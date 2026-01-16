Áo khoác dáng ngắn với khóa kéo và viền bo sáng màu tạo nên cấu trúc thị giác rõ ràng, bên trong, sơ mi trắng dáng ngắn kết hợp cà vạt đen mang lại cảm giác chỉn chu. Chân váy ngắn xếp ly mềm mại đóng vai trò cân bằng, đôi giày sneaker đế dày phối cùng tất trắng cao cổ hoàn thiện tổng thể, vừa đảm bảo tính ứng dụng, vừa tạo cảm giác hiện đại.
Thời trang 24/7
Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại
16/01/2026 14:00 GMT+7
Những chiếc áo khoác mỏng nhẹ và giày sneaker đang dần khẳng định vị thế như những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của người phụ nữ hiện đại. Không còn đơn thuần phục vụ cho mục đích vận động, hai món đồ này khi được phối hợp khéo léo đã mở ra những bản phối linh hoạt, đầy màu sắc.
Áo khoác dáng ngắn với khóa kéo và viền bo sáng màu tạo nên cấu trúc thị giác rõ ràng, bên trong, sơ mi trắng dáng ngắn kết hợp cà vạt đen mang lại cảm giác chỉn chu. Chân váy ngắn xếp ly mềm mại đóng vai trò cân bằng, đôi giày sneaker đế dày phối cùng tất trắng cao cổ hoàn thiện tổng thể, vừa đảm bảo tính ứng dụng, vừa tạo cảm giác hiện đại.