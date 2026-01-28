5 gợi ý trang phục công sở hiện đại cho những ngày cuối năm 'siêu' bận rộn

Không khí gấp gáp và nhộn nhịp trong những ngày cuối năm đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng và sự sẵn sàng của nàng khi lên đồ ra phố. Với 5 ý tưởng trang phục công sở hiện đại, nàng chỉ việc áp dụng ngay mà chẳng tốn thêm thời gian phối đồ.

Quần ống rộng, giày cao gót màu đen phối áo kiểu sắc đỏ tươi tạo diện mạo cuốn hút nổi bật cho nàng. Thiết kế khoe khéo vẻ quyến rũ qua chi tiết cổ chữ V, nhiều đường gấp nếp và cách mặc thoải mái, phóng khoáng không gò bó ẢNH: IVY MODA

Mang sắc đỏ vào trang phục công sở những ngày cuối năm

Sắc đỏ có khả năng "kéo mood", mang đến tâm trạng hứng khởi, vui tươi và còn là gam màu dự báo may mắn. Hãy mạnh dạn đem sắc màu này vào những bản phối công sở hiện đại qua các thiết kế áo cách điệu phối quần ống rộng, chọn sắc đỏ đa dạng từ đỏ cờ, đỏ rượu, đỏ đậm, đỏ tía kiêu kỳ... trên đầm midi, phụ kiện giày, túi và cả trang sức.

Sắc đỏ đa dạng có thể phù hợp với sở thích của mọi quý cô. Đỏ kết hợp được với mọi gam màu công sở, đặc biệt nổi bật khi đặt cạnh màu đen, trắng và xám ẢNH: IVY MODA

Ưu tiên thiết kế đầm liền tối giản

Đầm liền tối giản gửi gắm sáng tạo vào chi tiết cổ áo cách điệu và cài áo tông màu vàng gold nổi bật đồng điệu với giày và hoa tai ẢNH: LE NGOC LAM

Các thiết kế đầm liền tối giản khiến nàng không bị phân tâm, thoải mái và tự do kết hợp với bất cứ đôi giày hay chiếc túi nào đang trong tầm mắt. Phong cách tối giản vẫn là cách mặc được đánh giá cao, do vậy nàng hãy dành ưu ái cho những bộ trang phục tối giản và có thể kết hợp thêm xu hướng màu sắc thịnh hành là tông đỏ may mắn hay gam màu pastel nhẹ nhàng và lãng mạn.

Đầm ôm body tối giản cho phép quý cô trở nên sành điệu, thời thượng một cách dễ dàng ẢNH: PREMIÈRE

Đầm suông màu hồng pastel có chi tiết thắt nơ và đính khoen kim loại tạo họa tiết trang trí cho phần cổ áo ẢNH: LE NGOC LAM

Bảng màu pastel thời thượng

Không tông màu nào có tác dụng "điều hòa tâm trạng" tốt hơn gam màu nhạt - tông màu pastel với những biến thể trải dài từ hồng, xanh, vàng, cam... Đây đều là những lựa chọn tối ưu cho dịp cuối năm bận rộn. Quý cô có thể chọn váy dáng suông, đầm sơ mi màu pastel để đi họp, dự sự kiện, mặc các bản phối áo và chân váy, phối quần âu và áo sơ mi màu pastel cho ngày làm việc bình thường.

Váy dáng xòe phối cổ trắng tinh tế, các đường chiết eo tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn khi khéo léo phô bày kỹ thuật dựng phom và cắt may tinh tế ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi, váy midi cổ bẻ thanh lịch và đa năng

Các thiết kế váy dài có cổ bẻ luôn là lựa chọn mặc đẹp, thanh lịch và cổ điển được yêu thích bậc nhất. Mùa này quý cô có thể chọn đầm sơ mi phối cổ trắng, váy sơ mi tùng xòe tay ngắn, váy blazer, đầm cổ đức, váy dáng chữ A cổ sen... để diện thay đổi mỗi ngày.

Sắc xanh dịu mát, trang nhã nhưng vẫn đậm chất thời thượng từ thiết kế đầm sơ mi dáng dài ẢNH: SIXDO

Chân váy xếp ly phối áo twed là bản phối đa dụng sang trọng mọi lúc. Hãy khéo lựa chọn trang phục có phom dáng vừa vặn với dáng người để đạt tối đa hiệu quả tôn dáng, tôn da ẢNH: LE NGOC LAM

Thiết kế '2 trong 1' vừa đi làm, đi tiệc cuối năm

Trang phục đa năng hoặc chính cách phối đồ sẽ biến một bộ trang phục trở nên đa năng hơn. Quý cô có thể chọn các bản phối chỉn chu như áo vest và chân váy xếp ly, chân váy ren dáng dài và sơ mi tay phồng cổ điển để vừa đi làm vừa đi tiệc.

Ngoài ra các thiết kế đầm hở lưng, váy hai dây, váy cúp ngực dáng midi vẫn có thể mặc đi làm khi được phối thêm blazer lịch sự bên ngoài. Khi bước vào các bữa tiệc, hãy mạnh dạn loại bỏ áo khoác, thêm phụ kiện như găng tay, mũ, giày cao gót... và một màu son đỏ nổi bật, kiêu kỳ.

Họa tiết cổ điển vẫn đang nằm trong dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang. Hãy diện các thiết kế "2 trong 1" này theo hai phong cách - sự chỉn chu trang nhã cho phong cách công sở và sự quý phái, quyến rũ cho phong cách dự tiệc cuối năm ẢNH: PREMIÈRE



