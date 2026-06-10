5 ý tưởng làm mới triệt để tủ đồ công sở

Để làm mới tủ đồ công sở, nàng không cần đến những ý tưởng "điên rồ" mà chỉ cần một tư duy cởi mở, hiểu biết về những công thức phối đồ cơ bản cùng cảm hứng muốn đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm những cách kết hợp mới.

Ghi dấu ấn trong sự chỉn chu, chuyên nghiệp cùng mẫu sơ mi kẻ sọc xanh vừa cổ điển vừa mang đậm tinh thần hiện đại. Thiết kế có phần cổ nhọn và măng sét phối màu trắng tạo điểm nhấn. Áo được phối cùng chân váy chữ A vạt đắp thu hút ánh nhìn vào chi tiết phụ kiện mạ kim loại sáng bóng ẢNH: JEOR

Sơ mi xanh kẻ sọc - làn gió mát lành cho phong cách công sở hè

Áo sơ mi xanh và sơ mi xanh kẻ sọc tựa như những điểm sáng nổi bật của phong cách mùa hè nơi công sở. Chiếc áo đa năng này có thể dễ dàng phối cùng chân váy mini, chân váy midi, quần ống rộng, quần denim, quần shorts bermuda, quần shorts denim...

Từ thanh lịch đến thong dong, từ chỉn chu đến phóng khoáng, mỗi bản phối từ sơ mi xanh đều mang đến cái nhìn rất riêng về phong cách - nơi nàng biến hóa hình ảnh không ngừng qua cách mặc một món đồ thời trang quen thuộc ẢNH: HASHTAGEM

Hai gam màu trung tính hòa quyện hoàn hảo trong bản phối sơ mi cách điệu và chân váy xòe. Phom dáng, bảng màu cổ điển không làm mất đi hơi thở hiện đại nhờ vào thần thái của người mặc, cộng hưởng cùng những chi tiết tinh tế như phần cổ áo thắt nơ hay dáng chân váy rẻ quạt ẢNH: JEOR

Dành ưu tiên cho tủ đồ trung tính tối giản

Những gam màu trung tính nổi bật như cream, beige, nâu be, xám... khiến cảm giác nóng bức, ngột ngạt của mùa hè dễ dàng tan biến. Các bản phối mang tông trung tính đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch và chỉn chu nên có thể dễ dàng được ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Vẫn là sự kết hợp của trắng và nâu be nhưng trong một tâm thế hoàn toàn mới với cảm nhận về sự sang chảnh, quý phái và kiêu kỳ. Gile và chân váy xếp ly cộng hưởng cùng giày cao gót ánh kim tô điểm trọn vẹn cho phong thái sành điệu ẢNH: JEOR

Gam màu xanh pastel

Đầm sơ mi nhún tầng màu xanh mint độc đáo, chi tiết tay lỡ dịu dàng được nàng khéo léo phối cùng phụ kiện tông trắng ngà và trang sức ánh vàng gold ẢNH: GIGI

Gam màu xanh pastel mang lại cảm nhận thanh mát, dễ chịu và phong cách dịu dàng. Vì vậy hãy dành ưu ái cho sắc màu nhẹ nhàng này khi nàng diện những mẫu váy midi cổ điển như váy sơ mi, váy chữ A, baby doll...

Quần ống loe

Quần ống loe cổ điển được nhìn qua lăng kính mới của cô nàng hiện đại. Dáng quần denim ống loe được phối cùng sơ mi trắng và thắt lưng ngoài áo hoặc có thể kết hợp cùng áo thun dệt kim, áo polo, áo tay bồng, áo thắt nơ cổ...

ẢNH: JEOR

Chất liệu ren hoa là nền tảng để nàng tỏa sáng trong bản phối đồng bộ gồm áo và chân váy xếp ly. Phong thái nhẹ nhàng mà sang trọng, chuyên nghiệp và chỉn chu này hoàn hảo cho nhiều sự kiện - từ văn phòng công sở đến các buổi tiệc, sự kiện trang trọng... ẢNH: MAISON LEENAA

Sức hút từ các bản phối đồng bộ

Set đồng bộ là một trong những điểm nổi bật làm nên phong cách công sở sành điệu, hợp xu hướng và dễ dàng ứng dụng. Quý cô có thể chọn cặp đôi áo sơ mi và chân váy cùng màu sắc, cùng họa tiết để mặc trong những ngày làm việc bình thường; chọn set áo vest dáng ngắn và chân váy/quần ống rộng cùng phong cách để diện trên thảm đỏ, dự các hội nghị, sự kiện...

Bản phối màu trắng trở nên nổi bật hơn qua chi tiết viền đen. Đôi giày màu xanh mint pastel trở thành điểm nhấn thu hút và mang thêm màu sắc đến cho bản phối ẢNH: MAISON LEENAA

Chân váy xếp ly, sơ mi phối bèo in họa tiết kết hợp hoàn hảo, tạo nên góc nhìn mãn nhãn cho cô nàng yêu thời trang ẢNH: KIM MAY



