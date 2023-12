5 chiếc quần thời thượng mùa đông 2023 nên có trong tủ đồ của bạn

Những xu hướng và mẫu mã của chiếc quần phù hợp cho mùa đông để tạo vẻ ngoài thời thượng.



Fashionista người Thụy Điển - Emili Sindlev với chiếc quần denim túi hộp ống rộng trên đường phố Copenhagen trong Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2024 @Emili Sindlev

Đừng bao giờ đánh giá thấp việc lựa chọn những chiếc quần phù hợp, rõ ràng là việc tìm ra chiếc quần hoàn hảo để bổ sung vào "bộ sưu tập" đã có trong tủ quần áo không phải là việc đơn giản khi mà bạn luôn muốn tạo phong cách cá nhân. Tốt hơn hết bạn nên "an toàn" với một chiếc quần jeans mới, từ thương hiệu mà bạn biết nó vừa vặn với mình như một chiếc găng tay, hoặc thử vận may bằng cách thay đổi tủ quần áo bằng một chiếc quần da sặc sỡ, hoặc có thể mặc một chiếc quần có đường cắt may phù hợp và thêm ngoại cỡ.

Quần thiết kế riêng, có đường cắt quá khổ

Những chiếc quần được thiết kế theo thời gian quay trở lại với phiên bản oversized, thậm chí rất ngoại cỡ và các màu cơ bản như xám và đen @elsa

Bottega Veneta mùa thu đông 2023 với những chiếc quần cắt may có tone màu xám ngoại cỡ @Bottega Veneta

Trên thực tế, Bottega Veneta mang đến một vẻ ngoài hoàn toàn màu xám, phù hợp với xu hướng màu xám được coi là màu sắc sang trọng của mùa này. Một sự phù hợp cân đối và cổ điển hơn cho Dolce&Gabbana, để có được một bộ trang phục phi giới tính và bí ẩn, áo sơ mi trắng cài cúc có cổ và cà vạt đen, áo khoác kiểu tuxedo và quần tây rộng, cạp cao (ở đây cách trang điểm nhấn mạnh hình ảnh nam tính). Chính những chi tiết như quần tất đen, găng tay và giày cao gót đã tạo nên sự hấp dẫn.



Diện mạo với quần đen thanh lịch và giày bệt @Parisfashionweek

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2023, có một số It Girl chạy từ buổi trình diễn này sang buổi trình diễn khác đã chọn tính thực tế linh hoạt của thiết kế này. Một chiếc quần đen lịch lãm, mẫu cổ điển này sẽ được mặc cùng với áo khoác phù hợp. Tuy nhiên, bộ đồ lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Hơi quá khổ, đồng phục trang trọng mới bao gồm một chiếc áo khoác dài mặc trực tiếp bên ngoài và đôi giày bệt Mary Janes như những vũ công ba lê. Set đồ rất phù hợp với các cô nàng công sở.

Quần jeans có đường cắt rộng và dài

Chiếc quần jeans dành cho ngày và tối. Áo nịt ngực và quần jeans tạo thành một bộ trang phục tối giản kết hợp với các phụ kiện màu đen cho cả ngày lẫn đêm như bốt đế bệt và túi xách mini @milanfashionweek

Các tín đồ thời trang đều đồng ý rằng quần jeans cổ điển sẽ không bao giờ lỗi mốt, nhưng nói về mùa thu đông 2023, chúng ta thấy chúng ở phiên bản rộng rãi và giản dị để gợi lên cảm giác sang trọng, tối giản nhưng đồng thời cũng hiện đại. Bottega Veneta mang đến vẻ ngoài cơ bản phù hợp cho mọi ngày: áo thun cotton trắng, quần jeans với kiểu dáng oversized và áo len màu hồng buộc ở eo.

Gucci mùa thu đông 2023 với chiếc quần jeans rộng tone màu xanh kinh điển không bao giờ lỗi mốt @Gucci

Để hoàn thiện vẻ ngoài vừa vặn, hãy sử dụng túi maxi màu xám với họa tiết dệt đặc trưng của nhà mốt, xu hướng sang trọng cho mùa thu đông 2023.



Quần da - không chỉ màu đen



Quần da chắc chắn là một trong những món đồ không thể thiếu trong mùa đông, "nhân vật chính" trong nhiều kiểu dáng được đề xuất trên sàn catwalk, bao gồm JW Anderson, Louis Vuitton và Hermès.

Quần da chắc chắn là một trong những xu hướng thu đông 2023 được những người nổi tiếng ưa chuộng nhất @Parisfashionweek

Từ ống đứng, ống rộng, thẳng và rộng thùng thình, được lựa chọn với nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Màu đỏ dành cho những người quyết định táo bạo hoặc màu đen dành cho vẻ ngoài tối giản.



JW Anderson thu đông 2023 với chiếc quần da đen ống loe đang làm mưa làm gió trên các "sàn diễn" đường phố của các It Girl @JW Anderson

Chiếc quần da màu đen chỉ là một trong những lựa chọn cho thời điểm hiện tại, màu đỏ sơn mài và biến thể màu đỏ tía là một trong những sắc thái thú vị nhất để thử, không phải ngẫu nhiên mà màu đỏ lại là một trong những màu thịnh hành cho mùa thu đông 2023. Quần của Blanca Vita giả da màu đen, cạp vừa, ống quần hơi xòe, túi viền đôi sau lưng trong khi khuy cài phía trước vẫn được giấu kín. Chiếc quần dài màu rượu vang của Stradivarius cũng hoàn hảo cho phong cách đời thường vào ban ngày nhờ ống quần thẳng, mềm mại và phần eo có dây rút có thể điều chỉnh theo kiểu "đồ thể thao".

Màu đỏ đang được xem là màu hot của mùa thu đông 2023 @bxemal

Nếu bạn thích những chiếc quần có kiểu dáng cổ điển, có thể "quẹo lựa" mẫu Nanushka giả da, đặc trưng bởi kiểu dáng cạp cao và ống quần hơi rộng. Quay trở lại vấn đề màu sắc, chiếc quần dài màu đỏ tươi của Gucci, với cạp vừa và thiết kế hơi xòe cùng chiều dài cổ điển rất hoàn hảo với những đôi giày bệt, chẳng hạn như giày thể thao.

Quần nhung, màu đen hoặc màu nổi

Nhung, đặc biệt là trong những tháng lạnh hơn, là sự lựa chọn lý tưởng khi bạn đang tìm kiếm vẻ ngoài thanh lịch nhưng không cầu kỳ @yoko

Trên thực tế, bất kể bạn quyết định mặc gì bên ngoài, quần nhung sẽ luôn có thể tạo điểm nhấn, khiến mọi bộ trang phục trở nên mát mẻ và tinh tế, ngay cả những bộ trang phục bình thường nhất.



Quần nhung đen luôn sẵn sàng giải quyết mọi tình huống, vừa tạo nét sang trọng cho những bộ trang phục mùa đông thanh lịch nhất @Parisfashionweek

Quần nhung vừa tạo điểm nhấn cho diện mạo phong cách đường phố ban ngày, quyến rũ với ban đêm, và có thể mặc chúng với hầu hết mọi thứ, từ áo blazer cổ điển đến áo khoác ấm áp.



Quần sáng bóng với toàn bộ sequin

Trong số những chiếc quần tây nữ thu đông 2023, những mẫu rất sáng màu được phủ sequin, hoàn chỉnh với áo sơ mi và áo khoác phù hợp, hoàn hảo cho diện mạo dự tiệc nhân dịp lễ Giáng sinh @bxemal

Quần ống loe cạp cao có màu vàng kim loại lấp lánh, toàn thân được đính sequin và lớp lót bên trong mềm mại để tránh mọi cảm giác khó chịu khi vận động @cphfw

Những chiếc quần ống loe và ống rộng mềm mại với phần eo co giãn, khiến chúng thanh lịch nhưng vẫn thoải mái và có chút giản dị dù có đính sequin @beautydea

Từ mẫu có phần chân thon trở nên loe giống như kiểu dáng của Gianbattista Valli cho đến phiên bản rộng thùng thình của MSGM. Điều quan trọng là nó không chỉ có chi tiết sequin mà còn được bao phủ trong đó.

Sau khi lựa chọn cẩn thận và chính xác các kiểu dáng, chất liệu về những chiếc quần được trình diễn trên sàn catwalk, giờ đây bạn đã tạo ra "xu hướng" khi tóm tắt và tập hợp tất cả liên quan đến thế giới quần rộng lớn. Từ đó tạo ra kiểu dáng nào phù hợp với bản thân trong số những chiếc quần cắt may phải có trong mùa này.