Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa

Giữa vô số xu hướng đang thay đổi từng ngày,
áo polo vẫn đứng đó như một biểu tượng của sự linh hoạt. Thiết kế đủ cổ điển để không bao giờ lỗi mốt, dễ dàng phối cùng chân váy ngắn hay quần jeans khác nhau.
Không cần họa tiết nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, áo polo
hồng phấn và quần trắng ống rộng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa. Sự tiết chế trong màu sắc và phom dáng chính là điểm làm nên sức hút của phong cách tối giản
Áo polo dệt kim màu be kết hợp cùng
quần jeans ống rộng mang đến bản phối tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Sự tương phản giữa sắc be nhẹ nhàng và denim xanh đậm, trong khi phom quần rộng giúp tăng cảm giác thoải mái
Áo polo hồng phấn kết hợp cùng chân váy trắng, sức hút đến từ chính sự tiết chế ngọt ngào cho những ngày hè đầy nắng. Phom áo ôm vừa phải tôn dáng, áo cổ polo thanh lịch tránh cảm giác quá "bánh bèo", phù hợp với
môi trường công sở
Set áo polo và
quần shorts đồng bộ mang chút phong cách athleisure phá cách đầy cuốn hút. Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai cùng phom dáng rộng giúp bản phối thêm nổi bật, tạo nên diện mạo cá tính nhưng vẫn giữ được sự thoải mái khi xuống phố
Áo polo kẻ sọc được biến tấu thành crop top phối cùng quần jeans ống rộng. Sự tương phản giữa phần áo ngắn và quần oversized tạo nên tỷ lệ đầy cuốn hút. Khi kết hợp thêm giày thể thao cùng mũ lưỡi trai, bản phối mang đậm tinh thần Y2K cá tính
Chỉ với áo polo và quần ống suông, bản phối vẫn ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa phom dáng và màu sắc. Chiếc áo dệt kim ôm nhẹ mang đến nét chỉn chu, trong khi quần suông cạp cao che khuyết điểm vóc dáng rất tốt