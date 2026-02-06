  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/02/2026 14:00 GMT+7

Áo babydoll kết hợp cùng quần jeans đang trở thành lựa chọn quen thuộc của thời trang đường phố nhờ sự cân bằng hài hòa giữa nét mềm mại và tính tiện dụng.

Chỉ với áo babydollquần jeans, người mặc đã có thể hoàn thiện một diện mạo linh hoạt mà vẫn hợp xu hướng. Công thức phối đồ đơn giản này cân bằng tốt giữa nét mềm mại và sự tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mặc đẹp nhưng vẫn thoải mái trong sinh hoạt thường ngày.

Chỉ với áo babydoll dáng xòe nhẹ và quần jeans ống rộng, người mặc đã dễ dàng hoàn thiện một diện mạo phù hợp nhiều hoàn cảnh đời thường. Tinh thần giản lược được thể hiện rõ qua chiếc áo hai dây dáng babydoll màu vàng kem, phần thân áo xòe nhẹ, thiết kế hai dây mảnh tôn lên bờ vai thanh mảnh của người mặc. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt dáng quần suông, chiều dài chạm giày giúp kéo dài đôi chân.

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 1.

Áo babydoll hai dây màu vàng kem phối cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt mang đến vẻ ngoài đơn giản, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @BAOTRAN.311

Áo babydoll trắng phom ngắn với thân áo xếp tầng và tay phồng mang lại độ bồng bềnh vừa đủ. Thiết kế cổ cao cùng hàng nút nhỏ phía trước giúp phần thân trên gọn gàng. Khi đi cùng quần jeans ống rộng màu xanh đậm, trang phục tạo nên sự tương phản rõ ràng, làm nổi bật cá tính người mặc. Chất liệu vải mỏng nhẹ của áo giữ được sự thoáng mát, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 2.

Thiết kế babydoll trắng xếp tầng phối cùng quần jeans xanh đậm mang đến vẻ ngoài trẻ trung, được hoàn thiện bằng phụ kiện nhỏ gọn mang hơi hướng street style

ẢNH: @MIE.OAH

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 3.

Với những buổi xuống phố thong thả, áo babydoll trắng tay phồng là lựa chọn dễ mặc và dễ phối. Phần thân áo xếp tầng, trong khi cổ chữ V nhẹ nhàng làm giảm cảm giác bí bách ở phần thân trên. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng sáng màu, mang hơi thở tự do và phóng khoáng

ẢNH: @MYYYYYYYY_Y

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 4.

Áo babydoll trắng tay phồng kết hợp quần jeans ống rộng sáng màu mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp cho sinh hoạt thường ngày

ẢNH: ANN

Trong những ngày nắng nóng, áo babydoll hai dây dáng rộng màu trắng trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ phom phồng nhẹ và chất liệu thoáng mát. Phối cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt tôn nét khỏe khoắn. Điểm nhấn sneaker hoặc túi xách giúp bộ trang phục trở nên sinh động hơn, tránh cảm giác đơn điệu.

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 5.

Áo babydoll hai dây trắng phối cùng quần jeans xám ống rộng, nhấn nhá bằng phụ kiện màu sắc giúp trang phục bớt đơn điệu

ẢNH: @THDNGG_

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 6.

Chi tiết nơ trên áo babydoll hai dây tạo điểm nhấn nhẹ khi phối cùng quần jeans cạp cao ống rộng và phụ kiện tối giản

ẢNH: @THUYTHNG__

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 7.

Với những ai yêu sự mới mẻ, áo babydoll hai dây phối ren mảnh cùng các lớp vải xếp tầng mang lại cảm giác mềm mại và bay bổng. Quần jeans ống rộng xanh cổ điển với phần gấu xắn bản lớn tạo sự thoải mái khi di chuyển. Túi đeo vai màu đỏ kết hợp cùng giày thể thao giúp trang phục thêm phần năng động

ẢNH: LIBÉ

Áo babydoll và quần jeans: Công thức phối đồ sành điệu đang được yêu thích- Ảnh 8.

Áo babydoll trắng dáng crop top với tay phồng nhẹ và bèo xếp mang lại cảm giác thoải mái. Bên dưới là quần jeans xanh nhạt ống suông, thuận tiện cho việc di chuyển. Túi da nâu đỏ và giày bệt đen là những phụ kiện cơ bản, giúp bộ đồ dễ dàng thích nghi với nhiều bối cảnh khác nhau trong ngày

ẢNH: MAYBI

Không quá điệu đà, cũng chẳng khô cứng, babydoll và quần jeans đáp ứng đúng nhu cầu mặc đẹp dễ dàng. Đây là lựa chọn dành cho những ai yêu sự mềm mại nhưng vẫn muốn giữ cảm giác chủ động, vững vàng trong phong cách ăn mặc đơn giản.

áo babydoll Quần jeans công thức phối đồ thời trang đường phố quần jeans ống rộng

