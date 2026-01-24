Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Áo sơ mi và quần suông không phải là cách phối mới, nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng nhờ khả năng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Áo sơ mi xanh nhạt dáng dài được mặc mở cúc, bên trong áo thun trắng cổ tròn ôm sát, giúp tổng thể không trở nên xuề xòa. Quần jeans xanh đậm dáng suông, cạp cao và đường may gọn gàng tạo trục thẳng cho cơ thể, giữ cho tỷ lệ vóc dáng hài hòa. Hoàn thiện bằng sneaker trắng đế thấp, túi vải sáng màu và kính râm gọng đen, những phụ kiện quen thuộc nhưng hiệu quả trong việc mang lại diện mạo trẻ trung
ẢNH: @_LPHGCHIN
Với những ai ưa chuộng phong cách đơn giản, áo sơ mi xám tay dài dáng suông với họa tiết sọc dọc nhỏ giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Thắt lưng mảnh tạo điểm nhấn vừa đủ ở phần eo, hạn chế cảm giác xuề xòa thường gặp ở trang phục rộng. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh dáng suông có độ dài chạm mu bàn chân, cách phối này mang lại cảm giác cân đối
ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO
Một lựa chọn khác ưu tiên sự nhẹ nhàng là sơ mi trắng dáng rộng bằng cotton, được mặc mở cúc để tăng độ thoải mái khi di chuyển. Áo hai dây xanh nhạt bên trong tạo thêm lớp màu sắc, giúp trang phục bớt đơn điệu. Quần trắng ống suông với thiết kế lưng cao mang lại sự thoải mái cho những ngày cần nhiều sự di chuyển
ẢNH: @EG.CLUB_
Trong những ngày cần mặc gọn gàng suốt cả ngày, sơ mi trắng dáng suông với tay dài được xắn nhẹ và chất liệu đứng phom là lựa chọn dễ áp dụng. Khi phối cùng quần trắng ống suông có độ rộng vừa phải, cách kết hợp này tạo sự liền mạch về màu sắc
ẢNH: @SALIMHWG
Ở môi trường công sở chuyên nghiệp, chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhỏ tông xám xanh dáng rộng là lựa chọn cân bằng giữa sự thoải mái và tính chỉn chu. Thiết kế cổ điển với hàng cúc thẳng, kết hợp cùng quần suông trắng cạp cao giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, trong khi giày mũi nhọn cùng tông màu mang lại sự liền mạch trong toàn bộ set đồ
ẢNH: GILLEE.
Áo sơ mi trắng dáng rộng với chất liệu mỏng nhẹ, cổ áo đứng và tay áo bo nhẹ giữ nét chỉnh tề. Khi sơ vin cùng quần tây đen ống suông cạp cao và phom đứng, trang phục giúp vóc dáng trông gọn gàng và cao ráo hơn
ẢNH: GUMAC
Áo sơ mi sọc xanh trắng dáng rộng với thiết kế được mặc mở nhẹ, kết hợp cùng áo cổ lọ trắng ôm gọn bên trong để cân bằng độ rộng. Quần tối màu ống suông cạp cao với chất liệu mềm, túi da nâu đeo vai và giày đế bệt giúp phong cách trở nên hiện đại
ẢNH: H&M
Với những ai ưu tiên sự tối giản, áo sơ mi kẻ sọc xanh đậm trắng dáng oversized với cổ đứng, hàng cúc trước và tay dài rộng mang đến cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng. Quần đen ống suông bằng chất liệu vải rủ giúp việc di chuyển linh hoạt hơn
ẢNH: MASSIMO DUTTI
