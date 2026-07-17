Ai cũng mặc áo cổ tim, nhưng ít người biết bí quyết này

Áo cổ tim là thiết kế kinh điển sở hữu phần đường viền cổ cắt sâu xuống theo hình dáng chữ V tinh tế. Kiểu áo này không chỉ mang lại nét đẹp nữ tính, hiện diện sự kiều diễm của phái đẹp mà còn có khả năng tôn dáng nhờ hiệu ứng kéo dài cơ thể theo chiều dọc.



Áo cổ tim tay dài sở hữu gam màu nâu nhạt nền nã, phần xếp lớp tạo sự bồng bềnh cho người mặc. Cổ không xẻ quá sâu, là chân ái cho những cô nàng có dáng người hơi mũm mĩm, phần bồng xòe của áo cùng thiết kế cổ xẻ vừa dễ dàng giấu dáng người mặc ẢNH: GOLA DESIGNS

Áo cổ tim luôn được đánh giá là một trong những thiết kế "nịnh dáng" nhất. Phần cổ chữ V giúp kéo dài phần cổ và thân trên theo chiều dọc, tạo cảm giác cơ thể cao hơn, phù hợp cho cả những cô nàng vóc dáng đầy đặn đến mảnh mai.



Sự kết hợp giữa cổ tim và phần tay phồng điệu đà trên nền trang phục trắng đầy tinh khôi, điểm đắt giá nhất của thiết kế nằm ở những sợi dây đan chéo nhau một cách khéo léo ở ngay chính giữa thân áo trên nền vải thô mềm mịn. Phần cổ hở vừa đủ đem lại sự phóng khoáng tinh tế cho người mặc ẢNH: @SAPVN

Nếu trước đây, áo cổ tim thường gắn với những chiếc áo voan bay bổng hay những chiếc váy hoa dịu dàng thì hiện nay, thiết kế này đã được làm mới bằng vô số biến tấu với các chất liệu khác nhau như ren, thun... để phù hợp với đời sống hằng ngày ẢNH: @QUYENSTORE

Áo cổ tim ôm body màu đen hay đỏ đều mang đến sự quyền lực, phần viền cổ được nhấn nhá bằng lớp vải ren rủ điệu đà, kết hợp cùng chất vải ren thoáng mát mang họa tiết chìm sang trọng. Điểm cộng lớn của trang phục là chất ren cao cấp không gây ngứa, giúp bạn thoải mái diện cả ngày dài ẢNH: @QUYENSTORE

Mang sắc trắng trang nhã, áo cổ tim tay dài ôm body này là biểu tượng của sự gợi cảm hiện đại. Điểm nhấn cổ áo cách điệu từ vải ren sang trọng, phối hợp đầy ăn ý với chân váy dài dáng ôm màu đỏ đô ẢNH: @QUYENSTORE

Những người có dáng nhỏ nhắn lại dễ dàng "ăn gian" chiều cao nhờ hiệu ứng kéo dài phần cổ và thân người. Khi kết hợp cùng quần hoặc chân váy ngắn, dễ dàng ăn gian chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể.



Áo cổ tim với phần tay bèo nhẹ nhàng cùng thiết kế nhún ôm khéo léo ở eo giúp tạo hiệu ứng vòng 2 thon gọn rõ rệt. Kiểu nhún eo này cực kỳ "nịnh" dáng cho những ai có khuyết điểm vòng eo bánh mì hoặc những cô nàng có dáng người thước kẻ muốn tạo đường cong ẢNH: @_LNB._.NHU

Áo thun cổ tim màu tím sen với chất vải thun thoáng mát khi mặc hằng ngày. Kết hợp cùng chân váy xếp ly đơn giản là có thể diện cả khi ở nhà lẫn dạo phố ẢNH: TOLI

Sự kết hợp linh hoạt giữa các phom dáng ôm body, tay phồng hay nhún eo cùng những gam màu từ trung tính đến nổi bật đã biến những chiếc áo cổ tim thành món đồ "quốc dân" không thể thiếu trong tủ đồ giới trẻ hiện đại.

