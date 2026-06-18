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Thời trang 24/7

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/06/2026 08:00 GMT+7

Mùa hè là mùa để nàng thỏa sức diện trang phục họa tiết theo cách nổi bật và độc đáo. 5 gợi ý dưới đây giúp nàng đón đầu xu hướng thời trang họa tiết mùa hè và nắm bắt các mẹo chọn đồ họa tiết tôn dáng, sáng da.

Vì sao mọi cô nàng đều yêu thích thời trang họa tiết mùa hè ?

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 1.

Váy voan hoa nhí phối layer đầy tính nghệ thuật. Bảng màu rực rỡ nhưng vẫn đủ đằm thắm để khiến ánh nhìn dừng lại thật lâu - nơi thần thái và nụ cười của nàng tỏa sáng

ẢNH: OYSTER

Thời trang họa tiết là một trong những dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang hè 2026. Mỗi thiết kế, mỗi kiểu họa tiết là một lát cắt thú vị về bức tranh mùa hè tươi đẹp. Trang phục in họa tiết hoa nhí, họa tiết nhiệt đới, họa tiết kẻ sọc... vừa tạo cảm giác năng động, tươi mát vừa mang đến cảm nhận tràn đầy năng lượng ngày hè.

Họa tiết hoa nhí

Họa tiết hoa nhí (flora) mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và thanh lịch. Hãy chọn váy họa tiết hoa nhí dáng chữ A hoặc thiết kế có chiết eo cao giúp tạo hiệu ứng chân dài và vóc dáng thanh mảnh hơn. Váy hoa có nền váy màu nhạt nhẹ nhàng như xanh mint, hồng pastel, vàng nhạt... cũng giúp làn da sáng màu hơn.

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 2.

Đầm chữ A dáng dài họa tiết trừu tượng phối giữa nền xanh navy và họa tiết phác thảo màu trắng ngà tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn. Sự kết hợp của nền vải sẫm màu và hoa văn vừa giúp giấu dáng tốt vừa tạo nên sự tương phản với sắc tố da, giúp làn da trắng sáng và hồng hào hơn dưới ánh nắng hè

ẢNH: LEIKA

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 3.

Váy hoa trắng nền xanh pastel nối tầng phối cổ trắng làm nổi bật nét ngọt ngào và trẻ trung của nàng. Sự kết hợp giữa phom dáng suông rộng điểm thêm dây vải buộc hờ mang lại cảm giác phóng khoáng và tự do, bảng màu xanh và trắng mang đến cảm giác mát nhẹ như băng tuyết

ẢNH: OYSTER

Họa tiết thổ cẩm

Họa tiết thổ cẩm bohemian (boho) mang đậm hơi hướng du mục và phóng khoáng của những chuyến du lịch biển. Đặc điểm từ kiểu họa tiết này là sự kết hợp đan xen giữa các dải hoa văn hình học và phối nhiều màu sắc tạo nên sự thú vị và độc đáo.

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 4.

Váy họa tiết thổ cẩm gây ấn tượng mạnh bởi cách sắp xếp họa tiết dáng dọc tạo hiệu ứng kéo dài thân người. Bảng màu xanh dương pastel phối cùng trắng ngà và đường viền sẫm màu tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và thời thượng

ẢNH: LEIKA

Họa tiết nhiệt đới

Họa tiết tropical (nhiệt đới) mang đậm không khí sôi động của vùng biển. Các thiết kế đầm liền dáng dài, áo crop top hay quần shorts họa tiết nhiệt đới kích thước lớn luôn tạo ra hình ảnh nổi bật, gây ấn tượng khó quên.

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 5.

Đầm họa tiết nhiệt đới được phác thảo theo phong cách tranh khắc gỗ cổ điển với hình ảnh chủ đạo là các rặng dừa, cọ đặc trưng mùa hè. Bản phối đơn sắc kết hợp giữa hai tông màu trắng ngà và xanh than sẫm mang đến vẻ ngoài dịu mát, sang trọng và thanh lịch

ẢNH: LEIKA

Họa tiết sọc dọc

Để hack chiều cao một cách tối đa, đừng bỏ qua váy họa tiết sọc dọc. Chính các đường sọc mảnh được sắp xếp một cách chủ ý sẽ giúp tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác - sọc dày hợp với nàng có vóc dáng đầy đặn, sọc thưa hợp với nàng có dáng mảnh mai.

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 6.

Vừa sử dụng họa tiết sọc dọc vừa khéo tạo thêm đường xẻ dọc bên chân, mẫu váy midi này hội tụ đầy đủ các yếu tố hoàn hảo nhất để tôn dáng, tôn da với cặp đôi màu xanh dương và trắng

ẢNH: VY LE&CO

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 7.

Điểm cộng lớn nhất của váy họa tiết trừu tượng là khả năng tôn dáng nhờ hiệu ứng thị giác thông minh. Các vệt màu đậm nhạt tạo nên sự tương phản độc đáo, khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

ẢNH: MAUVE

Họa tiết trừu tượng

Trang phục họa tiết trừu tượng chính là làn gió mới mang tính nghệ thuật vào tủ đồ của nàng. Không gò bó trong bất kỳ khuôn mẫu nào, váy họa tiết trừu tượng thu hút mọi ánh nhìn bằng những vệt màu cọ quét ngẫu hứng, biến mỗi trang phục thành một bức tranh nghệ thuật di động.

5 xu hướng thời trang họa tiết mùa hè giúp tôn dáng, sáng da- Ảnh 8.

Thiết kế đầm maxi tông hồng cánh sen rực rỡ điểm xuyết các vệt màu cùng điểm nhấn chần thun tôn eo thon. Hãy phối trang phục cùng phụ kiện tối giản như túi cói, xăng đan quai mảnh để sẵn sàng cho những chuyến du lịch hay dạo phố ngày hè

ẢNH: MAUVE

Một nguyên tắc quan trọng khi phối đồ với trang phục họa tiết mùa hè là nàng hãy dành ưu tiên cho các chất vải mỏng mát và mềm nhẹ như linen, voan, lụa... Trang phục vừa có độ rủ tự nhiên vừa phát huy hiệu quả tôn dáng, tôn da qua từng bản phối.

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