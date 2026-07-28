5 kiểu váy công sở để nàng diện suốt mùa thu 2026

Váy công sở dáng chữ A cổ điển

Sắc hồng nhạt vừa dịu dàng vừa sang chảnh hiện diện cùng nàng trong suốt mùa thu. Đầm dáng chữ A được phối cùng thắt lưng da nhỏ màu trắng tạo điểm nhấn cho vòng eo, phối thêm túi xách cùng tông dập nổi họa tiết logomania ẢNH: SIXDO

Váy công sở dáng chữ A là một trong số những thiết kế nên được ưu tiên hàng đầu khi nàng muốn làm mới tủ đồ công sở. Phom dáng váy chữ A giúp trang phục vừa có thể tôn dáng vừa tạo nên hình ảnh hiện đại và năng động thay vì cảm giác rườm rà, cũ kỹ. Hãy ưu ái váy chữ A đơn sắc màu pastel, cream... để tạo dấu ấn sang trọng, tươi sáng trong tiết trời mùa thu.

Nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng qua các thiết kế trung tính có phom tối giản ẢNH: EVA DE EVA

Từ đầm sơ mi dáng dài đến đầm chữ A dáng suông đều được nàng bổ sung vào tủ đồ hiện đại. Giày cao gót tối giản, xăng đan quai mảnh là những phụ kiện nên được phối cùng ẢNH: PANTIO

Đầm sơ mi dáng dài

Đầm sơ mi dáng midi được tín đồ công sở yêu thích bậc nhất vì đa năng, linh hoạt theo mọi vóc dáng và phong cách thời trang. Thiết kế dáng dài có phần cổ áo bẻ luôn đem lại hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp, phần nút cài phía trước có thể linh hoạt điều chỉnh phù hợp với phong cách mà nàng theo đuổi - sự trưởng thành, trang nhã hay cuốn hút, phóng khoáng.

Đầm sơ mi thanh lịch và không bao giờ sợ lỗi mốt, để nàng có thể mặc đẹp suốt mùa thu 2026 ẢNH: E'U.IN

Đầm ren màu trung tính đen, trắng, beige

Vải ren hoa, cotton thô, gấm dệt họa tiết, tafta... là những chất liệu cao cấp, nổi bật vì sự sang trọng và quý phái. Khi chọn các chất vải này cho váy công sở, hãy ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, đen, beige, xám... vì chúng kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp, phong cách và đặc trưng của phong cách công sở - sang trọng, kín đáo không phô trương.

Đầm đen dệt họa tiết hoa có chi tiết cut out nhỏ phía trước ngực tạo điểm nhấn. Gam màu đen thường dễ mặc, dễ phối và ít khi làm lộ khuyết điểm hình thể nên luôn trở thành ưu tiên hàng đầu của phái nữ ẢNH: IVY MODA

Gam màu nâu be trên thiết kế đầm công sở tối giản giúp nàng ghi dấu phong cách thanh lịch và sự chỉn chu. Với dáng váy tay phồng nhẹ, phom rộng phối thắt lưng có thể đem đến cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh tế ẢNH: SIXDO

Đầm công sở tối giản

Trang phục tối giản giúp tủ đồ của nàng công sở được tối ưu công năng hơn hẳn các thiết kế rườm rà, cầu kỳ. Đầm suông, đầm midi đơn sắc, đầm midi dáng cape... với đường cắt thanh thoát, ít chi tiết trang trí lại là những thiết kế vượt thời gian, không lỗi mốt.

Đầm midi dáng bút chì nhẹ nhàng, thanh thoát cùng điểm nhấn hoa 3D nơi eo tạo hiệu ứng thị giác tinh tế. Đường nhấn xéo bên hông vừa "thu nhỏ" vòng eo vừa mang đến hình ảnh mới lạ cho cấu trúc của trang phục công sở ẢNH: SIXDO

Váy họa tiết dáng dài

Váy họa tiết nên được thêm vào tủ đồ công sở mùa thu để góp phần tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà thanh thoát. Quý cô dành ưu ái cho các loại họa tiết cổ điển như chấm bi, họa tiết hoa nhí, kẻ sọc... tuy nhiên cần lựa chọn cẩn thận chất liệu. Vải mềm mại nhưng đứng phom nhẹ, bảng màu hài hòa nhã nhặn mang đến điểm cộng cho phong cách thời trang.