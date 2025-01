5 bí quyết mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này

Trở thành một cô nàng sành mặc là khi bạn nắm giữ những bí quyết tạo nên dấu ấn riêng trong phong cách cá nhân. Trong thời điểm cuối năm bận rộn hối hả này, hãy thử nghiệm những gợi ý mặc đẹp tạo nên hình ảnh của người phụ nữ thành công.

Quý cô hiện đại chuộng trang phục đồng bộ

Trang phục đồng bộ không bao giờ làm chị em thất vọng. Từ những bản phối kết hợp áo vest và chân váy/ quần âu đến sự đồng điệu về cá tính, gu thẩm mỹ trên từng bản phối, người mặc có được vẻ đẹp, sự tự tin mà không phải đau đầu suy nghĩ hay phỏng đoán về cách phối đồ.

Một bản phối đồng bộ thể hiện phong thái sang trọng, cổ điển nhưng vẫn thanh lịch và không khoa trương. Áo cổ chữ V với những nếp gấp mềm mại, chi tiết đính kết tinh tế tạo điểm nhấn kết hợp quần âu ống rộng linh hoạt và tôn dáng cao hoàn hảo ẢNH: L'ALLÉE

Những chi tiết cách điệu, phá cách của set đồng bộ đôi được đặt để ở những vị trí bất ngờ. Quần ống rộng cạp cao phối áo kiểu lệch một bên vai tông màu tím hồng tạo nên ánh nhìn khác biệt, sắc sảo và thu hút. Diện mạo nổi bật này được tạo nên từ sự ăn ý của màu sắc kết hợp chi tiết dây lưng khóa kim loại đặc sắc ẢNH: L'ALLÉE

Suit, vest là người bạn thân thiết

Trang phục suit, vest mặc theo bộ 2 - 4 món có thể bao gồm toàn bộ những thiết kế cổ điển kết hợp hoặc các món đồ có điểm xuyết các chi tiết phá cách thú vị. Bước vào mùa lạnh, quý cô có thể thay thế chiếc áo sơ mi thông thường bằng áo dệt kim tay dài/ áo thun co giãn 4 chiều với khoảng cut out sau lưng, trên vai hay điểm xuyết họa tiết để mặc bên trong áo vest.

Hoặc thay vì áo gile đơn giản thường thấy, có thể chọn kiểu áo len dáng vest gile, sử dụng thêm hoa/ ghim cài áo để diện mạo thêm phần ấn tượng, sắc nét.

Áo dáng ôm và quần âu ống rộng có thể phối thêm blazer hoặc áo khoác dáng dài để đi làm, đi chơi mùa này. Trong khi đó set suit màu trắng hoàn mĩ cho mọi dịp - từ hội họp, tổng kết, dự tiệc đến dạo phố, thảm đỏ... ẢNH: L'ALLÉE

Váy dài đa năng, linh hoạt và sang trọng

Nếu không chọn váy dáng dài trong mùa lạnh, quý cô có thể đã bỏ lỡ một trong những bí quyết mặc đẹp quan trọng nhất của những cô gái hiện đại sở hữu phong cách thượng lưu, thành đạt.

Váy dài mùa thu đông ưu ái các chất liệu mềm mại, có độ co giãn nhẹ nhàng và êm ái dịu nhẹ với làn da. Các thiết kế pha phối nhiều chất liệu cao cấp thượng hạng, sử dụng phom dáng cơ bản thường dễ mặc và dễ đẹp, khả năng ứng dụng cao và dễ phối cùng giày túi.

Đầm hạ eo phom suông nhẹ trên gam màu beige dịu dàng, kết hợp cách phối xếp lớp layer khéo léo khoe bảng màu họa tiết mang đậm chất nghệ thuật ẢNH: DEMIQ

Tông màu đỏ rượu tươi tắn, đằm thắm quyến rũ với sức hút từ sự bí ẩn của người mặc. Dù là đi làm hay đi tiệc, kiểu đầm này cũng là lựa chọn hoàn hảo của nàng ẢNH: DEMIQ

Thiết kế đa năng ẩn chứa sức cuốn hút riêng

Một chiếc váy cổ sơ mi điểm chi tiết đính kết hạt đá và sequins tạo nên hiệu ứng thị giác thon thả và gọn gàng cho vóc dáng chính là bộ trang phục "vạn năng" mà mọi quý cô hiện đại đều muốn sở hữu. Vẻ ngoài thanh lịch, giản đơn nhưng đặc sắc tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Quý cô có thể thay đổi phong cách mỗi lần diện thiết kế chỉ bằng cách đổi phụ kiện, giày túi và kiểu trang điểm, làm tóc ẢNH: CHANCOS

Phong cách tiệc tùng tối giản

Tối giản đã trở thành xu hướng chủ đạo của mọi phong cách trong năm 2024 và dự báo sẽ tiếp tục lên ngôi trong năm mới 2025. Vì thế khi bước vào mùa tiệc tùng, nàng hãy giữ cho mình lựa chọn đồng nhất theo tiêu chí "less is more" - trang phục tối giản, đơn sắc, ít chi tiết nhưng có phom dáng thông minh và có điểm nhấn đắt giá.

Mỗi thiết kế tạo nên một phong thái trang nhã, sang xịn theo cách riêng và lựa chọn nào đều là do chính bạn quyết định ẢNH: CHANCOS