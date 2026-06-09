Áo khoác ngắn: Giải pháp hoàn hảo cho ngày hè

Áo khoác với thiết kế ngắn, thường chỉ tập trung vào phần ống tay và vai mà không có thân áo hoàn chỉnh như những loại áo khoác thông thường. Chính nhờ cấu trúc "thiếu hụt" độc đáo này, áo khoác này không hề che mất đi vẻ đẹp của bộ đồ bên trong mà ngược lại còn tạo nên điểm nhấn hiện đại, thoáng mát trong tiết trời oi bức.



Áo khoác ngắn với chất liệu dệt kim mỏng, mang lại sự mềm mại khi mặc. Tông màu hồng pastel dịu mắt, thiết kế tối giản tập trung vào phần tay và vai. Phối cùng áo corset và quần jeans mang đến phong cách năng động cho ngày hè ẢNH: @ORANGETEA

Những chiếc áo khoác ngắn với gam màu pastel luôn sở hữu khả năng làm dịu cái nắng gay gắt của mùa hè bằng cảm giác nhẹ nhàng và sự thoải mái khi mặc.



Khác với sự dịu dàng của dệt kim, áo khoác thun hồng tím đầy sức sống cho những ngày hè rực rỡ. Chất liệu thun co giãn tốt ôm sát cánh tay, dù mặc cả ngày cũng không sợ nóng. Chỉ cần phối áo hai dây trắng bên trong là đã tạo nên một bộ trang phục khỏe khoắn cho những chuyến dã ngoại ẢNH: PAN PIA

Nếu có một gam màu luôn hiện diện trong tủ đồ mùa hè thì đó chắc chắn là màu trắng. Sự tinh khiết và khả năng phản chiếu ánh sáng tự nhiên khiến sắc trắng trở thành lựa chọn lý tưởng trong những ngày thời tiết oi bức.



Áo khoác trắng toát lên vẻ đẹp tinh khôi nhờ những đường dệt tơ mỏng nhẹ, bắt sáng tự nhiên. Phom dáng gọn gàng giúp món phụ kiện này dễ dàng bắt nhịp với các kiểu áo quây hay áo ống bên trong ẢNH: @ORANGETEA

Chiếc áo khoác thun trắng tối giản, tay áo ôm gọn làm nổi bật xương quai xanh và bờ vai thon. Chất vải nhẹ tênh giúp bạn cảm thấy dễ chịu, đi cùng với set trang phục legging dễ dàng vận động cả ngày dài ẢNH: COOL MATE

Không chỉ dừng lại ở vai trò thời trang, áo khoác ngắn còn được biến tấu để đáp ứng nhu cầu bảo vệ cơ thể khi đi ngoài nắng. Những thiết kế có mũ chính là minh chứng rõ nét cho xu hướng thời trang ứng dụng đang ngày càng lên ngôi ẢNH: CAPACITY

Áo khoác với phần mũ trẻ trung tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa pha chút tinh nghịch. Phối cùng áo ống đen và quần ống rộng hoặc chân váy ngắn dễ dàng hoạt động cả ngày dài bên ngoài mà không sợ nắng gắt ẢNH: CAPACITY

Áo khoác thun đen tay dài là phụ kiện "thần thánh" giúp bảo vệ đôi tay khỏi ánh nắng. Thiết kế ôm sát tôn lên đường nét mảnh mai của đôi tay, phối áo khoác thun đen bên ngoài và áo hai dây ôm đen cùng quần shorts trắng hoàn thiện diện mạo năng động ẢNH: @_REE.MREE

Áo khoác sử dụng chất liệu thun mềm mại, có độ co giãn lý tưởng giúp ôm sát đôi tay mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng. Sắc trắng tinh khôi không chỉ giúp phản xạ ánh nắng tốt hơn, chiếc áo khoác trắng được layer với áo ống cùng tông và chân váy bí bồng bềnh đầy vẻ nữ tính ẢNH: @_THUYS.HG



