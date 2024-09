8 cách mặc áo blazer giúp nàng trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn

Giữ vững tinh thần "less is more", nhà mốt gửi gắm vào trong thiết kế hình tượng một nữ doanh nhân quyền lực, hiện đại và thành công. Phá vỡ sự cứng nhắc của khuôn mẫu truyền thống, mẫu áo blazer vạt dài cách điệu trên nền chất liệu tuýt si đứng phom mang đến sự sang trọng, thanh lịch và thời thượng