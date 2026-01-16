  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/01/2026 14:00 GMT+7

Những chiếc áo khoác mỏng nhẹ và giày sneaker đang dần khẳng định vị thế như những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của người phụ nữ hiện đại. Không còn đơn thuần phục vụ cho mục đích vận động, hai món đồ này khi được phối hợp khéo léo đã mở ra những bản phối linh hoạt, đầy màu sắc.

Áo khoác dáng ngắn với khóa kéo và viền bo sáng màu tạo nên cấu trúc thị giác rõ ràng, bên trong, sơ mi trắng dáng ngắn kết hợp cà vạt đen mang lại cảm giác chỉn chu. Chân váy ngắn xếp ly mềm mại đóng vai trò cân bằng, đôi giày sneaker đế dày phối cùng tất trắng cao cổ hoàn thiện tổng thể, vừa đảm bảo tính ứng dụng, vừa tạo cảm giác hiện đại.

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 1.

Áo khoác khi kết hợp cùng giày sneaker không còn bó hẹp trong tinh thần năng động, mà trở thành lựa chọn linh hoạt cho phong cách sống hiện đại

ẢNH: @FILAVIETNAM

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 2.

Gây ấn tượng với áo khoác loang màu xanh dịu mắt, chân váy ngắn xếp ly giữ nhịp nữ tính, trong khi mũ lưỡi trai dáng gọn trở thành điểm nhấn trẻ trung. Giày sneaker trắng với thiết kế tối giản, đế cao su vừa phải đảm bảo độ êm và bám, tạo sự thoải mái cho những buổi dạo phố ngoài trời

ẢNH: ANTA

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 3.

Sự giao thoa giữa năng động và mềm mại qua áo khoác vải dù, sắc xanh dương không quá đậm làm dịu thị giác. Chân váy ngắn phom xòe nhẹ, thiết kế xếp tầng tôn đôi chân thon dài. Trong khi sneaker đế dày giữ vai trò trụ cột, giúp tổng thể duy trì sự thoải mái và trẻ trung

ẢNH: @HTHUY_TOUI

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 4.

Áo khoác thể thao cổ cao với phom dáng ngắn, kết hợp cùng chân váy ngắn dáng chữ A tạo nét nữ tính. Giày sneaker với sắc nâu trầm, đi cùng tất trắng cao cổ tạo sự nổi bật cho tổng thể trang phục

ẢNH: @NARL__22

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 5.

Tinh thần thể thao hiện đại hiện diện rõ trong bản phối áo khoác đen với viền sọc trắng đối lập. Bên trong, sơ mi trắng dáng dài và cà vạt gợi liên tưởng đến phong cách học đường, chân váy ngắn xếp ly giữ vai trò cân bằng, trong khi sneaker màu đen tone sur tone với áo khoác và chân váy đem lại sự hài hòa tuyệt đối

ẢNH: ANTA

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 6.

Áo khoác dáng ngắn với chất liệu vải dù nhẹ, thiết kế những đường viền nổi màu xanh giúp tạo cấu trúc rõ ràng cho áo. Lựa chọn chiếc áo bra trắng bên trong, đi cùng chân váy ngắn phom chữ A mang lại sự linh hoạt, phù hợp với chuyển động liên tục của đời sống đô thị. Giày sneaker trắng đi cùng mũ lưỡi trai càng tôn lên sự năng động của phong cách đường phố

ẢNH: AZURAFIT

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 7.

Nổi bật với áo khoác sắc cam thu hút, tay áo bo chun giúp chiếc áo khoác thêm phần gọn gàng mà vẫn giữ độ linh hoạt. Lớp áo ôm tối giản bên trong đóng vai trò cân bằng thị giác, trong khi chân váy ngắn xếp ly màu trắng mang đến sự trẻ trung. Giày sneaker trắng kết hợp tất cao cổ hoàn thiện tổng thể năng động, tràn đầy năng lượng cho ngày mới

ẢNH: LIVAN

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại - Ảnh 8.

Nhẹ nhàng trong những ngày se lạnh với áo cardigan mỏng sắc đen, bên trong là áo quây dáng crop top nổi bật. Chân váy ngắn xếp ly cùng tông váy đem lại sự tinh tế, trong khi sneaker trắng phối cùng tất cao cổ giữ tổng thể linh hoạt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong đời thường

ẢNH: LIVAN


