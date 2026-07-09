5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

Váy denim dáng dài - xu hướng denim nổi bật của năm 2026
Một cách làm mới tủ đồ giao mùa cùng trang phục denim chính là trải nghiệm ngay các thiết kế váy denim dáng dài mềm mại, thanh lịch. Không hẹn mà gặp khi nhiều nhà mốt Việt đều đồng loạt giới thiệu các bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ denim như Sixdo, Elise, Tit Elegant, MYAN, Lamer... qua đó đóng góp vào xu hướng denim 2026 một dòng chảy mạnh mẽ của sự sáng tạo và đổi mới.
Trang phục denim đa năng
Xu hướng thời trang giao mùa cho nữ đề cao tính linh hoạt cho mỗi thiết kế thời trang, do đó các thiết kế denim có thể mặc theo nhiều cách sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn lựa.
Váy denim dáng blazer vừa mạnh mẽ, phóng khoáng vừa mở ra khả năng phối đồ vô tận. Khi được mặc riêng lẻ, khi sử dụng làm áo khoác dáng dài cá tính hoặc nàng cũng có thể phối thêm sơ mi tay bồng để tạo nên bản phối thứ 3 của riêng mình
ẢNH: MYAN
Phối đồ giao mùa cùng chân váy denim dáng dài
Một trong những công thức phối đồ cổ điển nhất là denim on denim. Ở thời điểm giao mùa, chân váy denim dáng dài có thể được quý cô thử nghiệm phối đồ đồng nhất - kết hợp với áo denim crop top, sơ mi denim hoặc gile từ vải denim... thay vì mặc cùng áo làm từ các chất liệu khác.
Set đồ denim đồng bộ
Các set denim đồng bộ mùa này cực kỳ trẻ trung, hiện đại và có tính ứng dụng cao. Có vô số các ý tưởng kết hợp Co-ord mà nàng có thể tham khảo như chân váy midi và sơ mi ngắn tay, quần shorts denim và áo peplum, áo yếm denim và quần jeans ống rộng.
Quần jeans ống rộng
Với 5 xu hướng denim trên đây, nàng dễ dàng nắm bắt và ứng dụng linh hoạt để làm mới cho phong cách của mình trong lúc giao mùa.