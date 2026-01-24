  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/01/2026 20:00 GMT+7

Áo sơ mi khi kết hợp cùng quần dáng suông chính là một trong những lựa chọn tiêu biểu, đáp ứng đồng thời yêu cầu về sự thoải mái và khả năng thích nghi với nhiều hoàn cảnh.

Áo sơ mi và quần suông không phải là cách phối mới, nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng nhờ khả năng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 1.

Áo sơ mi xanh nhạt dáng dài được mặc mở cúc, bên trong áo thun trắng cổ tròn ôm sát, giúp tổng thể không trở nên xuề xòa. Quần jeans xanh đậm dáng suông, cạp cao và đường may gọn gàng tạo trục thẳng cho cơ thể, giữ cho tỷ lệ vóc dáng hài hòa. Hoàn thiện bằng sneaker trắng đế thấp, túi vải sáng màu và kính râm gọng đen, những phụ kiện quen thuộc nhưng hiệu quả trong việc mang lại diện mạo trẻ trung

ẢNH: @_LPHGCHIN

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 2.

Với những ai ưa chuộng phong cách đơn giản, áo sơ mi xám tay dài dáng suông với họa tiết sọc dọc nhỏ giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Thắt lưng mảnh tạo điểm nhấn vừa đủ ở phần eo, hạn chế cảm giác xuề xòa thường gặp ở trang phục rộng. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh dáng suông có độ dài chạm mu bàn chân, cách phối này mang lại cảm giác cân đối

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 3.

Một lựa chọn khác ưu tiên sự nhẹ nhàng là sơ mi trắng dáng rộng bằng cotton, được mặc mở cúc để tăng độ thoải mái khi di chuyển. Áo hai dây xanh nhạt bên trong tạo thêm lớp màu sắc, giúp trang phục bớt đơn điệu. Quần trắng ống suông với thiết kế lưng cao mang lại sự thoải mái cho những ngày cần nhiều sự di chuyển

ẢNH: @EG.CLUB_

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 4.

Trong những ngày cần mặc gọn gàng suốt cả ngày, sơ mi trắng dáng suông với tay dài được xắn nhẹ và chất liệu đứng phom là lựa chọn dễ áp dụng. Khi phối cùng quần trắng ống suông có độ rộng vừa phải, cách kết hợp này tạo sự liền mạch về màu sắc

ẢNH: @SALIMHWG

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 5.

Ở môi trường công sở chuyên nghiệp, chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhỏ tông xám xanh dáng rộng là lựa chọn cân bằng giữa sự thoải mái và tính chỉn chu. Thiết kế cổ điển với hàng cúc thẳng, kết hợp cùng quần suông trắng cạp cao giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, trong khi giày mũi nhọn cùng tông màu mang lại sự liền mạch trong toàn bộ set đồ

ẢNH: GILLEE.

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 6.

Áo sơ mi trắng dáng rộng với chất liệu mỏng nhẹ, cổ áo đứng và tay áo bo nhẹ giữ nét chỉnh tề. Khi sơ vin cùng quần tây đen ống suông cạp cao và phom đứng, trang phục giúp vóc dáng trông gọn gàng và cao ráo hơn

ẢNH: GUMAC

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 7.

Áo sơ mi sọc xanh trắng dáng rộng với thiết kế được mặc mở nhẹ, kết hợp cùng áo cổ lọ trắng ôm gọn bên trong để cân bằng độ rộng. Quần tối màu ống suông cạp cao với chất liệu mềm, túi da nâu đeo vai và giày đế bệt giúp phong cách trở nên hiện đại

ẢNH: H&M

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại- Ảnh 8.

Với những ai ưu tiên sự tối giản, áo sơ mi kẻ sọc xanh đậm trắng dáng oversized với cổ đứng, hàng cúc trước và tay dài rộng mang đến cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng. Quần đen ống suông bằng chất liệu vải rủ giúp việc di chuyển linh hoạt hơn

ẢNH: MASSIMO DUTTI

 

