5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này

Ý tưởng mặc đẹp mùa thu đông cùng váy dáng dài
Váy midi, váy dáng dài cổ điển qua các tên gọi như váy cổ đức, váy chữ A, váy sơ mi... là những ứng viên hàng đầu để nàng mặc đẹp cho ngày thu. Phom dáng tinh tế, dễ mặc dễ phối và luôn có thể thích ứng với nhiều không gian gặp gỡ khác nhau.
Các set đồng bộ
Set trang phục đồng bộ mùa này là "chân ái" của mọi cô nàng công sở. Áo jacket dáng ngắn kết hợp quần ống rộng hoặc chân váy, set áo sơ mi lụa và quần suông, set tweed sang chảnh và ấm áp hay các thiết kế áo hai dây và cardigan "hai trong một" mix chân váy chính là những item xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa này.
Họa tiết kẻ ngang trứ danh
Phong cách office-chic vẫn chưa hạ nhiệt và họa tiết kẻ ngang trứ danh vốn tạo điểm nhấn riêng đặc sắc cũng quay trở lại qua các ý tưởng phối đồ hiện đại, thanh lịch cho nàng như áo polo kẻ ngang, đầm dài đan xen họa tiết kẻ ngang nhiều màu sắc, kích thước các đường kẻ hoặc giao hòa cùng các chất vải dày ấm...
Từ đi làm đến đi chơi, chiếc áo polo kẻ ngang đều không làm nàng thất vọng. Kết hợp áo xanh đen kẻ sọc trắng và chân váy xếp ly dáng dài cho diện mạo trang nhã và chuyên nghiệp; trong khi áo họa tiết và quần jeans xanh, sneaker lại ghi dấu phong cách năng động & hiện đại của nàng
ẢNH: K&K FASHION
Thêm áo khoác cho ngày trở gió
Áo gió, áo khoác nhẹ, tweed jaket, blazer hay áo khoác dáng dài đều có thể trở thành một phần quan trọng của bản phối ngày thu đông. Tùy theo sở thích và tiết trời để nàng chọn cho mình item phù hợp nhất.
Trang phục dệt kim thanh lịch và tiện dụng
Trang phục dệt kim không thể vắng mặt trong tủ đồ mùa này. Hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế áo mongtoghi, áo polo, cardigan hay váy dài từ các chất vải dệt kim có thành phần sợi tự nhiên cao, qua đó có được cảm giác thông thoáng, êm mềm và ấm áp, sang trọng khi mặc đẹp
ẢNH: K&K FASHION