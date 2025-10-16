  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/10/2025 16:00 GMT+7

Áo khoác của mùa thu đông 2025 đang ngày càng ngắn hơn, thay đổi các quy tắc phối đồ. Áo khoác trench coat, áo khoác bomber, áo khoác da hay áo khoác len: tất cả đều dài đến eo, tạo nên những tỷ lệ mới và kiểu dáng nhẹ nhàng.

Áo khoác mùa thu đông 2025 ngắn hơn, mang lại tỷ lệ mới, tươi trẻ và năng động cho phong cách mùa lạnh.

Sự lên ngôi của những chiếc áo khoác lửng

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 1.

Áo khoác ngắn kiểu dáng phi công có thiết kế ôm vừa vặn ở eo, đi kèm quần tây trang trọng và túi xách tiện dụng tại Tuần lễ thời trang Paris 2025

ẢNH: @JIMINPHOTO

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 2.

Áo khoác lửng kiểu dáng bồng bềnh tạo điểm nhấn cho phần thân trên, kết hợp cùng quần ống phồng mang đến vẻ đẹp phóng khoáng tại Tuần lễ thời trang Đan Mạch 2025

ẢNH: @MIKAELAHALLEN

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 3.

Chiếc áo khoác da ngắn, phiên bản bon ton, kết hợp với quần jean tối màu, áo phông và giày cao gót hai tông màu tại Tuần lễ thời trang Paris 2025

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 4.

Không còn là món đồ phụ để hoàn thiện set đồ, áo khoác lửng giờ đây trở thành món đồ phong cách của giới mộ điệu: trẻ trung, táo bạo và mang đậm tinh thần thời đại

ẢNH: @ANNABELROSENDAHL

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 5.

Từ trench coat, bomber đến áo khoác da hay cardigan, tất cả đều được “cắt ngắn” đến ngang eo, mở ra tỷ lệ mới mẻ trong thời trang mùa lạnh

ẢNH: @MARTAOLDRINI

Áo khoác lửng, ngắn nhưng đầy sức hút - Ảnh 6.

"Áo khoác da ngắn là cả cá tính của tôi trong mùa thu này", It girl Nina Retar đã tự tin tuyên bố về phong cách của mình tại Tuần lễ thời trang Paris 2025

ẢNH: @NINARETAR

Sự thay đổi này không chỉ giúp trang phục trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác tôn dáng  đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống suông, váy midi, quần ống rộng và cả chân váy xếp ly.

Một chiếc bomber lửng có thể kết hợp cùng quần jeans cạp cao cho vẻ ngoài năng động, trong khi áo khoác da ngắn phối cùng váy satin lại mang đến nét quyến rũ pha chút nổi loạn. Còn nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển, trench coat lửng trên nền màu beige hoặc camel chính là lựa chọn hoàn hảo, vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Áo khoác lửng không chỉ là xu hướng, mà là lời khẳng định: Thời trang luôn chuyển động, và đôi khi, chỉ cần “ngắn đi một chút”, cả diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.

Trong bộ sưu tập này, hy vọng các tín đồ thời trang đã tìm thấy những ý tưởng trang phục thú vị nhất để thể hiện xu hướng áo khoác lửng một cách phong cách và cá tính.

áo khoác tuần lễ thời trang áo khoác da thời trang Phong cách

Bài viết khác

Áo blazer giúp nàng nâng tầm phong cách chỉ trong phút chốc

Áo blazer giúp nàng nâng tầm phong cách chỉ trong phút chốc

Quần ống rộng bồng bềnh đang 'thống trị' đường phố

Quần ống rộng bồng bềnh đang 'thống trị' đường phố

Làm mới phong cách với tân cổ điển - 'new classic'

Làm mới phong cách với tân cổ điển - 'new classic'

Đón gió thu dịu dàng cùng 5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi

Đón gió thu dịu dàng cùng 5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi

Váy hoa nhí, đầm họa tiết nổi bật mùa thu

Váy hoa nhí, đầm họa tiết nổi bật mùa thu

Hé lộ chiếc áo dài đặc biệt của Hà Anh Tuấn trong show diễn tại Dolby Theatre

Hé lộ chiếc áo dài đặc biệt của Hà Anh Tuấn trong show diễn tại Dolby Theatre

Quần jeans và áo blazer, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Quần jeans và áo blazer, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Váy mặc ngoài quần, 'cuộc chơi' layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025

Váy mặc ngoài quần, 'cuộc chơi' layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top