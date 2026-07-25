Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa

Giữa vô số xu hướng đang thay đổi từng ngày, áo polo vẫn đứng đó như một biểu tượng của sự linh hoạt. Thiết kế đủ cổ điển để không bao giờ lỗi mốt, dễ dàng phối cùng chân váy ngắn hay quần jeans khác nhau.

Không cần họa tiết nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, áo polo hồng phấn và quần trắng ống rộng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa. Sự tiết chế trong màu sắc và phom dáng chính là điểm làm nên sức hút của phong cách tối giản ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Áo polo dệt kim màu be kết hợp cùng quần jeans ống rộng mang đến bản phối tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Sự tương phản giữa sắc be nhẹ nhàng và denim xanh đậm, trong khi phom quần rộng giúp tăng cảm giác thoải mái ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Áo polo hồng phấn kết hợp cùng chân váy trắng, sức hút đến từ chính sự tiết chế ngọt ngào cho những ngày hè đầy nắng. Phom áo ôm vừa phải tôn dáng, áo cổ polo thanh lịch tránh cảm giác quá "bánh bèo", phù hợp với môi trường công sở ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Set áo polo và quần shorts đồng bộ mang chút phong cách athleisure phá cách đầy cuốn hút. Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai cùng phom dáng rộng giúp bản phối thêm nổi bật, tạo nên diện mạo cá tính nhưng vẫn giữ được sự thoải mái khi xuống phố ẢNH: @YENMEO.1098

Áo polo kẻ sọc được biến tấu thành crop top phối cùng quần jeans ống rộng. Sự tương phản giữa phần áo ngắn và quần oversized tạo nên tỷ lệ đầy cuốn hút. Khi kết hợp thêm giày thể thao cùng mũ lưỡi trai, bản phối mang đậm tinh thần Y2K cá tính ẢNH: @DELIAH.XZ