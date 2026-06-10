5 ý tưởng làm mới triệt để tủ đồ công sở

Phong cách ngày hè nơi công sở được nhận diện qua gam màu xanh mát lành, qua những bản phối trung tính tối giản và cả những cảm hứng bất chợt đến từ chiếc quần ống loe cổ điển.
Chia sẻ bài viết
Để làm mới tủ đồ công sở, nàng không cần đến những ý tưởng "điên rồ" mà chỉ cần một tư duy cởi mở, hiểu biết về những công thức phối đồ cơ bản cùng cảm hứng muốn đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm những cách kết hợp mới.
Sơ mi xanh kẻ sọc - làn gió mát lành cho phong cách công sở hè
Áo sơ mi xanh và sơ mi xanh kẻ sọc tựa như những điểm sáng nổi bật của phong cách mùa hè nơi công sở. Chiếc áo đa năng này có thể dễ dàng phối cùng chân váy mini, chân váy midi, quần ống rộng, quần denim, quần shorts bermuda, quần shorts denim...
Dành ưu tiên cho tủ đồ trung tính tối giản
Những gam màu trung tính nổi bật như cream, beige, nâu be, xám... khiến cảm giác nóng bức, ngột ngạt của mùa hè dễ dàng tan biến. Các bản phối mang tông trung tính đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch và chỉn chu nên có thể dễ dàng được ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.
Gam màu xanh pastel
Gam màu xanh pastel mang lại cảm nhận thanh mát, dễ chịu và phong cách dịu dàng. Vì vậy hãy dành ưu ái cho sắc màu nhẹ nhàng này khi nàng diện những mẫu váy midi cổ điển như váy sơ mi, váy chữ A, baby doll...
Quần ống loe
Sức hút từ các bản phối đồng bộ
Set đồng bộ là một trong những điểm nổi bật làm nên phong cách công sở sành điệu, hợp xu hướng và dễ dàng ứng dụng. Quý cô có thể chọn cặp đôi áo sơ mi và chân váy cùng màu sắc, cùng họa tiết để mặc trong những ngày làm việc bình thường; chọn set áo vest dáng ngắn và chân váy/quần ống rộng cùng phong cách để diện trên thảm đỏ, dự các hội nghị, sự kiện...