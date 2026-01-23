  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/01/2026 20:00 GMT+7

Đường phố xuân hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của thanh lịch mới: tối giản, phóng khoáng và đầy chủ đích, nơi áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp chân váy bất đối xứng, quần jeans trở thành tuyên ngôn thời trang đương đại.

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp cùng chân váy với các tông màu đen, trắng cùng các kiểu dáng midi hay bất đối xứng hay với quần jeans -  tối giản nhưng không đơn điệu, cổ điển nhưng mang tinh thần mới.

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp cùng chân váy bất đối xứng

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 1.

Áo sơ mi trắng từ lâu đã là biểu tượng của vẻ đẹp chuẩn mực trong thời trang “giải phóng” khỏi phom dáng bó buộc

ẢNH: @THEJESSIEBUCKLEY

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 2.

Thiết kế ngoại cỡ với vai xuôi, thân áo rộng và chiều dài vượt chuẩn tạo nên một ngôn ngữ mới: sự thoải mái được nâng cấp thành phong thái

ẢNH: @THEJESSIEBUCKLEY

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 3.

Chi tiết cổ áo gọn gàng, hàng cúc kín đáo và bề mặt vải sắc nét giúp chiếc áo sơ mi giữ được vẻ thanh lịch, phóng khoáng mang đến cảm giác hiện đại, linh hoạt của đô thị

ẢNH: @NAOMIWATTS

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 4.

Áo sơ mi trắng và chân váy đen, sự kết hợp mang tinh thần thanh lịch vượt thời gian

ẢNH: CARRIEBRADSHAWLIED

Chân váy đen từ dáng bút chì, midi đến bất đối xứng giúp cân bằng phom áo rộng, tạo nên vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn nữ tính.

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 5.

Áo sơ mi trắng oversized và quần đen là công thức tối giản mang hơi hướng menswear

ẢNH: @PERNILLETEISBAEK

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 6.

Quần đen ống suông hoặc ống đứng giúp tổng thể trở nên sắc sảo, mạnh mẽ. Màu đen sâu lắng đóng vai trò neo thị giác, giúp tổng thể cân bằng và sang trọng, đồng thời làm nổi bật sắc trắng tinh khiết phía trên

ẢNH: FACTORY54

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch- Ảnh 7.

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ phối cùng quần jeans tạo vẻ trẻ trung, năng động được nữ diễn viên Nicole Kidman diện trong buổi ra mắt sự kiện công bố cô là gương mặt đại sứ đại diện toàn cầu của Chanel trong tháng 10.2025

ẢNH: CHANEL

Quần jeans xanh nhạt tạo cảm giác phóng khoáng, trong khi quần jeans đen hoặc xanh đậm mang lại vẻ gọn gàng hơn. Áo sơ mi ngoại cỡ màu trắng có thể mặc theo phong cách layering, mở vài nút áo hoặc xắn tay để tăng chất casual-chic.

Từ thanh lịch, cá tính đến đời thường, áo sơ mi trắng ngoại cỡ luôn chứng minh vị thế “must-have” khi kết hợp cùng chân váy đen, quần đen hay quần jeans, đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán.

