5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

Tùy theo sở thích và gu thời trang riêng để mỗi quý cô chọn cho mình thiết kế giày cao gót phù hợp. Những phom dáng cổ điển như giày pump, slingblack và Mary Jane có gót cao vừa phải mang tông màu đen, trắng, nude có thể phối cùng mọi bộ trang phục; trong khi đó kiểu giày có phần gót cao thanh mảnh thường được chọn cho các bản phối dự tiệc sang trọng.
Một đôi giày cao gót đa năng phải đáp ứng được nhiều tiêu chí - vừa dễ mang, tôn chân, tôn dáng và có thể phối cùng hầu hết các bộ trang phục có trong tủ đồ của nàng. Hãy luôn dành sự ưu tiên cho các thiết kế giày tối giản, đơn sắc có chất lượng tốt đồng thời chú trọng vào cảm nhận thoải mái khi nàng sử dụng.
Điểm danh 5 mẫu giày cao gót công sở đa năng
Giày Mary Jane, giày pump, slingblack, giày cao gót cổ điển có quai ôm vòng cổ chân nằm trong số những mẫu giày cao gót đa năng dành cho quý cô công sở. Tuy kiểu dáng và chi tiết của từng thiết kế theo tên gọi này có thể có nhiều khác biệt nhưng điểm chung vẫn nằm ở cấu trúc gót cao.
Giày gót trụ/gót vuông hoặc gót khối hình học thường mang đến cảm giác vững chãi, an toàn dù độ cao có thể hơn 5 cm. Trong khi đó các thiết kế gót nhỏ mảnh mai mang đến cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng nhưng khả năng nâng đỡ bàn chân kém hơn. Các thiết kế này nên được mang trong khoảng thời gian ngắn và chọn độ cao vừa tầm với chính mình.
Đầm liền dáng dài, chân váy midi, quần ống rộng, quần ống côn, quần jeans, quần shorts hầu hết đều có thể kết hợp với các mẫu giày này. Tuy nhiên nàng sẽ nhận ra có những cặp đôi trang phục và giày đặc biệt phù hợp hơn số đông sau nhiều lần tự trổ tài phối đồ.