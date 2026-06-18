5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da

Vì sao mọi cô nàng đều yêu thích thời trang họa tiết mùa hè ?
Thời trang họa tiết là một trong những dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang hè 2026. Mỗi thiết kế, mỗi kiểu họa tiết là một lát cắt thú vị về bức tranh mùa hè tươi đẹp. Trang phục in họa tiết hoa nhí, họa tiết nhiệt đới, họa tiết kẻ sọc... vừa tạo cảm giác năng động, tươi mát vừa mang đến cảm nhận tràn đầy năng lượng ngày hè.
Họa tiết hoa nhí
Họa tiết hoa nhí (flora) mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và thanh lịch. Hãy chọn váy họa tiết hoa nhí dáng chữ A hoặc thiết kế có chiết eo cao giúp tạo hiệu ứng chân dài và vóc dáng thanh mảnh hơn. Váy hoa có nền váy màu nhạt nhẹ nhàng như xanh mint, hồng pastel, vàng nhạt... cũng giúp làn da sáng màu hơn.
Họa tiết thổ cẩm
Họa tiết thổ cẩm bohemian (boho) mang đậm hơi hướng du mục và phóng khoáng của những chuyến du lịch biển. Đặc điểm từ kiểu họa tiết này là sự kết hợp đan xen giữa các dải hoa văn hình học và phối nhiều màu sắc tạo nên sự thú vị và độc đáo.
Họa tiết nhiệt đới
Họa tiết tropical (nhiệt đới) mang đậm không khí sôi động của vùng biển. Các thiết kế đầm liền dáng dài, áo crop top hay quần shorts họa tiết nhiệt đới kích thước lớn luôn tạo ra hình ảnh nổi bật, gây ấn tượng khó quên.
Họa tiết sọc dọc
Để hack chiều cao một cách tối đa, đừng bỏ qua váy họa tiết sọc dọc. Chính các đường sọc mảnh được sắp xếp một cách chủ ý sẽ giúp tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác - sọc dày hợp với nàng có vóc dáng đầy đặn, sọc thưa hợp với nàng có dáng mảnh mai.
Họa tiết trừu tượng
Trang phục họa tiết trừu tượng chính là làn gió mới mang tính nghệ thuật vào tủ đồ của nàng. Không gò bó trong bất kỳ khuôn mẫu nào, váy họa tiết trừu tượng thu hút mọi ánh nhìn bằng những vệt màu cọ quét ngẫu hứng, biến mỗi trang phục thành một bức tranh nghệ thuật di động.
Một nguyên tắc quan trọng khi phối đồ với trang phục họa tiết mùa hè là nàng hãy dành ưu tiên cho các chất vải mỏng mát và mềm nhẹ như linen, voan, lụa... Trang phục vừa có độ rủ tự nhiên vừa phát huy hiệu quả tôn dáng, tôn da qua từng bản phối.