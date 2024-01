3 cách nâng tầm phong thái của quý ông lịch lãm, bạn đã có bao nhiêu?

Nâng tầm phong thái qua vẻ ngoài: Chăm chút cho những thứ khoác lên người

Công thức bất bại cho trang phục của quý ông lịch lãm đó là: "Simple is the best!" với những "must-have items" cơ bản như áo sơ mi, áo polo, suit, vest, quần tây… Bởi chúng dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn mang đến cảm giác trưởng thành, chỉn chu và sang trọng. Đặc biệt, có 1 outfit thú vị mà bạn có thể thử, đó là vest màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng và cà vạt màu đỏ tía.

Các phụ kiện như cà vạt, giày da, đồng hồ, túi ví mang kiểu dáng vuông vắn… cũng không nên bị bỏ qua vì chúng không chỉ giúp bạn hoàn thiện tổng thể outfit, mà còn thay bạn nói lên sự đẳng cấp, tinh tế và sành điệu trong mắt người khác.

Nâng tầm phong thái bằng việc trau dồi thế giới quan bên trong

Cách đơn giản nhất để thực hiện điều này, đó là không ngừng học hỏi để bản thân trở nên thông thái và thú vị hơn, tự tin là "cuốn bách khoa toàn thư" khiến những người xung quanh phải tôn trọng và ngưỡng mộ, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự sáng tạo vượt bậc và thành công bền vững trong tương lai.

Thêm 1 cách để "nuôi trồng" thế giới quan bên trong trở nên "phì nhiêu" hơn, đó là bồi đắp sức khỏe tinh thần thông qua những thói quen lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống hợp lý, thư giãn đủ nhiều và ngủ đủ giấc… Có như vậy, mọi áp lực từ công việc và cuộc sống sẽ không dễ khiến bạn bị "quật ngã"; đồng thời giúp bạn thêm sáng suốt, tỉnh táo trong mọi suy nghĩ và quyết định quan trọng.

"Học, học nữa, học mãi" - Câu nói luôn đúng trong mọi thời đại, với mọi đối tượng, đặc biệt khi bạn muốn trụ vững trên đỉnh vinh quang và duy trì thành công.

Nâng tầm phong thái qua mùi hương với "nghi thức" kích hoạt tự tin đầu năm

Theo quan niệm của người dân Châu Á nói chung và người Việt nói riêng, những hành động bạn làm vào dịp đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến vận hạn trong suốt cả năm. Vì vậy, chúng ta thường thực hiện các "nghi thức" lấy may như xông đất, mặc quần áo màu đỏ, hái lộc… để thu hút tiền tài, an khang, thịnh vượng. Từ đây, nhãn hàng Romano đã khởi xướng các "Nghi thức Lên Hương" để lan tỏa năng lượng tích cực và kích hoạt sự tự tin, giúp nam giới đánh thức nội lực mạnh mẽ cho năm mới thành công rực rỡ và bứt phá như Rồng.

Cụm từ "Lên Hương" được Romano lựa chọn để nhấn mạnh 2 hàm ý:

Hàm ý thứ nhất là giúp cánh đàn ông hiểu về tầm quan trọng của việc sử dụng mùi hương, giúp bạn lên hương lịch lãm và tiếp thêm sự tự tin khi giao tiếp, tạo thiện cảm và dấu ấn sâu sắc trong tâm trí người đối diện.

Hàm ý thứ hai của cụm từ "Lên Hương" là kết quả mà người đàn ông có được sau khi kích hoạt tự tin và khơi nguồn động lực từ mùi hương. Họ như được tiếp thêm nguồn cảm hứng để làm việc, sáng tạo, đưa sự nghiệp "lên hương" ở tầm cao mới.

Và để thu hút những điều này, cánh đàn ông cần thực hiện 2 "Nghi thức Lên Hương" của Romano với các bước và ý nghĩa như sau:

Song song với "Nghi thức Lên Hương" cho cơ thể, Romano còn mang đến cho phái mạnh "Nghi thức Lên Hương" cho mái tóc nhân dịp đầu năm mới, truyền cảm hứng cho cánh đàn ông trau chuốt diện mạo chỉn chu và chuyên nghiệp.

Chẳng gì khiến bạn "mất điểm" bằng việc diện một bộ trang phục đẹp đẽ đi gặp đối tác nhưng tóc tai lại không được sạch sẽ, thơm tho. Bởi điều này sẽ khiến bạn đánh mất hình tượng lịch lãm trong mắt người đối diện, đồng thời khiến họ nảy sinh cảm giác rằng bạn sẽ không nghiêm túc và tâm huyết trong công việc. Thấu hiểu những bất lợi mà người đàn ông có thể gặp phải từ 1 tác phong thiếu chỉn chu, Romano mang đến "Nghi thức Lên Hương" cho mái tóc với 3 giai đoạn trước, trong và sau khi làm sạch tóc tương ứng với những thông điệp ý nghĩa

Và đó là 3 cách nâng tầm phong thái được các quý ông lịch lãm áp dụng để trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình. Ghi chú ngay những bí quyết này vào danh sách những việc cần làm trong năm 2024, hoàn thiện bản thân từ trong ra ngoài, tự tin chinh phục thành công.



