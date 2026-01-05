  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/01/2026 10:00 GMT+7

Không cần đến những tuyên ngôn ồn ào, bộ đôi áo cổ bẻ và chân váy mini vẫn đủ sức định hình phong thái nhờ cách chúng đặt các yếu tố quen thuộc cạnh nhau.

Khi đặt cạnh nhau, áo cổ bẻ và chân váy mini không tìm cách lấn át mà cùng điều tiết tổng thể. Một bên giữ sự ổn định, một bên tạo điểm bứt phá, để bản phối dừng lại ở ranh giới vừa đủ. 

Áo cổ bẻ họa tiết sọc ngang đen - trắng 

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 1.

Áo cổ bẻ họa tiết sọc ngang đen - trắng mang đến cảm giác cổ điển nhưng không nặng nề

ẢNH: @NYCHAA

Phần cổ áo giữ cấu trúc vừa đủ để tạo điểm tựa thị giác, trong khi thân áo mềm mại, giúp tổng thể trở nên linh hoạt và dễ mặc hơn trong đời sống hằng ngày. Khi sơ vin gọn gàng cùng chân váy mini xếp ly màu đen, bản phối lập tức trở nên sáng sủa, cân đối, tôn trọn phần eo và đôi chân.

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 2.

Hoa hậu Tiểu Vy lựa chọn phối áo crop top cổ bẻ kẻ ngang gam trầm ôm vừa vặn, tạo điểm ngắt thị giác rõ ràng ở phần eo

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Gấu áo linh hoạt giúp tổng thể trông gọn gàng mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết. Khi kết hợp cùng chân váy mini màu nâu dáng chữ A, bản phối duy trì sự cân đối giữa phần trên ôm sát và phần dưới xòe nhẹ.

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 3.

Sự lên ngôi của phong cách thanh lịch hiện đại tiếp tục làm mới công thức áo cổ bẻ và chân váy mini theo hướng mềm mại hơn

ẢNH: LAMER FASHION

Áo thun cổ bẻ dáng ngắn với bề mặt vải mịn, màu kem dịu, phần cổ và tay áo được phối màu be nhạt, vừa đủ để định hình phần thân trên mà không gây chú ý quá mức. Khi đặt cạnh chân váy mini xếp ly gam be, tổng thể trở nên hài hòa, chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi.

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 4.

Áo thun cổ bẻ sắc vàng nhạt được xử lý với phom gọn và đường cắt dứt khoát, mang đến cảm giác sáng và mềm cho phần thân trên

ẢNH: MAISON ONLINE

Khi phối cùng chân váy mini xếp ly màu xanh ô liu, tổng thể trở nên trẻ trung. Độ xòe vừa phải của váy giúp chuyển động linh hoạt, trong khi áo cổ bẻ giữ vai trò ổn định thị giác.

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 5.

Đôi giày bệt da lộn sắc nâu trầm khép lại bản phối bằng vẻ điềm tĩnh và kín đáo cho trang phục

ẢNH: MONO TALK

Áo cổ bẻ gam kem giữ cấu trúc gọn ghẽ, phần viền cổ và tay áo nhấn màu nâu tạo đường viền rõ ràng cho phần thân trên. Khi kết hợp cùng chân váy mini phom chữ A đồng điệu, tổng thể đạt đến sự hài hòa giữa tinh thần cổ điển và nhịp sống hiện đại - một lựa chọn an toàn nhưng không hề nhạt nhòa.

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 6.

Áo cổ bẻ kẻ sọc đỏ - trắng gợi liên tưởng đến tinh thần cổ điển, nhưng được làm mới nhờ phom ôm gọn và chất liệu mềm, tạo cảm giác linh hoạt khi chuyển động

ẢNH: PL CLOTHING

Khi kết hợp cùng chân váy mini trắng dáng chữ A, tổng thể trở nên sáng sủa và mạch lạc hơn. 

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 7.

Áo thun cổ bẻ màu trắng với phom ôm nhẹ, tay dài và bề mặt vải mịn mang lại cảm giác nền nếp, dễ ứng dụng

ẢNH: ROUTINE

Khi phối cùng chân váy mini dáng chữ A màu be, tổng thể trở nên sáng và cân đối, phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. 

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn- Ảnh 8.

Áo cổ bẻ kẻ sọc với phom gọn và chất vải mềm giữ nét chỉn chu cho phần trên

ẢNH: THE C.I.U

Khi phối cùng chân váy mini chất liệu dày dặn, gam nâu trầm, bản phối mang lại cảm giác ổn định nhưng không nặng nề. Áo khoác ngắn giúp tổng thể sẵn sàng thích nghi với những chuyển động linh hoạt trong đời sống hằng ngày, từ công việc đến những buổi dạo phố ngẫu hứng.

Áo Chân váy Mini áo cổ bẻ chân váy mini

