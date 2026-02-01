  • An Giang
8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
01/02/2026 18:00 GMT+7

Mùa đông, chúng ta đều có những công thức trang phục công sở quen thuộc, đủ an toàn nhưng cũng dễ tạo cảm giác nhàm chán. Khi thời tiết lạnh giá, việc cân bằng giữa giữ ấm và sự thoải mái càng trở nên quan trọng hơn.

Chỉ cần làm mới cách kết hợp những món đồ cơ bản trong tủ, thêm phụ kiện phù hợp và lựa chọn giày theo mùa, phong cách công sở hoàn toàn có thể trở nên mới mẻ. Dưới đây là những công thức phối đồ dễ áp dụng, đủ dùng suốt mùa đông.

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 1.

Quần âu là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ công sở. Nhưng thay vì gam màu trầm, hãy thử những gam màu sáng như beige hay trắng giống fashionista Sabrina Lopez. Layer áo len cùng áo khoác dạ và quần trắng, chỉ riêng sự tương phản giữa các lớp màu sắc cũng đủ khiến tổng thể trở nên tinh tế hơn

ẢNH: INSTAGRAM SASABYLOPEZ

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 2.

Được fashionista Tania Sarin đặc biệt yêu thích, áo khoác da mang đến diện mạo cá tính nhưng vẫn đủ linh hoạt để ứng dụng trong môi trường làm việc. Khi kết hợp cùng quần denim, tổng thể trang phục đã tăng thêm phần hiện đại

ẢNH: INSTAGRAM TANIASARINO

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 3.

Mùa đông, hãy ưu tiên sự mềm mại. Áo len vặn thừng oversized cùng quần vải họa tiết kẻ ca rô mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ ấm áp. Đôi giày búp bê được fashionista Romina Meier thêm vào để tạo điểm nhấn ngọt ngào

ẢNH: INSTAGRAM DONNAROMINA

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 4.

Thay vì màu trung tính, hãy thử một chút sắc màu tươi mới hơn để bừng sáng trang phục. Người đẹp Irma Oganova khéo léo chọn sắc vàng mù tạt làm tâm điểm, cân bằng tổng thể bằng túi xách đỏ và quần da đen, tạo nên một bản phối hài hòa, cá tính

ẢNH: INSTAGRAM HEY_IRMA

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 5.

Chân váy là món đồ không thể thiếu trong những buổi sáng bận rộn. Fashionista Jade Holland Cooper kết hợp chân váy dạ xẻ tà với áo lụa blouse, như vậy là đã hoàn thiện phong cách, lại đủ thời thượng để yên tâm ra ngoài

ẢNH: INSTAGRAM JADEHOLLANDCOOPER

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 6.

Sắc trắng luôn được yêu thích vào mùa đông. Cô nàng Teresa Andrés Gonzalvo layer blazer dáng dài cùng áo giữ nhiệt mỏng, bên ngoài giữ ấm bằng khăn choàng lông để đem đến tổng thể sang chảnh "đắt giá"

ẢNH: INSTAGRAM TERESAANDRESGONZALVO

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 7.

Những đôi bốt dáng dài là vật bất ly thân trong mùa đông của fashionista Arina Orlov, không chỉ giữ ấm hiệu quả mà còn giúp nâng tầm tổng thể trang phục. Từ váy midi, chân váy len cho đến quần dáng suông, bốt cao cổ luôn mang lại vẻ ngoài thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM ARINAEAGLE

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông - Ảnh 8.

Đừng quên những món phụ kiện như mũ, khăn quàng, tất hay thắt lưng, dù là chi tiết nhỏ nhưng chúng có khả năng hoàn thiện tổng thể trang phục. Chỉ cần lựa chọn khéo léo về màu sắc và chất liệu, phụ kiện không chỉ giúp cô nàng Molly Chiang giữ ấm trong mùa đông mà còn tạo điểm nhấn

ẢNH: INSTAGRAM MOLLY_CHIANG

Cốt lõi của trang phục công sở mùa đông nằm ở sự cân bằng. Không quá dày nhưng vẫn đủ ấm, linh hoạt giữa không gian ngoài trời lạnh giá và môi trường trong nhà ấm nóng, đồng thời giữ được tinh thần "business casual" cần thiết.

Công sở mùa đông Phụ kiện Phong cách Cá tính

