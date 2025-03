4 công thức ‘chân ái’ cho tủ đồ phong cách tối giản của bạn

Trong thế giới thời trang, phong cách minimalist không chỉ là sự tối giản trong trang phục mà còn thể hiện tư duy tinh gọn, thanh lịch và tinh tế. Với tiêu chí 'less is more', những bộ trang phục theo phong cách này tuy đơn giản nhưng vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ vào cách phối màu, chất liệu và kiểu dáng.

