Áo sơ mi kẻ sọc tạo nên sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại

Áo sơ mi kẻ sọc từ lâu đã trở thành biểu tượng thời trang vượt thời gian, ghi điểm bởi họa tiết kinh điển nhưng không hề cũ kỹ. Qua từng mùa mốt, món đồ này liên tục được làm mới về phom dáng, màu sắc và cách phối, tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa nét cổ điển thanh lịch và tinh thần hiện đại năng động, giúp nàng tự tin ứng dụng trong cả môi trường công sở lẫn đời sống thường ngày.

Set đồ mang phong cách trẻ trung, hiện đại với hơi hướng preppy học đường, trong đó áo sơ mi kẻ sọc giữ vai trò chủ đạo, giúp nàng ghi điểm ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: @MILINNN.D

Thiết kế tay dài, cổ bẻ và phom dáng suông được sơ vin gọn gàng tạo cảm giác chỉn chu nhưng vẫn năng động. Họa tiết kẻ sọc dọc xanh dương trắng giúp vóc dáng nàng trông cao ráo, thanh mảnh hơn, đồng thời được nhấn nhá tinh tế ở phần cổ tay màu xanh navy trơn. Khi phối cùng chân váy mini đen đơn sắc, áo sơ mi kẻ sọc càng nổi bật mà không gây rối mắt. Cà vạt kẻ sọc, kính râm và giày loafer đế bánh mì góp phần hoàn thiện tổng thể sành điệu, cân bằng tỷ lệ trang phục và khắc họa rõ phong cách preppy chic pha nét cá tính hiện đại, phù hợp để nàng dạo phố hay cà phê cuối tuần.

Thiết kế áo nền xanh nhạt kết hợp các đường kẻ sọc dọc trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng và tươi mát, đồng thời giúp vóc dáng trông thanh mảnh, cao ráo hơn. Phom áo suông với hàng cúc truyền thống, tay dài và túi ở ngực mang lại sự thoải mái, năng động khi ứng dụng ẢNH: @JANEEYEH

Nàng khoác ngoài chiếc áo sơ mi kẻ sọc theo phong cách layering, phối cùng áo và quần đen bên trong, tạo nên sự tương phản rõ nét để chiếc áo trở thành điểm nhấn chính. Bản phối mang tinh thần street style hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa màu trung tính và họa tiết kẻ sọc, giúp tổng thể trang phục vừa cá tính vừa tinh tế.

Áo sơ mi kẻ sọc với gam màu xanh dương nhạt và trắng mang đến cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng và rất dễ phối đồ, trở thành điểm nhấn chủ đạo trong tổng thể trang phục. Họa tiết kẻ sọc dọc giúp nàng trông cao ráo, thanh mảnh hơn, trong khi phom áo oversized cùng thiết kế cổ bẻ, hàng nút truyền thống tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung ẢNH: @VYT.QUYNHANH

Cách sơ vin một phần phía trước vừa khéo léo tôn vòng eo, vừa giữ được sự gọn gàng, chỉn chu. Khi kết hợp cùng quần shorts kaki lửng màu be trung tính, bản phối trở nên hài hòa về màu sắc và cân đối tỷ lệ. Đôi giày trắng đế thô tạo điểm nhấn hiện đại, cá tính, đi cùng kính râm và túi xách tông trắng kem giúp hoàn thiện phong cách casual chic pha chút street style, mang đến diện mạo năng động, sành điệu và đầy tinh tế cho nàng trong những buổi dạo phố hay du lịch.

Áo sơ mi kẻ sọc với gam hồng pastel chủ đạo, điểm xuyết các đường kẻ sọc dọc trắng mang đến cảm giác tươi sáng, nữ tính và rất hợp xu hướng ẢNH: @THANAERNGNIN

Phom áo rộng cùng thiết kế cổ bẻ, hàng nút truyền thống tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, dễ ứng dụng, trong khi họa tiết kẻ sọc dọc giúp vóc dáng trông thanh thoát, cao ráo hơn. Khi diện theo cách thả vạt tự nhiên và phối cùng áo trắng trơn bên trong, quần ống rộng màu denim đậm, chiếc áo trở thành điểm nhấn nổi bật của tổng thể. Bản phối mang tinh thần casual chic pha street style hiện đại, tận dụng xu hướng layering và phom dáng rộng để khẳng định phong cách trẻ trung, sành điệu của nàng.

Bản phối mang đậm tinh thần cá tính, độc đáo khi khéo léo kết hợp giữa hơi thở vintage và nét hiện đại của phong cách đường phố ẢNH: ISING52HZ

Áo sơ mi kẻ sọc vàng nhạt giữ vai trò item chủ đạo, gây ấn tượng với những đường sọc dọc trắng xen kẽ sọc đen mảnh, phần cổ áo trắng trơn cùng tay áo xắn nhẹ tạo nên điểm nhấn tương phản tinh tế. Khi kết hợp cùng quần shorts và quần tất xanh xám, tổng thể trở nên năng động, phá cách nhưng vẫn hài hòa. Các phụ kiện như khăn lông trắng, túi đeo chéo đen, nhẫn bản nhỏ và đặc biệt là đôi giày đỏ đô giúp hoàn thiện bản phối, tạo điểm nhấn mạnh mẽ và làm nổi bật gu thẩm mỹ cá nhân. Sự kết hợp màu sắc táo bạo cùng cách layering linh hoạt mang đến diện mạo thời thượng, cá tính và đậm chất riêng.

Nàng chọn bản phối mang sắc nâu sô cô la trầm ấm làm chủ đạo, với áo sơ mi kẻ sọc dọc mảnh màu trắng, gợi lên vẻ ngoài sang trọng và đầy tinh tế. Thiết kế phom suông hoặc ôm nhẹ, phần vai đệm khéo léo giúp tổng thể đứng dáng, trong khi chi tiết vạt áo cách điệu bất đối xứng tạo điểm nhấn hiện đại cho item cổ điển ẢNH: @FA_ENGFA8

Khi phối đồng bộ cùng quần tây kẻ sọc tone sur tone, set đồ trở nên hài hòa và "có gu", tôn lên họa tiết pinstripe thanh lịch giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Bản phối mang tinh thần minimalist chic kết hợp business casual, phản ánh xu hướng diện đồ đồng điệu không bao giờ lỗi mốt, phù hợp để nàng tự tin xuất hiện từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố thanh lịch.

Áo sơ mi kẻ sọc chính là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa hài hòa giữa nét cổ điển bền vững và tinh thần hiện đại linh hoạt. Dễ phối, dễ biến hóa và không bao giờ lỗi mốt, item này giúp nàng khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, tự tin ứng dụng trong nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau.