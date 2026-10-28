Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Không dừng lại ở những cấu trúc truyền thống, thời trang cardigan năm nay ghi dấu sự lên ngôi của các kiểu dáng khoác mỏng, áo cardigan lửng cùng phong cách phối layer hiện đại. Những làn gió dệt kim xốp nhẹ giúp quý cô bắt trọn nhịp đập chuyển mùa, thỏa sức trải nghiệm cảm giác mặc đẹp và tôn lên khí chất riêng.

Chiếc áo khoác cardigan mỏng màu xanh bơ dịu mát kết hợp ăn ý cùng đầm xòe hoa nhí khoét ngực đồng điệu. Bề mặt dệt kim mịn màng vừa đủ che chắn khỏi cái lạnh đầu mùa, vừa tạo nên tổng thể nữ tính ẢNH: @_TYANGNE

Gam màu trắng kem nhã nhặn đi cùng chất vải mỏng nhẹ và thoáng khí, giúp tối ưu sự thoải mái. Tay áo dài che khuyết điểm bắp tay tốt mà không gây cảm giác chật chội.

Lựa chọn phối chung với đầm hai dây màu trắng ngà mang họa tiết hoa lá sẽ tạo nên một bộ đồ đồng điệu từ sắc màu đến chất liệu mà không gây nhàm chán ẢNH: @_TYANGNE

Từ những mẫu cardigan croptop cá tính, áo len dệt kim mỏng xuyên thấu cho đến các thiết kế đục lỗ móc hoa cổ điển, cardigan khẳng định vị thế không thể thay thế trong tủ đồ thu đông.

Sự kết hợp đồng bộ giữa áo khoác cardigan lửng cúc ngọc và đầm cúp ngực dáng bí tông màu trắng kem vừa đủ thanh lịch nhưng cũng tiết kiệm thời gian cho những cô nàng bận rộn ẢNH: @_H.PHUOWNG

Nét cổ điển hiện rõ khi phối áo cardigan lửng chất liệu dệt kim mỏng đơn sắc ngoài các thiết kế váy mang họa tiết cổ điển. Phần thắt nơ trên áo trở thành điểm nhấn khiến tổng thể thu hút hơn ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Phong thái dịu dàng đầy lãng mạn từ nàng thơ mùa thu qua cặp đôi chân váy midi xếp ly và áo dệt kim mỏng. Bộ đôi màu sắc trung tính và kem sáng làm bừng sáng khung hình, khiến nàng như tỏa nắng khi đi giữa làn gió thu mát dịu ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Những thiết kế cardigan gài cúc cổ V hoặc đục lỗ họa tiết có thể mặc trực tiếp hoặc khoác ngoài chân váy xòe bồng hoặc quần jeans cạp cao để tạo nét hoài cổ.

Nên ưu tiên các thiết kế cardigan dáng lửng (croptop) hoặc vừa chạm eo. Phom áo ngắn kết hợp cùng chi tiết bo tay hoặc chân váy cạp cao dễ dàng tôn dáng người mặc ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Trong những ngày se lạnh, chất liệu dệt kim mỏng hoặc voan dệt sợi nhỏ là lựa chọn hoàn hảo vừa thoáng khí vừa đủ giữ ấm nhẹ. Lựa chọn các sắc màu trung tính hoặc pastel nhẹ nhàng đem lại sự dịu mát ngày thu ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Mỗi kiểu áo cardigan sở hữu chất liệu và chi tiết riêng biệt giúp tạo ra nhiều cách biến hóa phong cách. Từ chất len gân, vải ren cho đến chất liệu xuyên thấu nhẹ, việc chọn đúng kiểu đầm hay chân váy đi kèm sẽ giữ cho tổng thể luôn gọn gàng.