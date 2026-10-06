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5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/10/2026 14:00 GMT+7

5 ý tưởng mặc đẹp dưới đây hướng đến sự đa dạng và linh hoạt về phong cách, từ đó quý cô vừa có thể làm mới tủ đồ công sở vừa ứng dụng chúng cho những buổi dạo phố, hẹn hò sau giờ làm, đi chơi cuối tuần...

Ý tưởng mặc đẹp mùa thu đông cùng váy dáng dài

Váy midi, váy dáng dài cổ điển qua các tên gọi như váy cổ đức, váy chữ A, váy sơ mi... là những ứng viên hàng đầu để nàng mặc đẹp cho ngày thu. Phom dáng tinh tế, dễ mặc dễ phối và luôn có thể thích ứng với nhiều không gian gặp gỡ khác nhau.

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 1.

Một chiếc váy sơ mi mang sắc đỏ trầm phối cổ trắng và giày cao gót trắng ngà tôn trọn làn da sáng và vóc dáng thanh thoát của người mặc. Trang phục được khéo cài cắm chi tiết xếp ly, các lớp màu sắc được tinh chỉnh tạo điểm nhấn chính - phụ đồng thời hòa nhịp với xu hướng nổi bật mùa thu đông 2026

ẢNH: LEENAA

Các set đồng bộ

Set trang phục đồng bộ mùa này là "chân ái" của mọi cô nàng công sở. Áo jacket dáng ngắn kết hợp quần ống rộng hoặc chân váy, set áo sơ mi lụa và quần suông, set tweed sang chảnh và ấm áp hay các thiết kế áo hai dây và cardigan "hai trong một" mix chân váy chính là những item xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa này.

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 2.

Nàng chìm đắm trong sắc hồng nhạt ngọt ngào, tươi sáng và tinh tế. Trang phục mang phong cách tối giản nhưng cực kỳ thu hút qua những chi tiết nhỏ - từ đường viền đăng ten đến nếp gấp ly, họa tiết đáng yêu hay đường viền nắp túi... đều khoe trọn gu thời trang sang xịn của nàng

ẢNH: LEENAA

Họa tiết kẻ ngang trứ danh

Phong cách office-chic vẫn chưa hạ nhiệt và họa tiết kẻ ngang trứ danh vốn tạo điểm nhấn riêng đặc sắc cũng quay trở lại qua các ý tưởng phối đồ hiện đại, thanh lịch cho nàng như áo polo kẻ ngang, đầm dài đan xen họa tiết kẻ ngang nhiều màu sắc, kích thước các đường kẻ hoặc giao hòa cùng các chất vải dày ấm...

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 3.
5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 4.

Từ đi làm đến đi chơi, chiếc áo polo kẻ ngang đều không làm nàng thất vọng. Kết hợp áo xanh đen kẻ sọc trắng và chân váy xếp ly dáng dài cho diện mạo trang nhã và chuyên nghiệp; trong khi áo họa tiết và quần jeans xanh, sneaker lại ghi dấu phong cách năng động & hiện đại của nàng

ẢNH: K&K FASHION

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 5.

Set đồng bộ tối giản là lựa chọn thông minh cho tủ đồ công sở. Sự đồng điệu từ gam màu đến phong cách, sự bù trừ hoàn hảo từ item áo vest cách điệu và chân váy tulle dáng dài mang đến cho quý cô phong thái sang trọng và cuốn hút

ẢNH: JM

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 6.

Áo khoác dáng dài đang từng bước quay trở lại trên bản đồ xu hướng thu đông. Đầu mùa, hãy ưu ái dáng áo ngắn từ các chất vải nhẹ và thoáng khí như kaki, vải tweed mỏng hoặc len sợi... Chúng có thể phối hợp cùng các outfit công sở, đồ dạo phố, đầm dự tiệc...

ẢNH: LEENAA

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 7.

Khi chiếc áo khoác dáng dài trở thành váy midi - một thiết kế đa năng đáng ao ước cho mọi tín đồ thời trang. Cũng giống như váy sơ mi dáng dài, trench coat mùa đông mang tính linh hoạt cao khi có thể biến hóa theo nhiều style khác biệt

ẢNH: LEENAA

Thêm áo khoác cho ngày trở gió

Áo gió, áo khoác nhẹ, tweed jaket, blazer hay áo khoác dáng dài đều có thể trở thành một phần quan trọng của bản phối ngày thu đông. Tùy theo sở thích và tiết trời để nàng chọn cho mình item phù hợp nhất.

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 8.

Blazer không ve cổ đồng điệu phong cách phối váy midi mang đến hình ảnh quý phái đầy khác biệt. Trái ngược với phom đứng dáng của trang phục, các đường viền đăng ten và phối ren nhẹ nhàng tiết lộ về sở thích, gu thời trang và tính cách lãng mạn của nàng

ẢNH: JM

Trang phục dệt kim thanh lịch và tiện dụng

5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 9.
5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này - Ảnh 10.

Trang phục dệt kim không thể vắng mặt trong tủ đồ mùa này. Hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế áo mongtoghi, áo polo, cardigan hay váy dài từ các chất vải dệt kim có thành phần sợi tự nhiên cao, qua đó có được cảm giác thông thoáng, êm mềm và ấm áp, sang trọng khi mặc đẹp

ẢNH: K&K FASHION

ý tưởng ý tưởng mặc đẹp Thời trang công sở váy dáng dài trang phục dệt kim set đồng bộ

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