5 chiếc quần lưng thun thanh lịch, thoải mái khi xuống phố

Chiếc quần lưng thun với phong cách thoải mái, thiết thực nhưng sang trọng, hoàn hảo cho những ngày cuối hè đầu thu. Được làm bằng vải nhẹ mát, những thiết kế này mang lại cảm giác vừa vặn với dáng người, cho phép bạn di chuyển tự do và luôn mát mẻ ngay cả trong những ngày nóng bức. Thắt lưng co giãn tăng thêm tính thực tế, cho phép người mặc được dễ dàng và thích ứng hoàn hảo với các loại cơ thể khác nhau. Từ quần ống rộng đến quần lụa và vải lanh, quần thun co giãn không làm mất đi sự sang trọng.

Ưu điểm của những chiếc quần này chắc chắn là tính linh hoạt, vì chúng có thể được mặc trong nhiều tình huống khác nhau, từ đi biển đến khai vị buổi tối, nhờ khả năng kết hợp giữa chức năng và kiểu dáng vogue.fr

Món đồ này có thể kết hợp với áo cotton và dép đế bằng để diện vào ban ngày hoặc với áo ba lỗ sa tanh và giày cao gót để có vẻ ngoài trang trọng hơn, hoàn hảo cho những buổi tối se lạnh vogue.fr

Chiếc quần lưng thun có dây rút và dây thun ẩn ở thắt lưng, nhờ thủ thuật may quần tập trung vào đường nét gọn gàng @Vincenzogrillo

Nhiều mẫu được làm từ cotton hoặc lanh: nhẹ, thoáng khí và thân thiện với môi trường; quần vải lanh là thứ không thể thiếu trong tủ quần áo mùa hè. Kết cấu hơi nhăn và vẻ ngoài giản dị của nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho vẻ ngoài tối giản. Màu sắc hợp thời trang chủ yếu là màu trung tính, do đó thích hợp làm cơ sở để tạo nên những diện mạo đầu thu cuối hè khác nhau. Ngoài màu be, cũng có thể được hoàn thiện bằng chất liệu sa tanh, các biến thể hiệu ứng màu xanh ô liu, xanh lam hoặc denim đang thịnh hành. Và để đôi chân trông thon gọn hơn, hãy mặc những chiếc quần đen thẳng mềm mại, có lưng thun co giãn để bạn có thể mặc vào ngay lập tức.

Đây là bộ trang phục mềm mại và thoải mái cho phong cách dạo phố của nàng

@mari_rg98

Chiếc quần lưng thun này trở nên phổ biến nhờ phong cách đường phố của Jennifer Lawrence ở New York @jenlawrence.pics

Jennifer Lawrence đã chọn cho mình chiếc quần lưng thun với sắc màu mang đến sự thư giãn. Chiếc quần màu vàng bơ, không có viền phối với áo ba lỗ và áo sơ mi màu be khoác ngoài.

Chiếc quần lưng thun này cực hợp với áo ba lỗ, áo sơ mi tiki, áo thun để mặc một mình hoặc mặc bên trong váy suông vogue.it

Nếu việc đi giày cao gót với chiếc quần lưng thun này là một thử thách, ngay cả khi đó là xu hướng được ghi lại gần đây bởi các fashionista thường kết hợp như vậy, bạn vẫn có thể đi giày đế bằng, giày sneakers hoặc thiết thực hơn là dép xỏ ngón có quai hoàn toàn thoải mái nhưng vẫn giữ được phom dáng của trang phục và phong cách cho người mặc.



Chọn lựa đôi giày phù hợp với quần lưng thun cũng yêu cầu bạn cần có "con mắt" thẩm mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp bạn có vẻ ngoài thanh lịch nhưng trên hết là tươi mới tiện dụng để mặc từ sáng đến tối, ngay cả trong những dịp trang trọng hơn và cả khi đến công sở. Những người yêu thích phong cách cá tính thoải mái họ sẽ thường chọn những mẫu quần ống suông và cả ống rộng hoàn chỉnh với dây rút tiện dụng ở eo giúp người mặc trở nên phóng khoáng cũng như phong cách thanh lịch.