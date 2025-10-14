Áo bí phồng tôn lên đôi vai trần, chinh phục mọi ánh nhìn

Không chỉ mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, chiếc áo bí còn là biểu tượng của sự thoải mái và linh hoạt trong phong cách. Dù trong hoàn cảnh nào, áo dáng bí đều mang lại nét duyên dáng rất riêng nhưng đầy cuốn hút.

Áo bí cổ yếm thanh thoát

Nhắc đến áo bí cổ yếm, không thể không nghĩ đến nét đẹp pha trộn giữa cổ điển và hiện đại ẢNH: OLDSCHOOL.CLOTH

Thiết kế này là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nàng muốn “thổi gió mới” vào phong cách hằng ngày. Áo dáng bí kẻ ca rô xanh than mang cho nàng nét trẻ trung, thiết kế chiết eo nhẹ khéo léo tôn dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái, giúp nàng dễ dàng vận động cả ngày. Thêm một chiếc túi nhỏ xinh và vài phụ kiện đơn giản, vậy là đủ để hoàn thiện set đồ cuốn hút ngày thường.

Với những cô nàng yêu sự cổ điển, áo dáng bí màu trắng sọc với thiết kế cổ yếm gài nút sau gáy giúp tôn phần vai và cổ của nàng ẢNH: OLDSCHOOL.CLOTH

Dáng áo bí xòe nhẹ từ ngực xuống không chỉ tạo điểm nhấn bồng bềnh đáng yêu mà còn che khuyết điểm vòng eo, phối cùng quần ống rộng tối màu giữ nét dịu dàng tự nhiên.

Nàng nào yêu thích phong cách năng động pha chút vintage thì chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những dáng áo bí kẻ sọc với thiết kế cổ yếm ẢNH: HAVANA

Phần dây buộc dạng cà vạt độc đáo trên cổ áo trở thành điểm nhấn mới lạ, phối cùng quần ống rộng cho nàng tự tin dạo phố cuối tuần.

Áo bí hai dây hiện đại giúp nàng tôn dáng

Các nàng “bánh bèo” sành điệu không thể nào bỏ qua những bản phối cùng chiếc áo hai dây dáng bí xanh nhẹ nhàng và bay bổng ẢNH: LIBEROSIS.VN

Áo bí hai dây mảnh mai giúp tôn bờ vai và xương quai xanh, phần thân áo phồng tạo hiệu ứng bồng bềnh dễ thương, đồng thời khéo léo che khuyết điểm vòng eo giúp nàng tự tin hơn khi diện.

Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút khi lựa chọn áo hai dây dáng bí đen, thiết kế dây mảnh tôn bờ vai và xương quai xanh, kết hợp cùng chi tiết nơ nhỏ trước ngực là điểm nhấn đầy duyên dáng ẢNH: THE.SWEATERWEATHER

Phối cùng quần jeans hay quần shorts đều đem lại sự hoàn hảo cho những chuyến du lịch biển đầy nắng gió.

Áo bí lệch vai phá cách độc đáo

Với những cô nàng yêu thích sự nổi bật và không ngại thể hiện cá tính, áo bí lệch vai là món đồ đáng thử ẢNH: LIBEROSIS.VN

Thiết kế lệch vai mang đến nét quyến rũ nhẹ nhàng, vừa khoe khéo bờ vai mảnh mai, vừa giữ được sự tinh tế trong từng đường cắt. Chất vải chiffon nhẹ, rủ mềm mại mang đến cảm giác thoải mái suốt ngày dài.

Một lựa chọn khác mang hơi hướng cổ điển chính là áo lệch vai chấm bi đen trắng ẢNH: DOA.STYLE

Họa tiết kinh điển này giúp nàng trông nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thiết kế dây buộc nhỏ ở tay mang lại nét duyên dáng, trong khi phần thân áo phồng nhẹ giúp che khuyết điểm tự nhiên.

Áo bí trễ vai nữ tính

Không gì thể hiện nét mềm mại của người phụ nữ tốt hơn một chiếc áo bí trễ vai ẢNH: DEROSE.SG

Diện áo bí tông màu pastel với phom áo rộng nhẹ mang đến cảm giác trẻ trung, dù phối cùng quần ống rộng trắng hay quần jeans, chiếc áo này vẫn khiến nàng rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh.