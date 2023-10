Áo gió, parka... những chiếc áo khoác lạ mắt, vẻ ngoài thú vị nhất của mùa thu

Thực tế, nếu được xử lý đúng cách, những kiểu áo khoác, áo mưa, áo parka... sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong vẻ ngoài thú vị nhất của mùa thu, nếu không muốn nói là những nhân vật chính tuyệt đối.



Olivia Palermo cũng tôn lên vẻ quyến rũ của áo parka và kết hợp nó với váy midi cạp cao và bốt da trăn có gót nhọn @Oliviapalermo

Sự kết hợp giữa áo parka, váy midi cạp cao và bốt cao gót da trăn công sở và chinh phục.

Áo khoác "kỹ thuật" thống trị sàn diễn Thu Đông 2023/24 của Burberry, Max Mara và Onitsuka Tiger @pfwfashionweek

Áo khoác chất liệu simili kết hợp váy da lộn và vớđến đầu gối @milanfashionweek

Áo gió, áo mưa, parka, áo khoác "kỹ thuật" trở nên lạ mắt trong mùa Thu Đông 2023, khi xu hướng tiện ích tập trung vào áo khoác mùa thu giờ đây có thể kết hợp hoàn hảo với mọi thứ. Đây được coi như " ý tưởng" thời trang thông minh nhất mùa thu này. Các nhà mốt cũng như các tín đồ thời trang tập trung vào bộ trang phục với áo khoác "kỹ thuật" để gây ấn tượng. Nghĩa là, bạn chơi với các lớp và sự kết hợp đầy nghệ thuật, nổi bật nhờ sự tương phản trong phong cách. Điều này dường như là không thể nhưng áo gió, áo parka và áo mưa lại có tiềm năng to lớn về kiểu dáng và sức hấp dẫn. Chỉ cần thoát khỏi sự tầm thường và cố gắng dám một chút. Có lẽ lấy cảm hứng từ phong cách đường phố hoặc các buổi trình diễn thời trang Thu Đông 2023/24. Chúng ta cùng xem các ý tưởng trang phục có thể nhân rộng để biến những chiếc áo khoác "kỹ thuật "trở thành nhân vật chính.

Tổng thể màu trắng cho diện mạo này với áo khoác kỹ thuật ngắn, quần thẳng và giày ba lê lưới @pfwfashionweek

Áo parka sáng bóng, áo khoác siêu nhỏ và quần short khoe màu be với nhiều sắc thái khác nhau Max Mara @MaxMara

Một chiếc áo khoác maxi kỹ thuật trông thật tuyệt vời với quần dài sequin cùng tông màuValentina Valdinoci/launchmetrics.com/spotlight @Valentinavaldinoci

Trang phục kèm áo khoác kỹ thuật Onitsuka Tiger F23 @OnitsukaTiger

Áo khoác cổ cao kết hợp quần vải nam oversized Onitsuka Tiger

Chiếc áo mưa tối giản thay thế khăn lau bụi trên quần áo màu trung tính cơ bản @milanfashionweek

Sự tương phản về phong cách

Điều nổi bật nhất ở những chiếc áo khoác kỹ thuật mùa thu 2023 là khả năng thích ứng của chúng khi diện trong những bộ trang phục thanh lịch hoặc lạ mắt. Vì vậy, không chỉ quần jeans và bộ đồ thể thao. Quần nam, váy bút chì, váy dệt kim và giày cao gót cũng có thể mix and match cùng nhau. Cũng như quần áo cỡ lớn, bốt cao đến mắt cá chân và họa tiết in. Sự tương phản về phong cách chiếm ưu thế nhưng thường bị giảm sút ở những màu sắc trung tính và kín đáo. Từ màu be đến màu lạc đà, từ màu cát đến màu xanh nước biển, cho đến màu đen phức tạp. Do đó tạo ra sự hài hòa về màu sắc, hòa quyện vào bầu không khí mùa thu. Khi nhiệt độ cho phép, áo parka, áo khoác dài và áo gió cũng có thể trở thành quần áo. Mặc riêng và kết hợp với phụ kiện mang lại sự cá tính mạnh mẽ.

Chiếc áo parka maxi dài đến sàn được mặc bên trong chiếc áo khoác cực dài của Tod's @Tod's

Áo parka lạc đà được mặc như một chiếc váy với giày bệt ba lê và một chiếc túi It trên tay @parisfashionweek

Chúng ta thường có câu nói kinh điển “Tôi không biết phải mặc gì” khi thời tiết mưa, lạnh, thất thường. Giải pháp là ngoài việc mặc nhiều lớp, tập trung đầu tư vào áo khoác "kỹ thuật" mùa thu 2023.

Kiểu dáng phong cách

Kiểu dáng phong cách của những chiếc áo khoác kỹ thuật này cho phép bạn tạo ra sự kết hợp và chồng lên nhau sao cho dễ chịu khi nhìn cũng như khi mặc. Các buổi trình diễn thời trang Thu Đông 2023/24 đã chứng minh điều này. Các thương hiệu như Tod's, Max Mara, Burberry, Jil Sander và Onitsuka Tiger đã mang đến cho sàn catwalk vẻ ngoài kết hợp giữa chức năng và phong cách. Áo khoác parka kết hợp với áo khoác ngắn và quần short, áo mưa mặc bên ngoài quần yếm dệt kim in họa tiết, áo gió cũng được dùng làm áo khoác ngoài. Bề mặt bóng xen kẽ với bề mặt mờ. Kết cấu tối giản đáp ứng những kết cấu bông. Trong khi tỷ lệ ngoại cỡ chiếm ưu thế so với tỷ lệ ôm bó sát.



Chiếc áo mưa trở thành chiếc áo khoác ngoài hoàn hảo cho chiếc váy midi sang trọng khiến phần vai không được che chắn hoàn toàn @Rokh

Áo khoác đi mưa chất liệu vi nhựa PVC trong suốt trông rất đẹp khi kết hợp với váy midi và bốt cao đến mắt cá chân @londonfashionweek

Những chiếc áo khoác ngoài có đặc điểm chính là hữu ích và hữu dụng khi gặp trường hợp khẩn cấp về thời tiết. Đó là áo gió, áo mưa, áo parka. Quần áo được trang bị mũ trùm đầu, túi, khóa kéo. Được làm bằng vật liệu chống thấm nước hoặc có khả năng bảo vệ khỏi lạnh và ẩm ướt trong khi vẫn duy trì độ đặc nhẹ phù hợp với mùa. Có lẽ do sức hấp dẫn hay thực tế là chúng không chạy theo xu hướng quá nhiều, những món đồ khoác ngoài này thường bị xếp vào những trang phục thường ngày tầm thường nhất. Các kiểu áo này hầu như kết hợp đơn giản với một chiếc quần jean và giày thể thao. Tiềm năng thời trang của nó vì thế bị đánh giá thấp. Trên thực tế, nếu được xử lý đúng cách, chúng có thể trở thành một phần không thể thiếu trong vẻ ngoài thú vị nhất của mùa thu, nếu không muốn nói là những nhân vật chính tuyệt đối.