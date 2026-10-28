Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Áo cardigan lặng lẽ xuất hiện trong tủ đồ thu với nhiều hình dáng và màu sắc mới lạ. Vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính của cardigan tạo nên hình ảnh lãng mạn, biến mọi cô gái thành nàng thơ mới trong thời trang.
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Không dừng lại ở những cấu trúc truyền thống, thời trang cardigan năm nay ghi dấu sự lên ngôi của các kiểu dáng khoác mỏng, áo cardigan lửng cùng phong cách phối layer hiện đại. Những làn gió dệt kim xốp nhẹ giúp quý cô bắt trọn nhịp đập chuyển mùa, thỏa sức trải nghiệm cảm giác mặc đẹp và tôn lên khí chất riêng.
Gam màu trắng kem nhã nhặn đi cùng chất vải mỏng nhẹ và thoáng khí, giúp tối ưu sự thoải mái. Tay áo dài che khuyết điểm bắp tay tốt mà không gây cảm giác chật chội.
Từ những mẫu cardigan croptop cá tính, áo len dệt kim mỏng xuyên thấu cho đến các thiết kế đục lỗ móc hoa cổ điển, cardigan khẳng định vị thế không thể thay thế trong tủ đồ thu đông.
Những thiết kế cardigan gài cúc cổ V hoặc đục lỗ họa tiết có thể mặc trực tiếp hoặc khoác ngoài chân váy xòe bồng hoặc quần jeans cạp cao để tạo nét hoài cổ.
Mỗi kiểu áo cardigan sở hữu chất liệu và chi tiết riêng biệt giúp tạo ra nhiều cách biến hóa phong cách. Từ chất len gân, vải ren cho đến chất liệu xuyên thấu nhẹ, việc chọn đúng kiểu đầm hay chân váy đi kèm sẽ giữ cho tổng thể luôn gọn gàng.