Ninh để leo núi Bà Đen sau khi xem lễ diễu binh, diễu hành. "Trong vài năm gần đây, địa danh này trở thành điểm đến không thể bỏ qua với nhiều người. Chính vì vậy, nhân dịp nghỉ lễ tôi và gia đình sẽ khám phá nơi này. Trên hành trình, gia đình cũng sẽ dành thời gian tham quan địa đạo Củ Chi để cho các bạn nhỏ trong nhà ôn lại lịch sử dân tộc theo một cách trực quan và sinh động nhất", chị Thùy chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Thanh Hiếu (cũng ngụ TP.HCM) cho hay: "Gia đình chúng tôi đang phân vân giữa lộ trình ngược lên Đà Lạt để trốn nóng hay hướng về Vũng Tàu hoặc Phan Thiết tắm biển. Chúng tôi vẫn để ngỏ giữa 2 phương án này tùy theo tâm trạng và điều kiện thời tiết, cũng như mật độ giao thông đến những nơi đó trong những ngày tới. Hiện nay, việc di chuyển đến các địa điểm trên khá thuận lợi và chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái nhất có thể. Nếu những điểm đến này quá đông du khách trong những ngày sau lễ, gia đình tôi sẽ chuyển phương án sang những nơi gần hơn như Cần Giờ để ăn hải sản, đến Củ Chi thăm địa đạo, tham quan vườn trái cây ở Lái Thiêu hay Mỹ Tho…".

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, từ ngày 1.5, thời tiết ở Nam bộ và Tây nguyên có xu hướng giảm nóng, mưa trái mùa xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất ở các điểm du lịch biển nổi tiếng như Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phú Quốc phổ biến 31 - 32 độ C. Riêng ở Đà Lạt, nhiệt độ cao nhất chỉ 23 độ C và thấp nhất là 15 độ C.