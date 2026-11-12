Áo sơ mi có cúc tương phản: Khi chi tiết nhỏ làm nên dấu ấn lớn

Khác với thiết kế truyền thống vốn dùng khuy đồng màu vải, áo sơ mi với màu cúc tương phản sử dụng hàng nút mang sắc thái đối lập hoàn toàn. Chi tiết nút khác màu tạo thành dải màu chạy dọc nẹp áo, giúp định hình phom dáng và kéo dài trục thân trên. Sắc độ đối lập đến từ khuy kim loại vàng ánh kim trên nền vải trơn, hoặc nút nhựa đỏ, đen nổi rõ trên nền vải sáng.

Sự kết hợp giữa gam màu trung tính và hàng cúc ánh kim là một trong những cách ứng dụng dễ mặc nhất. Trên nền vải đen, những chiếc cúc vàng nổi bật tạo nên hiệu ứng tương phản vừa đủ, không quá phô trương nhưng vẫn giúp tổng thể trang phục trở nên thu hút.

Một chiếc thắt lưng da nâu bản nhỏ giúp xác định vòng eo, đồng thời tạo thêm điểm chuyển sắc tinh tế giữa hai món đồ ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Không chỉ xuất hiện trên những thiết kế áo sơ mi truyền thống, cúc tương phản còn được ứng dụng hiệu quả trên dáng váy sơ mi. Với phom dáng ngắn, phần thân được thiết kế như một chiếc áo sơ mi kéo dài, kiểu trang phục này vừa giữ được nét chỉn chu vừa tạo cảm giác trẻ trung.

Nếu yêu thích phong cách nữ tính, nàng có thể bổ sung khăn lụa họa tiết buộc ở cổ tay hoặc sử dụng như phụ kiện cho túi xách tạo sự thu hút ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Thay vì lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ, nàng có thể ưu tiên áo sơ mi trắng với hàng cúc ánh kim, phần cổ bẻ cách điệu phối cùng chân váy đen dáng xòe cổ điển ẢNH: @VEOSBYKHANH

Nếu những chiếc cúc ánh kim thường gợi cảm giác sang trọng thì cúc nhiều màu lại mang đến tinh thần tươi mới và có phần tinh nghịch hơn. Trên nền áo sơ mi trắng, hàng cúc với các sắc độ pastel được sắp xếp nối tiếp nhau tạo nên điểm nhấn nổi bật.

Với những thiết kế đã có hàng cúc nhiều màu làm điểm nhấn, nàng nên tiết chế phụ kiện và ưu tiên các món đồ có gam màu trung tính để tránh tạo cảm giác rối mắt ẢNH: @_KIUCIUUNN

Những chiếc cúc sáng màu trên nền trang phục tối có thể được nhấn nhá bằng túi xách, băng đô hoặc giày cùng tông, nhưng chỉ nên lựa chọn một đến hai món đồ để tránh cảm giác quá nhiều chi tiết ẢNH: @_THUYTHNG_

Ưu điểm của áo sơ mi có cúc tương phản nằm ở khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh. Cùng một thiết kế, người mặc có thể thay đổi diện mạo chỉ bằng cách lựa chọn trang phục và phụ kiện đi kèm.

Áo sơ mi ca rô với hàng cúc đen dọc thân áo kèm chân váy xếp ly ngắn màu xanh navy giúp diện mạo trông trẻ trung hơn, phù hợp đi học hoặc dạo phố ẢNH: @_WWNIE