Áo sơ mi chiết eo, 'chìa khóa' tạo hiệu ứng eo thon

Trang phục chiết eo nói chung và áo sơ mi chiết eo nói riêng chính là bảo bối mặc đẹp, thon gọn cho mọi cô gái. Dù được sáng tạo theo nhiều cách khác nhau nhưng mỗi dáng áo chiết eo đều hướng đến hiệu quả 'thu nhỏ' vòng 2.
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Áo sơ mi chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp
Đúng như tên gọi của mình, áo sơ mi chiết eo vẫn giữ lại những chi tiết cơ bản của một món đồ basic cổ điển - phần cổ sơ mi lịch thiệp, cấu trúc tay áo và phom dáng. Tuy nhiên điểm nổi bật nằm ở phần eo và các chi tiết tôn eo được chăm chút kỹ lưỡng hơn.
Với phom áo rộng, thiết kế đường có sẵn con đỉa để người mặc có thể phối cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc dây vải; với phom áo ôm (fit), cấu trúc tạo ra hiệu ứng eo thon gọn chính là kỹ thuật nhún thun, rút vải, gấp ly... với mục tiêu tạo đường cong tự nhiên cho vòng 2 và tạo nên độ xòe nhẹ ở phần vạt áo.
Áo vest cổ tròn được may sẵn con đỉa để khi nàng mặc vào có thể sử dụng thắt lưng da, dây vải ren buộc hờ "đánh dấu" vòng eo. Thiết kế áo sơ mi ngắn tay màu xanh pastel lại sử dụng kỹ thuật nhún xếp và cắt ngắn phần vạt áo để tạo nên hiệu ứng thu nhỏ khiến vòng eo thon gọn và đẹp hơn
ẢNH: LAMER
Mỗi chiếc áo nhún eo đều góp công trong việc mang đến cho nàng một chiếc "chìa khóa" làm thon gọn vòng 2. Áo chiết eo có thể phối đa dạng theo nhiều phong cách - phối cùng chân váy ngắn, chân váy bí để dạo phố, hẹn hò hoặc phối cùng quần âu, chân váy midi cho không gian văn phòng hay các sự kiện trang trọng