Ai cũng mặc áo cổ tim, nhưng ít người biết bí quyết này

Mùa thời trang năm nay, áo cổ tim đang chứng kiến màn trở lại đầy thuyết phục khi xuất hiện dày đặc trên thời trang đường phố, đời sống hay môi trường công sở.
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Áo cổ tim là thiết kế kinh điển sở hữu phần đường viền cổ cắt sâu xuống theo hình dáng chữ V tinh tế. Kiểu áo này không chỉ mang lại nét đẹp nữ tính, hiện diện sự kiều diễm của phái đẹp mà còn có khả năng tôn dáng nhờ hiệu ứng kéo dài cơ thể theo chiều dọc.
Áo cổ tim luôn được đánh giá là một trong những thiết kế "nịnh dáng" nhất. Phần cổ chữ V giúp kéo dài phần cổ và thân trên theo chiều dọc, tạo cảm giác cơ thể cao hơn, phù hợp cho cả những cô nàng vóc dáng đầy đặn đến mảnh mai.
Những người có dáng nhỏ nhắn lại dễ dàng "ăn gian" chiều cao nhờ hiệu ứng kéo dài phần cổ và thân người. Khi kết hợp cùng quần hoặc chân váy ngắn, dễ dàng ăn gian chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể.
Sự kết hợp linh hoạt giữa các phom dáng ôm body, tay phồng hay nhún eo cùng những gam màu từ trung tính đến nổi bật đã biến những chiếc áo cổ tim thành món đồ "quốc dân" không thể thiếu trong tủ đồ giới trẻ hiện đại.