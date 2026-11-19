Nàng công sở chọn các item như áo crop, áo khoác dáng ngắn và quần shorts tôn dáng để làm mới toàn diện hình ảnh bản thân. Dưới đây là những bản phối nịnh dáng, để nàng biến hóa từ hiện đại, trẻ trung đến thanh lịch và chuyên nghiệp.
Chia sẻ bài viết
Từ đơn sắc đến họa tiết, các item dáng ngắn như áo vest cách điệu, jacket, áo khoác, quần shorts... giúp nàng có diện mạo tươi trẻ và sáng bừng sức sống.
Không cần loại bỏ tất cả tủ đồ mùa cũ, các item có sẵn của mỗi tủ đồ được "update" mới qua cách phối cùng quần shorts, áo crop và áo khoác dáng ngắn thời thương.
Quần shorts họa tiết phối sơ mi lụa trơn và blazer, áo khoác tweed kết hợp cùng váy hoa dáng dài hoặc đầm công sở đơn sắc là những gợi ý; trong khi đó các mẫu áo crop hoàn hảo để diện cùng quần suông cạp cao, chân váy midi, quần culottes và giày cao gót.