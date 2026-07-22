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5 chiếc áo khoác ngoài đa năng cho nàng tự tin xuống phố giao mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/07/2026 08:00 GMT+7

Cardigan, áo khoác denim, áo khoác thể thao nằm trong số những chiếc áo khoác đa năng và linh hoạt để nàng diện trong tiết trời giao mùa từ hè sang thu.

Diện áo khoác đa năng cho những ngày bận rộn

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 1.

Nữ fashionista đón mùa thời trang mới cùng bản phối tươi sáng mang chất cổ điển lãng mạn. Giày sneakers xanh dương chính là điểm nhấn nổi bật trên bản phối quần denim trắng, áo phông và cardigan màu xám. Phong cách năng động của một cô nàng thành thị được tô điểm qua thiết kế áo khoác thể thao màu be và túi đeo vai

ẢNH: JENNY TSANG

Thời điểm giao mùa và những khi quá bận rộn với lịch trình công việc và cuộc sống, một chiếc áo khoác ngoài đa năng giúp quý cô biến đổi linh hoạt phong cách mà vẫn tiết kiệm thời gian. Áo khoác thể thao vừa mặc trong khi chơi thể thao, vừa là áo mặc dạo phố và thậm chí vẫn có thể phù hợp với các bản phối công sở.

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 2.

Áo len cardigan trở thành chiếc áo khoác ngoài nhẹ mát và đa năng nhất nhì tủ đồ năm 2026. Các quý cô sành điệu diện chúng từ mùa đông qua mùa xuân, từ mùa hè qua mùa thu và biến hóa qua vô số cách phối đồ. bản phối kết hợp áo crop top, chân váy dài cổ điển và cardigan mỏng dáng ngắn giúp khoe khéo hình thể, tôn vòng 2 thon gọn và vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng

ẢNH: MANGO

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 3.

Một chút điệu đà của cardigan trắng phối nơ mang đến cho bản phối cùng sơ mi kẻ sọc vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ. Cardigan không chỉ là chiếc áo khoác giữ ấm mà còn là món đồ hoàn hảo để người mặc tạo kiểu, ghi dấu ấn với phong cách cá nhân thời thượng

ẢNH: @LUONGTHUYLINH

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 4.

Một chiếc áo khoác đa năng, linh hoạt và hữu dụng bậc nhất tủ đồ chính là áo khoác jean. Thiết kế áo denim này vừa được mặc như áo sơ mi, làm áo khoác phối đồng bộ cùng quần jeans hoặc phá cách, tạo điểm nhấn khi phối cùng váy dài, đầm tiệc hay đầm dạo phố

ẢNH: JENNY TSANG

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 5.

Áo khoác denim có thể phối cùng mọi chiếc váy - từ váy hoa đến đầm midi đơn sắc, từ đầm dáng suông đến những chiếc váy body dáng ôm tôn đường cong. Vẻ đẹp bền vững từ gam màu xanh denim không bao giờ khiến nàng phải bận tâm về phong cách và về bản phối hôm nay mặc ra phố

ẢNH: @MEREDITH PECK

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 6.

Áo khoác da lộn mềm nhẹ và đứng đầu ở khả năng giữ ấm, tạo phong cách sang trọng và sành điệu. Hãy ưu ái các gam màu sáng như cream, be hay nâu sáng, vì chúng ta đang bước vào tiết trời thu dịu dàng và đầy lãng mạn. Bên cạnh đó, gam màu tươi tắn từ áo khoác còn giúp nâng tông da, khiến gương mặt nàng trở nên thu hút hơn

ẢNH: PRADA

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 7.

Áo sơ mi trắng vẫn luôn có thể sử dụng làm áo khoác ngoài nhẹ nhàng mà linh động, phối cùng quần jeans xanh, giày thể thao, áo polo và mọi chiếc áo dệt kim như tank top, crop top...

ẢNH: JENNY TSANG

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 8.

Giao mùa là lúc bạn có thể đem chiếc áo len cổ tim màu xám ra để mặc trong những ngày trở gió. Màu xám trở nên nổi bật hơn khi phối cùng màu trắng hoặc đỏ rượu vang. Ở bản phối này, sắc xám hoàn hảo với bản phối all white cùng điểm nhấn là đôi giày da lộn họa tiết da báo đốm

ẢNH: @MARGARITA

Những mẫu áo khoác cho thời điểm giao mùa - Ảnh 9.

Cardigan ngắn tay mỏng nhẹ phối áo hai dây vốn là một item được lòng các quý cô sành điệu yêu thích thời trang đa năng "hai trong một". Sắc trắng tinh càng trở nên nổi bật hơn khi phối cùng chân váy họa tiết trừu tượng tông màu nổi, giày cao gót trắng và một tinh thần tự tin, sáng tạo

ẢNH: MICHAA


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