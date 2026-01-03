  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
03/01/2026 16:00 GMT+7

Áo không cổ mang đến vẻ ngoài thanh lịch cho phái đẹp hiện đại. Kiểu áo này dễ dàng tôn dáng, tạo cảm giác gọn gàng và phù hợp nhiều phong cách từ công sở đến dạo phố.

Áo không cổ chính là minh chứng rõ nét cho việc thời trang không cần quá cầu kỳ để trở nên cuốn hút. Khi được phối đồ khéo léo, món đồ này không chỉ giúp phái đẹp hoàn thiện diện mạo chỉn chu mà còn tôn lên vẻ đẹp đúng với tinh thần của người phụ nữ đương thời.

Áo không cổ vải lụa dài tay

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 1.

Giữa nhịp sống bận rộn, xu hướng thời trang tối giản ngày càng được phái đẹp ưa chuộng, áo không cổ chính là một trong những thiết kế tiêu biểu cho tinh thần này

ẢNH: GUMAC

Mang trong mình vẻ đẹp mềm mại và nữ tính, áo không cổ vải lụa dài tay là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Thiết kế lụa trơn tông xanh navy, kết hợp phần cổ xẻ rủ nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại, giúp phần thân trên trông thon gọn và uyển chuyển hơn.

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 2.

Áo lụa không cổ sắc be dịu dàng là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần cuốn hút cho phái đẹp công sở

ẢNH: GUMAC

Khi sơ vin cùng quần tây dáng suông màu đen, bộ trang phục tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa mềm mại và chỉn chu. 

Áo sơ mi không cổ phối chân váy

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 3.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch pha lẫn nét nữ tính, các cô gái khó có thể bỏ qua bản phối áo sơ mi không cổ kết hợp cùng chân váy

ẢNH: SPEARL

Kiểu dáng sơ mi không cổ giúp loại bỏ cảm giác cứng nhắc thường thấy ở áo sơ mi truyền thống, mang lại diện mạo nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 4.

Áo sơ mi không cổ tay bồng sắc kem lại mang đến vẻ đẹp yêu kiều và nữ tính hơn

ẢNH: GUMAC

Điểm nhấn hoa hồng đính thủ công giúp thiết kế thêm phần mềm mại và sang trọng. Khi phối cùng chân váy chữ A màu đen, kết hợp phụ kiện ánh kim và giày cao gót mũi nhọn, nàng đã sẵn sàng cho những buổi hẹn hò ngọt ngào hay sự kiện nhẹ nhàng.

Áo blazer không cổ phối quần tây dáng suông

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 5.

Sự giao thoa giữa nét chuyên nghiệp và thanh lịch được thể hiện rõ nét qua những thiết kế áo blazer không cổ

ẢNH: LEMIA DESIGN

Khác với blazer truyền thống, kiểu dáng không cổ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Các cô gái có thể lựa chọn áo blazer không cổ màu xanh pastel, phối bên trong là áo hai dây ôm body sắc trắng để tạo sự tương phản tinh tế. 

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 6.

Tiếp nối tinh thần chỉn chu, set đồ trắng với áo blazer không cổ khoác ngoài áo quây ôm body tông đen mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: LEMIA DESIGN

Phối cùng quần tây dáng suông và phụ kiện sắc xanh pastel như túi xách, dây chuyền hay giày cao gót, nàng đã có ngay một bản phối vừa hiện đại vừa thanh lịch cho những ngày làm việc bận rộn.

Áo không cổ dài tay phối quần baggy 

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 7.

Không chỉ dừng lại ở phong cách công sở truyền thống, áo không cổ còn được phái đẹp hiện đại ứng dụng linh hoạt với quần baggy, tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa thanh lịch

ẢNH: @ELISE_FASHION

Một lựa chọn nổi bật là áo không cổ dài tay tông trắng với điểm nhấn vạt áo buông dài, mang lại cảm giác mềm mại và phóng khoáng. Khi kết hợp cùng quần baggy đen xếp ly, bộ trang phục giúp tôn lên vóc dáng cân đối và thần thái tự tin.

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn- Ảnh 8.

Tinh tế với bản phối áo không cổ dài tay sắc cam be chất liệu lụa, phần cổ và tà áo buông dài mềm mại

ẢNH: @HAGOO.OFFICIAL

Khi đi cùng quần baggy tông nâu đất được thiết kế giấu khóa kéo, bản phối mang đến cảm giác sang trọng và chuyên nghiệp. Giày cao gót mũi nhọn là mảnh ghép hoàn hảo giúp phái đẹp tự tin xuất hiện trong những buổi họp quan trọng.

 

