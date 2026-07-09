5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

Váy denim dáng dài - xu hướng denim nổi bật của năm 2026

Váy denim dáng dài có độ mềm rủ nhẹ nhàng với cùng điểm nhấn dây hoa thắt eo đầy nữ tính. Thiết kế mang phom dáng xòe, phần thân trên tối giản, cổ chữ U, không tay và điểm những đường chần chỉ nổi bật mang đặc trưng riêng của trang phục denim ẢNH: SIXDO

Một cách làm mới tủ đồ giao mùa cùng trang phục denim chính là trải nghiệm ngay các thiết kế váy denim dáng dài mềm mại, thanh lịch. Không hẹn mà gặp khi nhiều nhà mốt Việt đều đồng loạt giới thiệu các bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ denim như Sixdo, Elise, Tit Elegant, MYAN, Lamer... qua đó đóng góp vào xu hướng denim 2026 một dòng chảy mạnh mẽ của sự sáng tạo và đổi mới.

Ngoài gam màu xanh chàm đặc trưng, váy denim còn có vô số các sắc độ khác - từ gam màu xanh đen, xanh nhạt, xanh rêu... Đầm denim dáng chữ A tinh giản mọi chi tiết thừa, thu hút ánh nhìn qua những đường cắt may sắc sảo tôn đường cong ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi denim với các mảng màu được wash tạo hiệu ứng đậm nhạt cho trang phục. Thiết kế váy dáng dài có cổ bẻ, thắt lưng denim cùng tông phù hợp cho cả phong cách văn phòng, dạo phố, các buổi gặp mặt, hẹn hò cà phê... lúc giao mùa ẢNH: ELISE

Trang phục denim đa năng

Xu hướng thời trang giao mùa cho nữ đề cao tính linh hoạt cho mỗi thiết kế thời trang, do đó các thiết kế denim có thể mặc theo nhiều cách sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn lựa.

Váy denim dáng blazer vừa mạnh mẽ, phóng khoáng vừa mở ra khả năng phối đồ vô tận. Khi được mặc riêng lẻ, khi sử dụng làm áo khoác dáng dài cá tính hoặc nàng cũng có thể phối thêm sơ mi tay bồng để tạo nên bản phối thứ 3 của riêng mình ẢNH: MYAN

Phối đồ giao mùa cùng chân váy denim dáng dài

Một trong những công thức phối đồ cổ điển nhất là denim on denim. Ở thời điểm giao mùa, chân váy denim dáng dài có thể được quý cô thử nghiệm phối đồ đồng nhất - kết hợp với áo denim crop top, sơ mi denim hoặc gile từ vải denim... thay vì mặc cùng áo làm từ các chất liệu khác.

Chân váy denim maxi phối áo crop top cùng chất liệu mang đến sự mới lạ đầy thú vị cho công thức phối đồ denim on denim trong mùa chuyển giao giữa hè và thu ẢNH: ANH CLOTHES

Set đồ denim đồng bộ

Phối cả cây denim luôn dễ dàng và sành điệu, tiện dụng và tiết kiệm được nhiều thời gian. Cặp đôi chân váy chữ A và áo sơ mi nhún rút dây là ý tưởng hoàn hảo cho cô nàng công sở mùa này ẢNH: LAMER

Các set denim đồng bộ mùa này cực kỳ trẻ trung, hiện đại và có tính ứng dụng cao. Có vô số các ý tưởng kết hợp Co-ord mà nàng có thể tham khảo như chân váy midi và sơ mi ngắn tay, quần shorts denim và áo peplum, áo yếm denim và quần jeans ống rộng.

Quần shorts denim và áo peplum tạo nên tổng thể cân đối theo dáng "đồng hồ cát", khéo léo tôn eo thon và che khuyết điểm vùng hông, eo ẢNH: TIT ELEGANT

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng vẫn giữ vững vị trí trên bản đồ xu hướng denim tuy cách mặc, cách phối có thể được sáng tạo mới mẻ hơn để làm mới tủ đồ giao mùa. Nếu ngày thường nàng đã quen diện quần denim và sơ mi trắng hay áo polo, ngày giao mùa hãy thử diện quần ống rộng và áo yếm, áo satin hai dây viền ren hoặc áo ống, áo bí điệu đà và tinh nghịch ẢNH: ANH CLOTHES

Với 5 xu hướng denim trên đây, nàng dễ dàng nắm bắt và ứng dụng linh hoạt để làm mới cho phong cách của mình trong lúc giao mùa.