5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

Làm sao để vừa thanh lịch, chỉn chu nơi văn phòng nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và sành điệu? Hãy tìm câu trả lời từ những chiếc đầm dáng dài thướt tha. 5 chiếc đầm midi giản đơn nhưng đẹp xuất sắc dưới đây sẽ thay đổi tư duy mặc đẹp đi làm, đi chơi của nàng.
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Đầm midi cổ điển, đa năng cho mọi dịp
Các thiết kế đầm dáng dài (đầm midi) khai thác phom dáng cổ điển nên được dành sự ưu ái nhất định. Đầm sơ mi, đầm chữ A, váy suông... luôn mang đến vẻ đẹp bền vững, không sợ bị lỗi mốt và còn luôn là chuẩn mực của mặc đẹp.
Váy dáng dài đơn sắc - sức hút từ sự giản đơn nhưng sang trọng
Khi phong cách tối giản ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong dòng chảy xu hướng thì các mẫu váy dáng dài màu trắng, cream, beige, xanh đen... càng trở nên thời thượng.
Đầm họa tiết
Họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ sọc hay họa tiết chấm bi đều có sự trở lại mạnh mẽ trong mùa này. Tuy nhiên các họa tiết nét vẽ mảnh, họa tiết màu nước hay họa tiết trừu tượng lại trở thành một nét chấm phá khác biệt cho tủ đồ của nàng lúc giao mùa.
Đầm ren dáng dài
Chất liệu sang trọng, quý phái hàng đầu luôn gọi tên ren dệt họa tiết. Mùa này nàng hãy thả mình vào trong sự lãng mạn của ren hoa và không khí buổi giao mùa qua những gợi ý về đầm ren dáng dài đa phong cách.
Đầm lụa satin
Không quá gợi cảm như kiểu váy slip dress hai dây hay dáng cổ yếm, đầm lụa satin dáng suông nhẹ hướng đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế để nàng có thể diện mỗi ngày - đi dạo, hẹn hò cà phê hay thong thả tận hưởng một ngày làm việc cuối tuần thư thái.