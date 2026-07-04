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5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/07/2026 08:02 GMT+7

Váy linen dáng suông nhẹ mát, thoáng khí mà vẫn sang trọng, chỉn chu trở thành thiết kế đáng sắm nhất mùa nắng nóng. Dưới đây là 5 kiểu dáng linh hoạt, đa năng để nàng có thể bổ sung vào tủ đồ hè 2026.

Váy linen suông vừa mát mẻ vừa phóng khoáng

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 1.

Váy linen suông rộng, độ dài từ midi đến maxi là thiết kế "must have" của mùa nắng. Dưới nền nhiệt cao và không khí oi nồng của mùa hè nhiệt đới, chất liệu và phom dáng hòa quyện đem lại khả năng che nắng, giúp mồ hôi và hơi ẩm thoát nhanh nên người mặc luôn cảm thấy làn da luôn khô ráo và mát mẻ

ẢNH: TOUCH DRESS

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 2.

Váy linen màu trắng không tay nhẹ mát trở thành người bạn đồng hành của nàng từ công sở đến các chuyến du lịch hè, từ các buổi dạo phố đến tham gia các bữa tiệc

ẢNH: TOUCH DRESS

Váy sơ mi linen

Thiết kế váy suông dáng sơ mi từ chất liệu linen chinh phục cả những tín đồ khó tính nhất. Phom dáng thông thoáng từ váy sơ mi linen giúp không khí lưu thông và làn da được "thở", chi tiết cổ áo sơ mi và tay áo cài nút măng sét tạo nên hình ảnh lịch sự và chuyên nghiệp. Ngoài cách diện theo phom suông, quý cô còn có thể chọn cách thắt eo bằng dây vải, thắt lưng da bản nhỏ hay dây hoa leo...

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 3.

Váy sơ mi linen gam màu xanh nhẹ mát khéo thu hút nàng bởi cảm nhận dịu dàng và trang nhã. Đối lập với phần cổ bẻ linh hoạt và tay phồng măng sét chỉn chu là phần vạt được bo tròn, dễ dàng biến hóa từ phong cách công sở thành bản phối dạo phố, dự tiệc

ẢNH: CANARY LINEN

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 4.

Phối thêm dây vải thắt eo, váy sơ mi linen đã mang đến cho nàng diện mạo hoàn toàn khác biệt

ẢNH: CANARY LINEN

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 5.

Cấu trúc bất đối xứng từ thiết kế đầm linen dáng dài vừa khéo khơi gợi sự tò mò, vừa nhẹ nhàng hướng ánh nhìn đến những chi tiết độc đáo. Phong cách tinh tế mà phóng khoáng được tạo nên từ dáng cổ chữ V mở nhẹ, tay áo rộng thoáng mát cùng những nếp gấp chéo nhẹ nhàng

ẢNH: THE 31

Đầm linen dáng dài phóng khoáng và tinh tế

Mỗi chiếc đầm linen dáng dài đều có thể khiến nàng không thể rời mắt. Trang phục không chỉ đặc sắc, ấn tượng qua những chi tiết sáng tạo mới mẻ mà còn mở ra một thế giới mới của trải nghiệm mặc đẹp mát nhẹ trong mùa hè 2026 từ chất liệu linen tự nhiên.

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 6.

Đầm linen màu vàng bơ thu hút nàng qua cảm nhận tươi mới và rực rỡ. Thiết kế có điểm nhấn đặc biệt nằm ở các lớp layer lượn sóng, mang đến vẻ ngoài nữ tính, duyên dáng và khác biệt. Trang phục từ chất liệu linen chính là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè - không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật và cuốn hút

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đầm linen dáng xòe

Cấu trúc dáng chữ A xòe hoặc các thiết kế xếp ly tạo nên độ xòe bồng tự nhiên luôn khiến các quý cô mê mệt. Với các thiết kế đầm linen dáng xòe, người mặc được tôn eo một cách tự nhiên, các bước chân di chuyển đều trở nên thướt tha và duyên dáng khó rời mắt.

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 7.

Quý cô tận hưởng sự dịu mát và nhẹ nhàng khi chọn đầm linen dáng xòe trong mùa hè. Các thiết kế này vừa đủ nổi bật để nàng thỏa sức chụp ảnh "sống ảo", vừa đủ linh hoạt, dễ mặc, dễ phối vừa mang lại cảm giác dễ chịu trong cả ngày dài

ẢNH: TOUCH DRESS

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 8.

Váy midi phối áo sơ mi oversized cùng chất liệu linen mang đến hình ảnh vừa phóng khoáng, vừa nhẹ nhàng, quyến rũ. Cặp đôi màu sắc vàng pastel và trắng giúp nâng tông da, khiến nàng rạng rỡ hơn dưới ánh nắng hè

ẢNH: TOUCH DRESS

Bí quyết phối váy linen trong mùa nắng

Váy midi linen có thể phối với mọi chiếc áo sơ mi, đặc biệt là sơ mi vải thô dáng rộng. Bên cạnh đó, các loại phụ kiện và trang sức từ hạt gỗ, túi và mũ đan từ sợi cói, sợi cọ hay lục bình... cũng là những ứng viên tiềm năng.

5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng- Ảnh 9.

Vòng cổ hạt đá, túi kết từ hạt gỗ, guốc mộc, mũ đan rộng vành... là những phụ kiện hoàn hảo để phối cùng váy linen

ẢNH: TOUCH DRESS


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