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Thời trang 24/7

5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/07/2026 08:00 GMT+7

Làm sao để vừa thanh lịch, chỉn chu nơi văn phòng nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và sành điệu? Hãy tìm câu trả lời từ những chiếc đầm dáng dài thướt tha. 5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc dưới đây sẽ thay đổi tư duy mặc đẹp đi làm, đi chơi của nàng.

Đầm midi cổ điển, đa năng cho mọi dịp

Các thiết kế đầm dáng dài (đầm midi) khai thác phom dáng cổ điển nên được dành sự ưu ái nhất định. Đầm sơ mi, đầm chữ A, váy suông... luôn mang đến vẻ đẹp bền vững, không sợ bị lỗi mốt và còn luôn là chuẩn mực của mặc đẹp.

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 1.

Váy sơ mi, đầm chữ A là những lựa chọn an toàn, bền vững và không bao giờ lỗi mốt. Đầm midi màu xanh navy kết hợp cổ áo danton bẻ nửa mang lại sự thông thoáng cho phần cổ và gương mặt. Cấu trúc có đai eo rời dễ điều chỉnh và vạt đắp phá cách mang đến hình ảnh sang trọng, kiêu kỳ

ẢNH: SIXDO

Váy dáng dài đơn sắc - sức hút từ sự giản đơn nhưng sang trọng

Khi phong cách tối giản ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong dòng chảy xu hướng thì các mẫu váy dáng dài màu trắng, cream, beige, xanh đen... càng trở nên thời thượng.

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 2.

Cấu trúc trên ôm dưới xòe của bản phối tông trắng dễ dàng lấy được sự tin yêu của các tín đồ mê mặc đẹp. Trang phục khéo kết hợp hai chất liệu với hai đặc tính khác biệt để làm nên một thiết kế midi hoàn mỹ - hợp cả khi đi làm và đi chơi

ẢNH: SIXDO

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 3.

Một chiếc váy đen dáng dài là item cần thiết và đa năng nhất tủ đồ. Để làm mới bản phối, nàng chỉ cần "đổi màu" cặp đôi giày và túi có tông nổi bật hoặc bổ sung thêm mũ/nơ cài tóc ấn tượng, rạng rỡ...

ẢNH: XAXA

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 4.

Phom đầm suông dáng midi vừa khéo che khuyết điểm vừa tạo nên sự nổi bật và cuốn hút qua bảng màu đen trắng và sự ngẫu hứng của các vệt màu sắc đan xen

ẢNH: XAXA

Đầm họa tiết

Họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ sọc hay họa tiết chấm bi đều có sự trở lại mạnh mẽ trong mùa này. Tuy nhiên các họa tiết nét vẽ mảnh, họa tiết màu nước hay họa tiết trừu tượng lại trở thành một nét chấm phá khác biệt cho tủ đồ của nàng lúc giao mùa.

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 5.

Họa tiết mang đến cho dáng đầm suông diện mạo mới lạ và sự khác biệt. Các mảng màu đan xen hài hòa và ngẫu hứng giúp tô điểm cho phong thái thảnh thơi, sự tự do và tự tin trong từng bước đi

ẢNH: XAXA

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 7.

Từ những buổi tiệc đến các sự kiện, từ buổi gặp mặt cuối tuần hay hẹn hò lãng mạn, đầm ren màu trắng dáng xòe đều có thể trở thành "người bạn thân" đồng hành cùng nàng

ẢNH: ONONMM

Đầm ren dáng dài

Chất liệu sang trọng, quý phái hàng đầu luôn gọi tên ren dệt họa tiết. Mùa này nàng hãy thả mình vào trong sự lãng mạn của ren hoa và không khí buổi giao mùa qua những gợi ý về đầm ren dáng dài đa phong cách.

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 8.

Đầm ren đen sang trọng, quý phái nhưng vẫn đủ đầy sự tinh tế qua việc kết hợp hai lớp vải layer giúp nàng "dễ thở" hơn dù đi giữa vô số lịch trình bận rộn của nhịp sống thành thị

ẢNH: XAXA

Đầm lụa satin

Không quá gợi cảm như kiểu váy slip dress hai dây hay dáng cổ yếm, đầm lụa satin dáng suông nhẹ hướng đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế để nàng có thể diện mỗi ngày - đi dạo, hẹn hò cà phê hay thong thả tận hưởng một ngày làm việc cuối tuần thư thái.

5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc cho nàng công sở - Ảnh 9.

Đầm lụa màu xanh thiên thanh mang lại cảm giác dịu nhẹ và thảnh thơi. Phom dáng không quá ôm sát để nàng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn tôn dáng nhờ độ rơi được tính toán kỹ, phần tay áo được loại bớt kết hợp cổ thuyền tôn phần thân trên thanh thoát

ẢNH: XAXA

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