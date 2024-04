7 mẫu áo nên mặc cùng quần jeans xanh

Mọi It Girl đều diện quần jeans xanh cùng áo thun tank top - kiểu áo dệt kim, co giãn nhẹ với bản vai nhỏ, thường có màu đơn sắc cơ bản như trắng, đen, be hay xám. Jennie BlackPink, Kendall Jenner, Hailey Bieber... đều thường xuyên kết hợp cặp đôi thời trang tối giản này và luôn lọt vào top những cô gái mặc đẹp nhất