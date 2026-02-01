8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông

Mùa đông, chúng ta đều có những công thức trang phục công sở quen thuộc, đủ an toàn nhưng cũng dễ tạo cảm giác nhàm chán. Khi thời tiết lạnh giá, việc cân bằng giữa giữ ấm và sự thoải mái càng trở nên quan trọng hơn.
Chỉ cần làm mới cách kết hợp những món đồ cơ bản trong tủ, thêm phụ kiện phù hợp và lựa chọn giày theo mùa, phong cách công sở hoàn toàn có thể trở nên mới mẻ. Dưới đây là những công thức phối đồ dễ áp dụng, đủ dùng suốt mùa đông.
Cốt lõi của trang phục công sở mùa đông nằm ở sự cân bằng. Không quá dày nhưng vẫn đủ ấm, linh hoạt giữa không gian ngoài trời lạnh giá và môi trường trong nhà ấm nóng, đồng thời giữ được tinh thần "business casual" cần thiết.