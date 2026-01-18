5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

Một đôi giày cao gót đa năng phải đáp ứng được nhiều tiêu chí - vừa dễ mang, tôn chân, tôn dáng và có thể phối cùng hầu hết các bộ trang phục có trong tủ đồ của nàng. Hãy luôn dành sự ưu tiên cho các thiết kế giày tối giản, đơn sắc có chất lượng tốt đồng thời chú trọng vào cảm nhận thoải mái khi nàng sử dụng.

Giày Mary Jane gót trụ vuông mang lại vô số các ưu điểm dễ thấy như sự vững vàng và êm chân, quai ngang mảnh duyên dáng và phần mũi thuôn giúp "thu gọn" dáng chân đẹp và thon hơn. Mary Jane màu đen chính là đôi giày vạn năng của mọi cô gái ẢNH: OYSTER

Điểm danh 5 mẫu giày cao gót công sở đa năng

Giày Mary Jane, giày pump, slingblack, giày cao gót cổ điển có quai ôm vòng cổ chân nằm trong số những mẫu giày cao gót đa năng dành cho quý cô công sở. Tuy kiểu dáng và chi tiết của từng thiết kế theo tên gọi này có thể có nhiều khác biệt nhưng điểm chung vẫn nằm ở cấu trúc gót cao.

Giày gót trụ/gót vuông hoặc gót khối hình học thường mang đến cảm giác vững chãi, an toàn dù độ cao có thể hơn 5 cm. Trong khi đó các thiết kế gót nhỏ mảnh mai mang đến cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng nhưng khả năng nâng đỡ bàn chân kém hơn. Các thiết kế này nên được mang trong khoảng thời gian ngắn và chọn độ cao vừa tầm với chính mình.

Đầm liền dáng dài, chân váy midi, quần ống rộng, quần ống côn, quần jeans, quần shorts hầu hết đều có thể kết hợp với các mẫu giày này. Tuy nhiên nàng sẽ nhận ra có những cặp đôi trang phục và giày đặc biệt phù hợp hơn số đông sau nhiều lần tự trổ tài phối đồ.

Giày cao gót pump tối giản mang tông màu trung tính như trắng, be, nâu be, đen... hoàn hảo cho các bản phối công sở với quần ống rộng, váy dài và vô số các thiết kế dự tiệc, dạo phố ẢNH: IVY MODA

Dưới khoảng hở của chân váy, giày pump mang đến hình ảnh một đôi chân thon gọn, được "kéo dài" bằng cấu trúc mũi giày thuôn nhọn và phần gót cao thanh mảnh, mỗi bước chân nàng cũng thêm uyển chuyển và nhịp nhàng hơn ẢNH: IVY MODA

Giày pump gót thấp từ 2 - 5 cm lý tưởng cho các bản phối thường ngày. Thiết kế này vẫn giữ vững vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và tối giản nhưng sự chênh lệch về độ cao từ mũi đến gót chân không quá lớn. Do vậy có thể mang suốt ngày và giữ cho nàng vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp đậm chất nữ tính ẢNH: CLASSIC LADY

Slingblack cao gót có ưu điểm với phần quai ôm vòng ra phía sau gót nên mỗi bước chân luôn cảm thấy vững chãi và tự tin. Hãy ưu ái thiết kế gót trụ, gót vuông hoặc các hình dáng khác có tiết diện lớn để chúng nâng đỡ hiệu quả cho đôi chân ẢNH: CLASSIC LADY

Giày cao gót cổ điển có quai ôm cổ chân mang đến cảm giác chắc chắn và bền bỉ hơn so với thiết kế dáng pump hay mules. Tuy vậy, hãy chắc chắn chọn được thiết kế có phần mũi giày vừa vặn ôm trọn các ngón chân và mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng ẢNH: OYSTER

Giày cao gót làm từ chất liệu da lộn, da thuộc thường có vẻ đẹp riêng khó lẫn. Thiết kế vintage kết hợp chi tiết quai ngang, phần mũi thuôn nhẹ, gót trụ thấp và nhỏ nhắn đi cùng gam màu cam đất phù hợp để kết hợp cùng các bản phối theo phong cách cổ điển ẢNH: CLASSIC LADY