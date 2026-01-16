Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Nhẹ nhàng trong những ngày se lạnh với áo cardigan mỏng sắc đen, bên trong là áo quây dáng crop top nổi bật. Chân váy ngắn xếp ly cùng tông váy đem lại sự tinh tế, trong khi sneaker trắng phối cùng tất cao cổ giữ tổng thể linh hoạt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong đời thường