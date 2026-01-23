Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Đường phố xuân hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của thanh lịch mới: tối giản, phóng khoáng và đầy chủ đích, nơi áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp chân váy bất đối xứng, quần jeans trở thành tuyên ngôn thời trang đương đại.
Áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp cùng chân váy với các tông màu đen, trắng cùng các kiểu dáng midi hay bất đối xứng hay với quần jeans - tối giản nhưng không đơn điệu, cổ điển nhưng mang tinh thần mới.
Áo sơ mi trắng ngoại cỡ kết hợp cùng chân váy bất đối xứng
Chân váy đen từ dáng bút chì, midi đến bất đối xứng giúp cân bằng phom áo rộng, tạo nên vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn nữ tính.
Quần jeans xanh nhạt tạo cảm giác phóng khoáng, trong khi quần jeans đen hoặc xanh đậm mang lại vẻ gọn gàng hơn. Áo sơ mi ngoại cỡ màu trắng có thể mặc theo phong cách layering, mở vài nút áo hoặc xắn tay để tăng chất casual-chic.
Từ thanh lịch, cá tính đến đời thường, áo sơ mi trắng ngoại cỡ luôn chứng minh vị thế “must-have” khi kết hợp cùng chân váy đen, quần đen hay quần jeans, đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán.