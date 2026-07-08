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Áo sơ mi chiết eo, 'chìa khóa' tạo hiệu ứng eo thon

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/07/2026 08:00 GMT+7

Trang phục chiết eo nói chung và áo sơ mi chiết eo nói riêng chính là bảo bối mặc đẹp, thon gọn cho mọi cô gái. Dù được sáng tạo theo nhiều cách khác nhau nhưng mỗi dáng áo chiết eo đều hướng đến hiệu quả 'thu nhỏ' vòng 2.

Áo sơ mi chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 1.

Sơ mi ngắn tay có phần chiết eo kết hợp tà xòe nhẹ giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng cân đối cho tổng thể. Chất vải oxford kẻ xanh mát nhẹ, thoáng khí hoàn hảo để phối cùng quần jeans màu xanh đậm

ẢNH: SHEMODA

Đúng như tên gọi của mình, áo sơ mi chiết eo vẫn giữ lại những chi tiết cơ bản của một món đồ basic cổ điển - phần cổ sơ mi lịch thiệp, cấu trúc tay áo và phom dáng. Tuy nhiên điểm nổi bật nằm ở phần eo và các chi tiết tôn eo được chăm chút kỹ lưỡng hơn.

Với phom áo rộng, thiết kế đường có sẵn con đỉa để người mặc có thể phối cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc dây vải; với phom áo ôm (fit), cấu trúc tạo ra hiệu ứng eo thon gọn chính là kỹ thuật nhún thun, rút vải, gấp ly... với mục tiêu tạo đường cong tự nhiên cho vòng 2 và tạo nên độ xòe nhẹ ở phần vạt áo.

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 2.

Áo sơ mi phối dây buộc eo tôn dáng làm từ vải tơ cao cấp ít nhăn mặc cùng quần ống rộng, giày cao gót và một chiếc túi oversized dành cho quý cô bận rộn. Các thiết kế sơ mi dáng dài luôn tạo cảm giác sành điệu và chuyên nghiệp - vừa có thể mặc sơ vin vừa có thể áp dụng cách thắt eo ngoài áo tạo diện mạo phóng khoáng

ẢNH: SHEMODA

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 3.

Sơ mi ngắn tay sọc hồng có chi tiết nhún eo tạo hiệu ứng tôn dáng, giúp vùng hông, eo thanh thoát và nữ tính hơn. Kết hợp áo sọc hồng và quần shorts trắng càng làm nổi bật đôi chân dài, vừa phù hợp cho phong cách công sở vừa thích hợp cho các buổi dạo phố, cà phê...

ẢNH: SHEMODA

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 4.

Thanh thoát, nhẹ nhàng mà tràn đầy nét nữ tính quyến rũ qua bản phối áo lệch vai thắt eo và quần ống rộng cùng chất vải tơ mỏng nhẹ. Cấu trúc bất đối xứng của áo kết hợp cùng dây vải tạo nên sự cân đối, thu hút ánh nhìn vào vẻ đẹp tổng hòa từ trang phục đến thần thái của nàng

ẢNH: MADELEN

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 5.

Khéo áp dụng kỹ thuật chiết eo, áo sơ mi thông thường thoắt biến thành áo peplum qua điểm nhấn màu sắc, độ xòe rộng của vạt áo che đi khuyết điểm. Bản phối trắng đen hài hòa, giúp nàng tự tin và làm chủ mọi không gian khi bước vào

ẢNH: LEE CHIC

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 6.
Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 7.

Áo vest cổ tròn được may sẵn con đỉa để khi nàng mặc vào có thể sử dụng thắt lưng da, dây vải ren buộc hờ "đánh dấu" vòng eo. Thiết kế áo sơ mi ngắn tay màu xanh pastel lại sử dụng kỹ thuật nhún xếp và cắt ngắn phần vạt áo để tạo nên hiệu ứng thu nhỏ khiến vòng eo thon gọn và đẹp hơn

ẢNH: LAMER

Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 8.
Sơ mi chiết eo, chiếc 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn - Ảnh 9.

Mỗi chiếc áo nhún eo đều góp công trong việc mang đến cho nàng một chiếc "chìa khóa" làm thon gọn vòng 2. Áo chiết eo có thể phối đa dạng theo nhiều phong cách - phối cùng chân váy ngắn, chân váy bí để dạo phố, hẹn hò hoặc phối cùng quần âu, chân váy midi cho không gian văn phòng hay các sự kiện trang trọng

ẢNH: SIXDO


Sơ mi chiết eo áo chiết eo áo nhún eo Áo sơ mi áo sơ mi chiết eo

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