Từ đơn sắc đến họa tiết, các item dáng ngắn như áo vest cách điệu, jacket, áo khoác, quần shorts... giúp nàng có diện mạo tươi trẻ và sáng bừng sức sống.

Một bản phối hài hòa cả về công năng lẫn vẻ đẹp thẩm mỹ. Áo sơ mi vải mềm nhẹ với gam màu sáng kết hợp cùng quần shorts tối màu in họa tiết hoa lá tông hồng nổi bật. Cách phối đồ này mang lại hiệu quả cao về thị giác khi "hút" mọi ánh nhìn vào phần thân dưới, giúp nàng khoe khéo đôi chân thon cùng thần thái cuốn hút ẢNH: SIXDO

Không cần loại bỏ tất cả tủ đồ mùa cũ, các item có sẵn của mỗi tủ đồ được "update" mới qua cách phối cùng quần shorts, áo crop và áo khoác dáng ngắn thời thương.

Quần shorts họa tiết phối sơ mi lụa trơn và blazer, áo khoác tweed kết hợp cùng váy hoa dáng dài hoặc đầm công sở đơn sắc là những gợi ý; trong khi đó các mẫu áo crop hoàn hảo để diện cùng quần suông cạp cao, chân váy midi, quần culottes và giày cao gót.

Áo và áo khoác dáng ngắn chính là món đồ "must have" của mùa. Vừa giữ ấm, vừa tạo kiểu sành điệu cho các bản phối công sở cùng váy dài và quần suông, thiết kế áo crop còn góp phần tạo nên các outfit có tỷ lệ đẹp hoàn hảo - qua đó tôn dáng tự nhiên, giúp nàng giữ vững danh hiệu quý cô mặc đẹp nhất văn phòng suốt cả bốn mùa ẢNH: OYSTER

Quần ống rộng, quần suông cạp cao, quần denim mềm hay mọi chiếc quần công sở đều có thể được ứng dụng kết hợp cùng áo vest dáng ngắn, sơ mi crop hay những chiếc áo dệt kim dáng lửng và phối thêm áo khoác nhẹ ẢNH: OYSTER

Áo cardigan phối quần shorts theo công thức màu sắc tone sur tone tôn trọn vẻ đẹp ngọt ngào và phong cách quyến rũ của nàng. Chất liệu quần đứng phom, đường cắt may sắc nét mang lại vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp, áo từ chất vải dệt kim ấm áp và mềm nhẹ hài hòa trong gam màu hồng nhiều sắc độ ẢNH: ELISE

Sự thú vị qua từng bản phối cùng áo khoác ngắn chính là nguồn cảm hứng để nàng yêu thích việc phối đồ và chọn mặc đẹp mỗi ngày. Áo khoác không chỉ được thêm vào để hoàn thiện bản phối mà còn giữ vai trò định hướng phong cách thời trang ẢNH: D.CHIC

Phong cách thong thả, nhẹ nhàng cùng bộ đôi sơ mi ngắn tay và quần shorts đồng bộ. Sắc nâu caramel dịu dàng được nhấn nhá thêm sắc đen trên giày và túi cùng điểm sáng phản chiếu ánh sáng qua các món trang sức và phụ kiện thời trang ẢNH: C'CHIC

Áo crop không chỉ là lựa chọn dễ dàng mà còn vô cùng thuận tiện cho nhiều hoàn cảnh và không gian. Dáng áo ngắn không vướng víu, phối cùng quần dài hay chân váy đều phù hợp. Ở thiết kế tông trắng, đường viền ren và đăng ten cầu kỳ chính là điểm nhấn thu hút ánh nhìn ẢNH: ELISE

Quần shorts vừa dễ mặc, dễ phối vừa là item "đỉnh" nhất trong việc tôn chân, tôn dáng cao ráo cho người mặc. Áo dệt kim họa tiết kẻ ngang phối khăn kết hợp cùng quần shorts đen và cặp đôi giày, túi trắng ngà, hoàn thiện hình ảnh trẻ trung và năng động ẢNH: FIONA

Cặp đôi quần shorts và áo khoác ngắn gặp gỡ trong một chỉnh thể duyên dáng và linh hoạt. Tông màu be và nâu ấm giúp nàng có diện mạo sang trọng và thần thái, cách phối cùng quần tất, giày cao gót và trang sức khiến cho bản phối này hoàn hảo cả cho phong cách công sở lẫn các bữa tiệc tối, gặp gỡ thân mật dịp cuối năm ẢNH: FIONA



