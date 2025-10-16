Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút

Áo khoác mùa thu đông 2025 ngắn hơn, mang lại tỷ lệ mới, tươi trẻ và năng động cho phong cách mùa lạnh.
Sự lên ngôi của những chiếc áo khoác lửng
Sự thay đổi này không chỉ giúp trang phục trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác tôn dáng đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống suông, váy midi, quần ống rộng và cả chân váy xếp ly.
Một chiếc bomber lửng có thể kết hợp cùng quần jeans cạp cao cho vẻ ngoài năng động, trong khi áo khoác da ngắn phối cùng váy satin lại mang đến nét quyến rũ pha chút nổi loạn. Còn nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển, trench coat lửng trên nền màu beige hoặc camel chính là lựa chọn hoàn hảo, vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Áo khoác lửng không chỉ là xu hướng, mà là lời khẳng định: Thời trang luôn chuyển động, và đôi khi, chỉ cần “ngắn đi một chút”, cả diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.
Trong bộ sưu tập này, hy vọng các tín đồ thời trang đã tìm thấy những ý tưởng trang phục thú vị nhất để thể hiện xu hướng áo khoác lửng một cách phong cách và cá tính.