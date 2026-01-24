Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Trong những ngày cần mặc gọn gàng suốt cả ngày, sơ mi trắng dáng suông với tay dài được xắn nhẹ và chất liệu đứng phom là lựa chọn dễ áp dụng. Khi phối cùng quần trắng ống suông có độ rộng vừa phải, cách kết hợp này tạo sự liền mạch về màu sắc