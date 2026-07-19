5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu

Vàng bơ, cam đất, nâu be nằm trong số những gam màu ấm giúp làm nổi bật phong cách mùa thu.
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Điểm danh những gam màu, mặc là gợi nhớ đến mùa thu
Gam màu vàng bơ ấm áp, làm sáng da
Màu vàng nhạt - vàng bơ, vàng pastel gợi cảm giác ấm áp, nồng nàn nhưng không chói sáng gay gắt. Sự nổi bật của sắc vàng đủ để làm dịu cảm xúc, đủ để khiến mọi bản phối trở nên hài hòa và cân bằng. Phối màu vàng cùng màu trắng, beige... thêm chút họa tiết từ ren hoa, kỹ thuật dệt... cũng đủ tạo nên sự khác biệt cho tủ đồ thu 2026.
Ngoài cách phối nhiều sắc độ be khác nhau, quý cô có thể áp dụng công thức kết hợp bộ ba màu sắc be, trắng và đen trên cùng một bản phối. Sắc trắng mang lại sự tinh khôi, sắc đen đại diện cho tính quyền lực, quyền quý còn màu be đóng vai trò trung gian, kết nối và làm mềm sự đối lập của đen và trắng
ẢNH: SIXDO
Màu beige (be) - tông màu trung tính vượt thời gian
Bản phối mang ba tông màu be, trắng và đen được gọi là "bộ ba bất tử" của thế giới thời trang. Ba gam màu này không bao giờ lỗi mốt, là công thức phối màu nền tảng tạo nên phong cách tối giản và sự sang trọng thầm lặng. Tông be được xem như lớp nền tĩnh để các gam màu khác tỏa sáng, nổi bật.
Màu cam đất, đỏ gạch nung ấm áp và nổi bật
Những gam màu ấm áp, nổi bật nhất mùa thu chính là màu cam đất, cam đất nung, đỏ gạch nung... Các màu sắc này đại diện cho sự ấm áp, năng lượng nhưng lại rất đằm thắm và không gây chói mắt. Hãy dành ưu tiên cho các chất vải mềm mỏng có độ rũ mềm khi chọn váy dáng dài và ưu ái chất vải xốp mịn, đứng phom khi chọn áo khoác và quần âu mang tông màu ấm.