Thời trang mùa hè 2026: Khi ‘mát’ trở thành tiêu chí hàng đầu

Nắng nóng kéo dài đang thay đổi cách người Việt chọn trang phục. Thay vì chỉ quan tâm đến kiểu dáng, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ ngày càng ưu tiên cảm giác khi mặc, theo xu hướng 'comfort-first'.

Các sản phẩm nhẹ, thoáng khí, thấm hút tốt trở nên phổ biến. Người dùng chú trọng khả năng làm mát, độ thoải mái khi di chuyển và sự phù hợp với hoạt động hàng ngày, phản ánh nhu cầu nâng cao chất lượng sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bình An - Phương Nga trải nghiệm các đặc tính của sản phẩm tại sự kiện

Trước xu hướng này, công nghệ chất liệu đóng vai trò quan trọng. Nhiều thương hiệu phát triển vải có khả năng thoát nhiệt, làm mát nhanh nhằm cải thiện trải nghiệm. Một chỉ số đáng chú ý là Q.max, đo khả năng truyền nhiệt của vải; từ 0.13 trở lên có thể tạo cảm giác mát khi chạm. Việc đưa ra các chỉ số cụ thể giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn.

Thị trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng của các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ làm mát, như áo polo hay trang phục thể thao nhẹ. Điều này cho thấy yếu tố "cảm giác khi mặc" ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng.

Xu hướng "comfort-first" đang định hình lại ngành thời trang, khi trải nghiệm người dùng dần trở thành trung tâm.

