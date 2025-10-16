Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút

Áo khoác mùa thu đông 2025 ngắn hơn, mang lại tỷ lệ mới, tươi trẻ và năng động cho phong cách mùa lạnh.

Sự lên ngôi của những chiếc áo khoác lửng

Áo khoác ngắn kiểu dáng phi công có thiết kế ôm vừa vặn ở eo, đi kèm quần tây trang trọng và túi xách tiện dụng tại Tuần lễ thời trang Paris 2025 ẢNH: @JIMINPHOTO

Áo khoác lửng kiểu dáng bồng bềnh tạo điểm nhấn cho phần thân trên, kết hợp cùng quần ống phồng mang đến vẻ đẹp phóng khoáng tại Tuần lễ thời trang Đan Mạch 2025 ẢNH: @MIKAELAHALLEN

Chiếc áo khoác da ngắn, phiên bản bon ton, kết hợp với quần jean tối màu, áo phông và giày cao gót hai tông màu tại Tuần lễ thời trang Paris 2025 ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Không còn là món đồ phụ để hoàn thiện set đồ, áo khoác lửng giờ đây trở thành món đồ phong cách của giới mộ điệu: trẻ trung, táo bạo và mang đậm tinh thần thời đại ẢNH: @ANNABELROSENDAHL

Từ trench coat, bomber đến áo khoác da hay cardigan, tất cả đều được “cắt ngắn” đến ngang eo, mở ra tỷ lệ mới mẻ trong thời trang mùa lạnh ẢNH: @MARTAOLDRINI

"Áo khoác da ngắn là cả cá tính của tôi trong mùa thu này", It girl Nina Retar đã tự tin tuyên bố về phong cách của mình tại Tuần lễ thời trang Paris 2025 ẢNH: @NINARETAR

Sự thay đổi này không chỉ giúp trang phục trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác tôn dáng đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống suông, váy midi, quần ống rộng và cả chân váy xếp ly.

Một chiếc bomber lửng có thể kết hợp cùng quần jeans cạp cao cho vẻ ngoài năng động, trong khi áo khoác da ngắn phối cùng váy satin lại mang đến nét quyến rũ pha chút nổi loạn. Còn nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển, trench coat lửng trên nền màu beige hoặc camel chính là lựa chọn hoàn hảo, vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Áo khoác lửng không chỉ là xu hướng, mà là lời khẳng định: Thời trang luôn chuyển động, và đôi khi, chỉ cần “ngắn đi một chút”, cả diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.

Trong bộ sưu tập này, hy vọng các tín đồ thời trang đã tìm thấy những ý tưởng trang phục thú vị nhất để thể hiện xu hướng áo khoác lửng một cách phong cách và cá tính.