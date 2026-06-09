Áo khoác ngắn: Giải pháp hoàn hảo cho ngày hè

Áo khoác ngắn là giải pháp layer hoàn hảo cho những ngày hè, hỗ trợ che chắn khuyết điểm bắp tay một cách tinh tế.
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Áo khoác với thiết kế ngắn, thường chỉ tập trung vào phần ống tay và vai mà không có thân áo hoàn chỉnh như những loại áo khoác thông thường. Chính nhờ cấu trúc "thiếu hụt" độc đáo này, áo khoác này không hề che mất đi vẻ đẹp của bộ đồ bên trong mà ngược lại còn tạo nên điểm nhấn hiện đại, thoáng mát trong tiết trời oi bức.
Những chiếc áo khoác ngắn với gam màu pastel luôn sở hữu khả năng làm dịu cái nắng gay gắt của mùa hè bằng cảm giác nhẹ nhàng và sự thoải mái khi mặc.
Nếu có một gam màu luôn hiện diện trong tủ đồ mùa hè thì đó chắc chắn là màu trắng. Sự tinh khiết và khả năng phản chiếu ánh sáng tự nhiên khiến sắc trắng trở thành lựa chọn lý tưởng trong những ngày thời tiết oi bức.