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Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/07/2026 14:00 GMT+7

Trong bối cảnh thời trang ngày càng hướng đến tính bền vững và xây dựng tủ đồ thông minh, áo polo có khả năng biến hóa cao sẽ ngày càng được ưu tiên.

Giữa vô số xu hướng đang thay đổi từng ngày, áo polo vẫn đứng đó như một biểu tượng của sự linh hoạt. Thiết kế đủ cổ điển để không bao giờ lỗi mốt, dễ dàng phối cùng chân váy ngắn hay quần jeans khác nhau.

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 1.

Không cần họa tiết nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, áo polo hồng phấn và quần trắng ống rộng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa. Sự tiết chế trong màu sắc và phom dáng chính là điểm làm nên sức hút của phong cách tối giản

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 2.

Áo polo dệt kim màu be kết hợp cùng quần jeans ống rộng mang đến bản phối tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Sự tương phản giữa sắc be nhẹ nhàng và denim xanh đậm, trong khi phom quần rộng giúp tăng cảm giác thoải mái

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 3.

Áo polo hồng phấn kết hợp cùng chân váy trắng, sức hút đến từ chính sự tiết chế ngọt ngào cho những ngày hè đầy nắng. Phom áo ôm vừa phải tôn dáng, áo cổ polo thanh lịch tránh cảm giác quá "bánh bèo", phù hợp với môi trường công sở

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 4.

Set áo polo và quần shorts đồng bộ mang chút phong cách athleisure phá cách đầy cuốn hút. Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai cùng phom dáng rộng giúp bản phối thêm nổi bật, tạo nên diện mạo cá tính nhưng vẫn giữ được sự thoải mái khi xuống phố

ẢNH: @YENMEO.1098

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 5.

Áo polo kẻ sọc được biến tấu thành crop top phối cùng quần jeans ống rộng. Sự tương phản giữa phần áo ngắn và quần oversized tạo nên tỷ lệ đầy cuốn hút. Khi kết hợp thêm giày thể thao cùng mũ lưỡi trai, bản phối mang đậm tinh thần Y2K cá tính

ẢNH: @DELIAH.XZ

Áo polo không còn nhàm chán với các công thức biến hóa - Ảnh 6.

Chỉ với áo polo và quần ống suông, bản phối vẫn ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa phom dáng và màu sắc. Chiếc áo dệt kim ôm nhẹ mang đến nét chỉn chu, trong khi quần suông cạp cao che khuyết điểm vóc dáng rất tốt

ẢNH: UNIQLO

 

áo polo Hồng phấn quần jeans ống rộng môi trường công sở quần shorts

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