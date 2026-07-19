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5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/07/2026 08:00 GMT+7

Vàng bơ, cam đất, nâu be nằm trong số những gam màu ấm giúp làm nổi bật phong cách mùa thu.

Điểm danh những gam màu, mặc là gợi nhớ đến mùa thu

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 1.

Áo cardigan màu vàng nhạt phối chân váy dài tông trắng ngà, họa tiết đan dệt trên áo và họa tiết hoa ren phối trên chân váy đủ tạo nên sự cộng hưởng kiêu kỳ, cuốn hút

ẢNH: GAIETÉ

Gam màu vàng bơ ấm áp, làm sáng da

Màu vàng nhạt - vàng bơ, vàng pastel gợi cảm giác ấm áp, nồng nàn nhưng không chói sáng gay gắt. Sự nổi bật của sắc vàng đủ để làm dịu cảm xúc, đủ để khiến mọi bản phối trở nên hài hòa và cân bằng. Phối màu vàng cùng màu trắng, beige... thêm chút họa tiết từ ren hoa, kỹ thuật dệt... cũng đủ tạo nên sự khác biệt cho tủ đồ thu 2026.

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 2.

Sắc vàng hoàn hảo khi phối cùng trắng và be, giúp nàng ghi dấu hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch và tươi trẻ. Sắc màu này giúp làn da sáng màu hơn, đặc biệt trong những ngày trời u ám

ẢNH: GAIETÉ

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 3.
5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 4.

Ngoài cách phối nhiều sắc độ be khác nhau, quý cô có thể áp dụng công thức kết hợp bộ ba màu sắc be, trắng và đen trên cùng một bản phối. Sắc trắng mang lại sự tinh khôi, sắc đen đại diện cho tính quyền lực, quyền quý còn màu be đóng vai trò trung gian, kết nối và làm mềm sự đối lập của đen và trắng

ẢNH: SIXDO

Màu beige (be) - tông màu trung tính vượt thời gian

Bản phối mang ba tông màu be, trắng và đen được gọi là "bộ ba bất tử" của thế giới thời trang. Ba gam màu này không bao giờ lỗi mốt, là công thức phối màu nền tảng tạo nên phong cách tối giản và sự sang trọng thầm lặng. Tông be được xem như lớp nền tĩnh để các gam màu khác tỏa sáng, nổi bật.

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 5.

Hình ảnh quý cô sang trọng, quý phái được ghi dấu qua gam màu cam đất nung (cam cháy) ánh kim nhẹ nhàng. Chất vải dệt có độ bóng mờ được tạo điểm nhấn bằng các đường xếp nếp tạo nên sự chuyển dịch của màu sắc theo hướng chiếu của ánh sáng

ẢNH: SIXDO

Màu cam đất, đỏ gạch nung ấm áp và nổi bật

Những gam màu ấm áp, nổi bật nhất mùa thu chính là màu cam đất, cam đất nung, đỏ gạch nung... Các màu sắc này đại diện cho sự ấm áp, năng lượng nhưng lại rất đằm thắm và không gây chói mắt. Hãy dành ưu tiên cho các chất vải mềm mỏng có độ rũ mềm khi chọn váy dáng dài và ưu ái chất vải xốp mịn, đứng phom khi chọn áo khoác và quần âu mang tông màu ấm.

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 6.

Diện mạo trẻ trung, thơ mộng của nàng được ghi dấu qua thiết kế váy hoa nhí nở rộ trên nền vải màu đỏ gạch. Chi tiết cổ áo chữ V kết hợp vạt chéo viền bèo nhún, tay áo loe hai tầng và đường thắt eo cao tạo cảm giác thanh thoát, đúng chuẩn vibe đồng quê

ẢNH: OYSTER

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 7.

Đầm suông màu cam đất vừa đủ nổi bật mà vẫn thanh lịch, vừa đủ ấm áp nhưng không quá chói chang để nàng diện hằng ngày đi làm, đi chơi

ẢNH: NEM FASHION

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 8.

Màu nâu mù tạt ấm là một gam màu trung tính nâng cấp, mang sắc thái trầm ấm của đất nhưng lại có sắc diện sáng nhẹ của hoa hướng dương. Gam màu này không quá rực rỡ như vàng nghệ, cũng không u tối như nâu thuần nhưng mang lại cảm giác thời thượng, hiện đại và tôn da

ẢNH: ELISE

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu- Ảnh 9.

Đầm chữ A mang sắc nâu sô cô la ấm áp với điểm nhấn đắt giá nằm ở phần bo eo xếp nếp bản lớn kết hợp hàng cúc ngọc trai sang trọng, giúp định hình vóc dáng một cách tinh tế. Bản phối thêm phần thời thượng khi được nhấn nhá bằng chiếc túi xách màu xanh baby blue tương phản mang tính ngẫu hứng

ẢNH: SHEMODA

 

gam màu ấm áp Gam màu màu vàng bơ màu cam đất Màu be

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