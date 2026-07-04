5 chiếc váy linen đáng sắm nhất mùa nắng

Váy linen dáng suông nhẹ mát, thoáng khí mà vẫn sang trọng, chỉn chu trở thành thiết kế đáng sắm nhất mùa nắng nóng. Dưới đây là 5 kiểu dáng linh hoạt, đa năng để nàng có thể bổ sung vào tủ đồ hè 2026.
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Váy linen suông vừa mát mẻ vừa phóng khoáng
Váy sơ mi linen
Thiết kế váy suông dáng sơ mi từ chất liệu linen chinh phục cả những tín đồ khó tính nhất. Phom dáng thông thoáng từ váy sơ mi linen giúp không khí lưu thông và làn da được "thở", chi tiết cổ áo sơ mi và tay áo cài nút măng sét tạo nên hình ảnh lịch sự và chuyên nghiệp. Ngoài cách diện theo phom suông, quý cô còn có thể chọn cách thắt eo bằng dây vải, thắt lưng da bản nhỏ hay dây hoa leo...
Đầm linen dáng dài phóng khoáng và tinh tế
Mỗi chiếc đầm linen dáng dài đều có thể khiến nàng không thể rời mắt. Trang phục không chỉ đặc sắc, ấn tượng qua những chi tiết sáng tạo mới mẻ mà còn mở ra một thế giới mới của trải nghiệm mặc đẹp mát nhẹ trong mùa hè 2026 từ chất liệu linen tự nhiên.
Đầm linen dáng xòe
Cấu trúc dáng chữ A xòe hoặc các thiết kế xếp ly tạo nên độ xòe bồng tự nhiên luôn khiến các quý cô mê mệt. Với các thiết kế đầm linen dáng xòe, người mặc được tôn eo một cách tự nhiên, các bước chân di chuyển đều trở nên thướt tha và duyên dáng khó rời mắt.
Bí quyết phối váy linen trong mùa nắng
Váy midi linen có thể phối với mọi chiếc áo sơ mi, đặc biệt là sơ mi vải thô dáng rộng. Bên cạnh đó, các loại phụ kiện và trang sức từ hạt gỗ, túi và mũ đan từ sợi cói, sợi cọ hay lục bình... cũng là những ứng viên tiềm năng.