6 mẫu váy thời thượng nên có trong tủ đồ cuối đông đầu xuân 2024

Những mẫu váy hợp thời trang nào cần thêm vào danh sách yêu thích của bạn trước khi chúng cháy hàng ở mùa đông 2023 và mùa xuân 2024?



Chiếc váy lấp lánh



Tại bữa tiệc Giáng sinh của nhãn hàng thời trang xa xỉ Bulgari, tiểu thư qúy tộc Pháp và là bạn gái của cậu út nhà tỷ phú Arnault, Zita d'Hauteville đã khiến các tín đồ thời trang "lặng câm" trước khí chất quyền quý của cô nàng trong chiếc váy lấp lánh ánh kim. @zitadhauteville

Dolce & Gabbana với mẫu váy ánh kim lấp lánh ánh bạc trên sàn diễn thu đông 2023 2024

Khi bạn không muốn bị chú ý, những chiếc váy sáng bóng sẽ ra tay "giải cứu". Nhờ được kết bởi các hạt sequin màu bạc và tráng gương, cho dù đó là một bộ trang phục thanh lịch hay một vẻ ngoài cổ điển hơn, chỉ cần chọn những món đồ phù hợp, bạn có thể kết hợp chúng với hầu hết mọi thứ, từ áo sơ mi trắng đến áo nỉ. Dolce & Gabbana mang đến vẻ ngoài gợi cảm và rực rỡ khi dự tiệc, trong khi Valentino lại có tầm nhìn phi giới tính hơn khi kết hợp váy nàng tiên cá với áo sơ mi trắng oversized, cổ tay áo không cài và cà vạt đen.

Chân váy bút chì đen

Váy bút chì đen cũng quay trở lại, một mẫu hình thanh lịch vốn luôn là mẫu mực và có lẽ ai cũng từng có trong tủ đồ của mình @Milanfashionwwek

Siê mẫu Gigi với chân váy bút chì huyền thoại của nhà mốt Versace trên sàn diễn thu đông 2023 2024 @Versace

Váy bút chì đen là món đồ cổ điển vượt thời gian mà mọi người nên có trong tủ quần áo của mình. Trang phục này linh hoạt đến mức bạn có thể mặc nó với những bộ trang phục thanh lịch và trang trọng, kết hợp nó với áo blazer vừa vặn và giày lười màu đen hoặc để có vẻ ngoài giản dị hơn hãy thử kết hợp với áo len cao cổ và bốt. Versace mang đến vẻ ngoài tinh tế và chắc chắn được mặc bởi Gigi Hadid lộng lẫy, trong khi Prada cung cấp váy bút chì dài để có vẻ ngoài đường phố hơn, với áo gió cắt ngắn và giày ba lê mũi nhọn màu đen. Chúng ta có người mẫu của Alessandra Rich, mặc vải tuýt len bouclé ấm áp và trang nhã; dành cho những người đặc biệt chịu lạnh, hay mẫu bút chì của Jardin des Orangers, được làm bằng sợi cashmere hoàn chỉnh với một đường xẻ nhỏ ở mặt sau.

Váy da midi



Không cần phải nói rằng năm nay mọi thứ làm bằng da sẽ là xu hướng, điều tương tự cũng xảy ra với váy: đặc biệt là những chiếc có đường cắt midi và dài @Parisfashionweek

Không cần phải nói rằng năm nay mọi thứ làm bằng da sẽ là xu hướng, điều tương tự cũng xảy ra với váy: đặc biệt là những chiếc có đường cắt midi và dài, để kết hợp với một bộ trang phục hoàn toàn bằng da (như kiểu dáng của Prada) hoặc với một chiếc áo len nhiều màu sắc và bốt cao (giống như kiểu dáng của Fendi). Những chiếc váy của Joseph, được làm bằng da mềm màu đen với những đường khâu đồng điệu, đồng thời dáng hơi xòe; hay của Stouls, đường cắt vẫn chặt và thẳng hơn, có màu đỏ sẫm.

Váy da cũng đình đám trên sàn diễn haute couture, nhưng váy da hoàn toàn không phải là trang phục gây sốt gần đây, vì Yves Saint Laurent đã cách mạng hóa thời trang cao cấp với làn da đầy thuyết phục nhưng cấp tiến này, đến mức ngày nay chúng ta liên tục tìm thấy nó trong các BST haute couture. @Parisfashionweek

Những chiếc váy da midi theo xu hướng mới có thiết kế tối giản nhưng tinh tế nhờ kiểu dáng mở cũng tạo nên sự gợi cảm. Váy ngắn hiệu ứng da của Drop có đường cắt thực sự thoải mái: không có khóa kéo hoặc đường may, điều này có thể thực hiện được nhờ có dây thun tiện lợi ở mặt sau, được giấu bằng dây thun quanh eo.

Chiếc váy có đường xẻ



Thương hiệu Genny đưa ra mẫu chân váy xẻ trên sàn diễn thu đông 2023 - 2024 @Genny

Tiểu thư xinh đẹp, giàu có, quyền lực, hiện đang hẹn hò với cậu út nhà tỷ phú Arnault, Zita d'Hauteville với chân váy xẻ trước gợi cảm nhưng rất kín đáo, thanh lịch

@zitadhauteville

Đường cắt đặc biệt này là bằng chứng cho thấy sự sang trọng và gợi cảm có thể cùng tồn tại trong một bộ quần áo; váy không quá dài và không quá ngắn, có đường cắt cổ điển nhưng có đường xẻ để lộ một (hoặc cả hai) đùi. Các tín đồ thời trang tin rằng chính BST Saint Laurent đã làm sống lại chiếc váy vượt thời gian này, được mặc để tạo vẻ ngoài sang trọng và sắc sảo, bao gồm một chiếc váy sọc nhỏ và áo blazer có đệm vai. Mặt khác, Genny lại đề xuất một diện mạo màu đen hoàn toàn với đường xẻ ở bên hông, với một chiếc thắt lưng nạm ngọc để tôn lên vòng eo.

Chiếc “váy đôi”

Giống như váy không phải váy, và trong một số trường hợp là "váy đôi", xu hướng xếp lớp thậm chí còn lan đến từng trang phục riêng lẻ; @cpwfashionweek

Nhà mốt Givenchy thể hiện phong cách đường phố với màu đen với áo khoác bomber và quần dài @Givenchy

Givenchy thể hiện phong cách đường phố với màu đen với áo khoác bomber và quần dài, trong khi Fear of Good chọn tông màu nâu và be ấm hơn, kết hợp với áo khoác phù hợp. Để thay thế cho vẻ ngoài chúng ta có quần culottes màu xám đậm của Zara, bao gồm quần cạp cao có thắt lưng và váy xếp li bất đối xứng phù hợp; hay váy đôi màu be là của Sacai, được làm bằng 100% len, đặc trưng bởi kiểu dáng nhiều lớp và các nếp gấp toàn thân.

Váy lưới hoặc vải tuyn

Ngay cả váy vải tuyn dài cũng muốn có độ trong suốt. Và để không phản cảm, đây là sự kết hợp lý tưởng: áo khoác blazer kín eo, giày bệt và túi xách màu xanh baby @Parisfashionweek

Chiếc váy vải tuyn dài màu đen dành cho mùa Xuân Hè 2024 sẽ kết hợp với đôi sandal xinh xắn với đôi giày cao gót màu bạc của mèo con và áo len polo màu kem với các chi tiết thủy thủ màu xanh lam. Hoặc chiếc túi nhỏ xíu, là một sự kết hợp rất thanh lịch trong một thế giới xa hoa: được mơ ước trong những giấc mơ @Parisfashionweek

Trong suốt lại lên ngôi cho mùa mốt Thu Đông 2023 kết hợp với những chất liệu quý phái và bồng bềnh như voan, lụa; không nhất thiết phải mặc để tạo ra những bộ trang phục sang trọng và được nghiên cứu kỹ lưỡng. Để có những cá tính tối giản hơn, chúng ta có váy Courréges màu đen, với đường cắt midi và rõ ràng có hiệu ứng bán trong suốt yêu thích. Nó có mặt dây chuyền dạng slipen, với thiết kế co giãn để tối đa hóa hình dáng. Với màu trắng, chúng ta có mẫu midi dạng lưới của H&M, được trang trí bằng các hạt và sequin toàn thân cũng như có đường xẻ bên hông.

6 mẫu váy trên hiện đã tạo và đang tạo nên xu hướng và sẽ tiếp tục khi mùa xuân tới 2024. Bạn nhất định phải "bổ sung" vào tủ đồ của mình để luôn là icon fashion đúng nghĩa.